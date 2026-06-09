Бунт звезды из «Спартака», долги перед игроками. А мы помним Тринидад из-за шуток Уткина

Сборная России завершает серию товарищеских матчей встречей с Тринидадом и Тобаго. Если исходить из рейтинга ФИФА, то это слабейший из трёх соперников нашей команды. Тринидадцы занимают 103-е место в мире, а в КОНКАКАФ – 12-е после Мексики, США, Канады, Панамы, Коста-Рики, Гондураса, Ямайки, Кюрасао, Гаити, Гватемалы и Сальвадора. С другой стороны, сборная Тринидада и Тобаго, в отличие от Буркина-Фасо, выступала на чемпионате мира, причём в XXI веке. Знакомимся с островитянами, хотя их главную звезду вы и так хорошо знаете – Ливай Гарсия играет в МИР РПЛ.

Но надо начать с того, что нападающего «Спартака» в Калининграде не будет. Зато приедет его брат. В заявке сборной Тринидада и Тобаго на матч с Россией – 21 футболист:

вратари : Джабари Брайс («ФК Сентрал»), Тешорн Рагу («Клуб Сандо»), Дензил Смит (ФК «Алта», США);

: Джабари Брайс («ФК Сентрал»), Тешорн Рагу («Клуб Сандо»), Дензил Смит (ФК «Алта», США); защитники : Шервонес Гамильтон («Клуб Сандо»), Андре Раймонд («Ильвес», Финляндия), Ноа Паудер («Вестчестер», США), Энтони Херберт («Инди Илевен», США), Джастин Гарсия («Сонглам Нгеан», Вьетнам);

: Шервонес Гамильтон («Клуб Сандо»), Андре Раймонд («Ильвес», Финляндия), Ноа Паудер («Вестчестер», США), Энтони Херберт («Инди Илевен», США), Джастин Гарсия («Сонглам Нгеан», Вьетнам); полузащитники : Дэниел Филлипс («Стивенидж», Англия), Дэниел Дэвид (ФК «Сентрал»), Джуда Гарсия («Илиуполи», Греция), Али Казим Нахид («Аль-Иттифак», ОАЭ), Андре Рамперсад («Галифакс Уондерерс», Канада), Райан Телфер («Галифакс Уондерерс», Канада), Михель Пун-Анджерон («Портленд Хартс оф Пайн», США), Молик Хан («Тренчин», Словакия), Джон-Пол Рочфорд («Аль-Хабура», Оман), Кайхим Томас («Корпус Кристи», США);

: Дэниел Филлипс («Стивенидж», Англия), Дэниел Дэвид (ФК «Сентрал»), Джуда Гарсия («Илиуполи», Греция), Али Казим Нахид («Аль-Иттифак», ОАЭ), Андре Рамперсад («Галифакс Уондерерс», Канада), Райан Телфер («Галифакс Уондерерс», Канада), Михель Пун-Анджерон («Портленд Хартс оф Пайн», США), Молик Хан («Тренчин», Словакия), Джон-Пол Рочфорд («Аль-Хабура», Оман), Кайхим Томас («Корпус Кристи», США); нападающие: Реон Мур («Сонглам Нгеан», Вьетнам), Джахайм Фаустин («Сан-Хуан Джаблотех»), Исайя Ли (ФК «Сентрал»).

Брат спартаковца – тот Гарсия, который полузащитник. Карьера у 25-летнего Джуды пока менее успешная, чем у Ливая. Он поиграл за фарм-клуб АЕКа, где старший был звездой до переезда в Москву, а сейчас выступает за другой греческий клуб «Илиуполи» из третьего дивизиона. Между тем ещё один их родной брат Натаниэль и двоюродный Исайя тоже в разные годы засветились в сборной Тринидада и Тобаго.

