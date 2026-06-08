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Расписание спортивных матчей 9 июня 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: Россия — Тринидад и Тобаго, финальная серия НБА и Единая лига
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 9 июня 2026 года
Комментарии
Лучший спорт 9 июня: Перу — Испания и Армения — Молдавия, российская молодёжка против Ирака и «Локомотив-Кубань» — «Зенит»!

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Время в материале указано по Москве.

🏆🏀 3:30: «Нью-Йорк Никс» — «Сан-Антонио Спёрс», плей-офф НБА, финальная серия, третий матч

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
09 июня 2026, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Вембаньяма исправится за ключевую ошибку?

Первые два матча в финале НБА остались за «Никс», хоть они и были совершенно разными по наполнению. Вембаньяма ошибся в концовке второй игры, после чего «Сан-Антонио» упустил как минимум овертайм, а может, и победу. Серия переехала в Нью-Йорк, где уже подопечные Брауна чувствуют себя королями. Удастся ли «Спёрс» прервать 13-матчевую серию побед «Никс» в плей-офф?

Финал НБА Подробнее
Следите за финалом НБА:
Финал НБА — 2026. Третий матч. LIVE!
Live
Финал НБА — 2026. Третий матч. LIVE!

⚽️🎦 5:00: Перу — Испания, товарищеский матч

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 05:00 МСК
Перу
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Испания оступится во второй раз перед ЧМ?

Сборная Испании в прошлом матче неожиданно сыграла вничью с Ираком (1:1). Не очень критичный, но немного тревожный результат накануне чемпионата мира. Поэтому в предстоящей встрече команде Луиса де ле Фуэнте нужно успокоить болельщиков уверенной победой над Перу. Тем более соперник — одна из слабейших команд Южной Америки.

Календарь Испании на групповом этапе чемпионата мира:
Сборная Испании на чемпионате мира по футболу — 2026: расписание матчей, соперники

⚽️ 17:30: Россия U21 — Ирак U23, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Товарищеские матчи U21 — 2026
09 июня 2026, вторник. 17:30 МСК
Россия U21
Нет данных
Ирак U23

Интрига: молодёжка снова обыграет Ирак?

Сборная России U21 в первом матче с Ираком разнесла соперника со счётом 5:1. В составе нашей команды отличились Александр Помалюк, Иван Бобёр, Виталий Бондарев, Тимофей Комиссаров и Степан Глотов. Впереди — ещё одна игра с Ираком. Подтвердит ли наша молодёжка своё преимущество над соперником? И кто станет героем встречи на этот раз?

Шабаров подвёл итоги первого матча:
Тренер молодёжной сборной России высказался о разгромной победе над Ираком

⚽️🎦 18:00: Армения — Молдавия, товарищеский матч

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 18:00 МСК
Армения
Не начался
Молдавия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: у какой из сборных получится одержать долгожданную победу?

Сборные Армении и Молдавии давненько не побеждали. Безвыигрышная серия армян составляет шесть матчей, молдаван — вовсе 14! И в предстоящей очной встрече у одной из сборных есть шанс прервать череду неудач. Конечно, шансов у Армении на это чуть больше. Но команда ещё ни разу не побеждала Молдавию за четыре очных встречи.

Матч с ярким присутствием игроков РПЛ:
Армения и Казахстан сыграли вничью в товарищеском матче, у Сперцяна и Самородова — по голу

🏀 18:00: «Локомотив-Кубань» — «Зенит», Единая лига, серия за третье место, четвёртый матч

Единая лига ВТБ . За 3-е место
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: травма Жбанова сыграет ключевую роль?

«Локомотив-Кубань» сумел перевернуть ход третьего матча в свою пользу, в итоге одержав победу. «Зенит» потерял одного из ключевых игроков Георгия Жбанова, который досрочно завершил сезон из-за травмы. Сумеют ли кубанцы дома воспользоваться этой возможностью и перевести серию за бронзу в решающую пятую игру?

Статистика плей-офф Единой лиги ВТБ
Огненный третий матч:
Короли камбэков! «Локо» дома одолел «Зенит» и продлил серию за бронзу
Короли камбэков! «Локо» дома одолел «Зенит» и продлил серию за бронзу

⚽️ 20:00: Россия — Тринидад и Тобаго, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Россия обыграет ещё одного соперника в июньское окно?

Сборная России проведёт заключительный матч за июньские сборы. Команда Валерия Карпина в Калининграде встретится с Тринидадом и Тобаго. Сборная из Центральной Америки не отобралась на ЧМ-2026, поэтому у неё нет мотивов беречь себя. Возможно, мы увидим действительно интересную встречу! После лёгкой победы нашей команды над Буркина-Фасо (3:0) хочется видеть более яркий сюжет.

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Итоги прошлого матча команды Карпина:
Лучший матч сборной России в 2026-м! Братья Миранчуки исполнили красотищу. Видео
Лучший матч сборной России в 2026-м! Братья Миранчуки исполнили красотищу. Видео
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