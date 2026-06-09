«Зенит» может получить игрока в счёт долга. Клуб уже добился бана для продавца

Эта история странных взаимоотношений между «Зенитом» и «Ботафого» на трансферном рынке началась ещё полтора года назад, когда клубы заключили две сделки за одно зимнее окно. Тогда было объявлено о переезде из Санкт-Петербурга в Рио-де-Жанейро сразу двух полузащитников сине-бело-голубых – Артура и Вендела. Первый бразилец вернулся на родину в январе 2025-го. Второго оставили в «Зените» до лета. Однако спустя несколько месяцев «Ботафого» дал задний ход и отказался от покупки Вендела, обосновав это невозможностью перевести средства в Россию. А недавно выяснилось, что и в ситуации с Артуром не всё так просто. Клуб из Рио до сих пор не отдал всю сумму за этого игрока – и расплатиться может своей звездой.

Ещё перед Новым годом Globo написал, что «Ботафого» должен «Зениту» за Артура € 3,1 млн. UOL в марте 2026-го назвал другие цифры – € 5,7 млн. Сообщалось, что на тот момент клуб из Рио просрочил уже три платежа, а неустойка за неисполнение договора достигла € 114 тыс. В «Ботафого» ссылались на санкции, словно не знали о них при заключении контракта. К слову, «Зенит» отпустил флангового полузащитника и автора «золотого» гола «Ростову» за € 10 млн и, кроме того, получил право на 20% от будущей перепродажи игрока.

Интересно, что трансфер Артура по большому счёту не оправдал себя. Полузащитника уже нет в команде. Год спустя, в марте 2026-го, экс-зенитовца отправили в аренду в «Сан-Паулу». За «Ботафого» он сыграл только 60 матчей, в которых забил 10 мячей и сделал пять голевых передач. Приходил в команду, которая в сезоне-2024 выиграла чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес, а ушёл без трофеев.

В конце мая стало известно, что «Зенит» пожаловался на «Ботафого» в ФИФА, и Международная федерация футбола наложила трансферный бан на клуб из Рио. Новичков запретили регистрировать в течение трёх окон. Чтобы решить проблему и снять дисквалификацию «Ботафого», по информации бразильских СМИ, предложил чемпионам России своего игрока.

Как утверждает RTI Esporte, клуб из Рио готов отдать «Зениту» правого защитника Витиньо и доплатить ещё € 2 млн. Интересно, каким образом бразильцы собираются переводить в Россию эти деньги? Согласно источнику, к лету долг вырос уже до € 6,4 млн. В «Ботафого» верят, что такое предложение поможет наладить хорошие отношения с «Зенитом». Витиньо не последний игрок в своей стране: осенью 2025-го он дебютировал в сборной Бразилии при Карло Анчелотти. Вышел в основе в матче с Боливией в отборочном цикле ЧМ-2026 и в товарняке с Южной Кореей. Правда, в заявку на чемпионат мира всё-таки не попал.

Сине-бело-голубые, судя по новостям, и сами следили за Витиньо как за потенциальным новичком. В декабре об интересе петербуржцев к 26-летнему игроку писал инсайдер Экрем Конур, в мае – ESPN. Сообщалось, что на Витиньо нацелены также некоторые европейские и бразильские клубы, а ещё – ЦСКА. «Зенит» уже не первое окно рассматривает вариант с усилением позиции правого защитника после сложной травмы Вячеслава Караваева. Всё-таки Густаво Мантуану – переделанному хавбеку – не хватает оборонительных навыков для стабильной игры в этой роли.

Витиньо в сезоне-2025 провёл 36 матчей в бразильской Серии А, забил один мяч и сделал две голевые передачи. В восьми матчах Кубка Либертадорес у него 1+0. В чемпионате правый защитник стал лучшим в составе своей команды по отборам (69), перехватам (26), заблокированным передачам соперников (34) и выигранным единоборствам (133), вторым по обводкам (30) и точным передачам на чужой трети (251), третьим по выносам мяча (77).

ВИТИНЬО В «БОТАФОГО» Фото: Stu Forster/Getty Images

В сезоне-2026 у Витиньо уже 19 матчей в Серии А и Кубке Либертадорес, он отдал два голевых паса. В чемпионате правый защитник лидирует в команде по отборам (33), заблокированным ударам (10) и пасам (19) соперников, второй по перехватам (13), третий по выносам мяча (33) и доле выигранных единоборств (56%).

У Витиньо есть ценный опыт выступлений в Европе. До того как вернуться в Бразилию в 2024 году, он поиграл в Бельгии за «Серкль Брюгге» и в Англии за «Бёрнли». Провёл 32 матча в АПЛ и сделал три голевые передачи.

По данным ESPN, «Зенит» пытался договориться с «Ботафого» о списании долга, купив у клуба из Рио её самую дорогую звезду – полузащитника сборной Бразилии и участника ЧМ-2026 Данило. Часть суммы из € 25 млн за трансфер была бы вычтена при расчётах. Позже появилась информация, что сам Данило не горит желанием ехать в Россию и хочет дождаться предложений из топ-лиг после чемпионата мира. Однако точка в этой истории, вероятно, не поставлена. На днях тренер «Зенита» Виллиам Оливейра сказал в интервью для ESPN Brasil следующее:

«Мы знаем Данило по игре за «Палмейрас», он был бы очень важным приобретением для «Зенита». Посмотрим, что будет после чемпионата мира».

В общем, высока вероятность, что кто-то из бразильцев «Ботафого» окажется этим летом в Санкт-Петербурге. Возможно, даже двое. Кого-то из своих легионеров чемпионам России придётся продавать, чтобы вписаться лимит. Например, Луиса Энрике, ведь тот, как и Данило, может заинтересовать европейские или саудовские клубы благодаря выступлению на ЧМ-2026. Кстати, Энрике «Зенит» тоже брал у «Ботафого» за € 33 млн (причём в январе 2025-го), и никакие санкции не помешали сине-бело-голубым заплатить.