Вероятно, отсутствие Ливая связано с задолженностями со стороны федерации. В местных СМИ появлялась информация, что игрокам национальной команды до сих пор не выплатили гонорары за половину матчей в отборе ЧМ-2026. По договору за каждую игру платят $ 3000 с бонусами за победу ($ 1000) и за ничью ($ 500). Глава федерации Кирон Эдвардс в марте пообещал капитану Гарсии закрыть все долги в течение двух недель, но затем перестал отвечать на сообщения. После этого футболисты должны были ещё получить по $ 500 за товарняк с Боливией и по $ 1000 за спарринги с Венесуэлой, Габоном и Южной Кореей. Кстати, корейцам 30 мая проиграли в США со счётом 0:5.

Ливай Гарсия капитан сборной Тринидада и Тобаго «Всегда выступал за сборную Тринидада и Тобаго с полной самоотдачей как в удачные, так и в сложные периоды. Однако наступает момент, когда приходится принимать решения, которые окружающие не поймут и даже не попытаются понять. Из уважения к своим товарищам по команде не стану раскрывать детали. Но если у кого-то возникают сомнения в моей преданности, пусть они будут хотя бы чем-то подкреплены».

Вообще, состав сборной Тринидада и Тобаго на матч в Калининграде невозможно назвать оптимальным. Из 12 футболистов, проведших на поле больше всего минут в квалификации ЧМ-2026, с Россией сыграют только голкипер Смит, Рамперсад, Раймонд и Паудер. Остальные получили меньше времени либо не вызывались. Правда, форвард Мур, набрав 2+2 по системе «гол+пас» за два матча, поделил вторую строчку в списке самых результативных игроков команды после Гарсии (2+3).

В отборочном цикле ЧМ-2026 у Тринидада и Тобаго всё пошло наперекосяк, хотя увеличение квоты для КОНКАКАФ давало надежду попасть на чемпионат мира. На первом этапе сборная финишировала второй в группе с Коста-Рикой (уступила ей со счётом 1:2), Гренадой (2:2), Сент-Киттс и Невисом (6:2) и Багамскими островами (7:1). С трудом по дополнительным показателям тринидадцы прошли дальше. В следующем раунде требовалось занять первое место, чтобы получить прямую путёвку, либо второе для возможного выхода в стыки. Однако команда Тринидада и Тобаго финишировала лишь третьей – отстала от сенсационной сборной Кюрасао (0:0 и 1:1) Дика Адвоката и Ямайки (0:2 и 1:1), обошла только Бермудские острова (3:0 и 2:2). Таким образом, повторить исторический успех 20-летней давности не удалось.

ЧМ-2006 в Германии – первый и до сих пор единственный чемпионат мира, на котором выступал Тринидад и Тобаго. На тот турнир сборную возил бывший тренер «Реала» и «Аякса» Лео Бенхаккер, а её капитаном был самый известный тринидадский футболист – экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк. Команда заставила себя уважать, сыграв вничью в первом матче со Швецией (0:0). Во 2-м туре тринидадцы удивили ещё сильнее, продержавшись до 83-й минуты во встрече с Англией (0:2). Только в концовке фаворит дожал записного аутсайдера благодаря голам двухметрового Питера Крауча и Стивена Джеррарда. Но на финише группового этапа Тринидад и Тобаго уступил занимавшему последнее место Парагваю (0:2) и стал четвёртым. Кстати, долги перед игроками давняя «традиция» сборной. В 2010 году СМИ писали о судебном разбирательстве между федерацией и футболистами, участвовавшими в ЧМ-2006, из-за невыплаченных премиальных.

ДУАЙТ ЙОРК НА ЧМ-2006 Фото: Vladimir Rys/Getty Images

Впрочем, самое яркое воспоминание о сборной Тринидада и Тобаго на ЧМ-2006 связано даже не с футболом, а с перлами комментировавшего её матч с Англией Василия Уткина. Легендарный комментатор в тот день поймал кураж и тонко насмехался в эфире над игравшими вполноги англичанами. Вот несколько ярких цитат из его репортажа:

«Может быть, тут одна проблема у англичан, всё-таки Англия — она одна, а тут сразу и Тринидад, и Тобаго, вдвоём на одного. Может быть, даже не совсем честно».

