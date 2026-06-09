Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Россия — Тринидад и Тобаго, прямая онлайн-трансляция товарищеского матча, где смотреть, 9 июня 2026

Новый матч сборной России! В Калининграде гостит Тринидад и Тобаго! LIVE
«Чемпионат»
Россия — Тринидад и Тобаго, онлайн-трансляция
Комментарии
Первая встреча с этой африканской сборной в истории.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 9 июня, в Калининграде состоится товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго. «Чемпионат» проведёт онлайн этого события. Старт встречи — в 20:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Тринидад и Тобаго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ещё один новый соперник для нашей команды! Ранее Россия и Тринидад и Тобаго не пересекались. Да и шансов было мало: команда из Центральной Америки всего лишь раз участвовала на чемпионате мира. Это произошло в 2006 году в Германии, когда Россия не смогла пройти квалификацию.

Каких-то значимых достижений у Тринидада и Тобаго нет и в собственном регионе. В XXI веке команда ни разу не забиралась в топ-3 Золотого кубка КОНКАКАФ. Зато в составе есть локальные звёзды. Например, в атаке играет форвард «Спартака» Ливай Гарсия. Правда, матч с Россией он пропустит. А в полузащите есть Аджани Форчун из «Атланты Юнайтед».

В общем, лучше со сборной Тринидада и Тобаго мы познакомимся уже по ходу встречи. А следить за ней вы сможете в нашей онлайн-трансляции!

Вспоминаем прошлый матч команды Карпина:
Лучший матч сборной России в 2026-м! Братья Миранчуки исполнили красотищу. Видео
Лучший матч сборной России в 2026-м! Братья Миранчуки исполнили красотищу. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android