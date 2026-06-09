Новый матч сборной России! В Калининграде гостит Тринидад и Тобаго! LIVE

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Сегодня, 9 июня, в Калининграде состоится товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго. «Чемпионат» проведёт онлайн этого события. Старт встречи — в 20:00 мск.

Ещё один новый соперник для нашей команды! Ранее Россия и Тринидад и Тобаго не пересекались. Да и шансов было мало: команда из Центральной Америки всего лишь раз участвовала на чемпионате мира. Это произошло в 2006 году в Германии, когда Россия не смогла пройти квалификацию.

Каких-то значимых достижений у Тринидада и Тобаго нет и в собственном регионе. В XXI веке команда ни разу не забиралась в топ-3 Золотого кубка КОНКАКАФ. Зато в составе есть локальные звёзды. Например, в атаке играет форвард «Спартака» Ливай Гарсия. Правда, матч с Россией он пропустит. А в полузащите есть Аджани Форчун из «Атланты Юнайтед».

В общем, лучше со сборной Тринидада и Тобаго мы познакомимся уже по ходу встречи. А следить за ней вы сможете в нашей онлайн-трансляции!