«Стиви Джи! Об этой передаче можно было давать объявление в газете за неделю – настолько она была очевидной».

«Жёлтая карточка Фрэнку Лэмпарду. Ну судья, конечно, явно подсуживает Тринидаду сегодня. Только поэтому Англия и не может преодолеть это сопротивление».

«Эшли Коул делает великолепный, блестящий пас на Крауча. Настолько блестящий – он как бы говорит Краучу: «Расти, Крауч! Ты должен быть ещё выше, Крауч. И тогда у тебя всё будет получаться».

«Давайте, потяните время, иначе страшный Тринидад не даст вам шанса».

В общем, Йорк и компания не опозорили страну на чемпионате мира. Интересно, что как раз под руководством Дуайта Тринидад и Тобаго проводил отборочный цикл ЧМ-2026. Став тренером, экс-форвард недолго поработал с австралийским клубом «Макартур», а в 2024 году принял сборную. Но пока в роли коуча у Йорка получается хуже, чем на футбольном поле. Команда при нём одержала всего четыре победы в 17 матчах. После неудачного завершения квалификации Дуайт ушёл.

С марта сборную Тринидада и Тобаго возглавляет 46-летний Дерек Кинг. Об этом специалисте мало что можно сказать. Играл за национальную команду, будучи защитником, однако в 2005-м закончил карьеру в ней – чуть-чуть не дотянул до ЧМ-2006. Тренировал местные клубы и тринидадскую молодёжку, трудился ассистентом в первой сборной. Теперь сам получил шанс. Правда, пока как исполняющий обязанности. Видимо, в федерации найдут другого тренера, поскольку с Кингом команда проиграла все четыре матча, включая один по пенальти, и вряд ли прервёт печальную серию в России.

ТРЕНЕР СБОРНОЙ ТРИНИДАДА И ТОБАГО ДЕРЕК КИНГ Фото: Osvaldo Aguilar/Zuma/ТАСС

Самый дорогой футболист Тринидада и Тобаго по версии Transfermarkt – спартаковский Гарсия. Ливай лидирует с отрывом со стоимостью в € 7 млн. Ещё лишь двое оцениваются выше € 1 млн, однако они до Калининграда не доехали. Из нынешнего состава наиболее ценная фигура – Филлипс из клуба третьего английского дивизиона «Стивенидж», стоящий € 250 тыс. В топ-3 ещё Раймонд (€ 200 тыс.) и Паудер (€ 175 тыс.).

Между прочим, Гарсия не единственный тринидадский легионер в истории РПЛ. Первым был защитник Шелдон Бато, отыгравший в середине 2010-х два сезона за «Крылья Советов». Сейчас Бато уже 35, он выступает на родине, но ещё год назад вызывался в национальную команду.

Тринидад и Тобаго впервые сыграет с Россией, а вот со сборной СССР однажды встречался. Этот матч состоялся в ноябре 1990-го в столице островного государства Порт-оф-Спейн. Наши отправились туда, чтобы выступить на коммерческом турнире – Кубке Карибов. В 1-м туре команда Анатолия Бышовца сыграла вничью с США (0:0), а во 2-м победила хозяев (2:0) и взяла трофей. Забили Игорь Шалимов и Ахрик Цвейба. Станислав Черчесов отыграл «на ноль».

Значимых достижений у сборной Тринидада и Тобаго нет. На Кубке КОНКАКАФ лучший результат – второе место в 1973 году. Тот турнир был также отборочным к ЧМ-1974, на который отправился победитель – Гаити. А на последнем Кубке КОНКАКАФ в 2025-м тринидадцы даже не вышли из группы. Но именно Тринидад и Тобаго не пустил США на российский ЧМ-2018, победив американцев в решающем для тех матче со счётом 2:1.