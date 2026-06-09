Узбекистан удивил Нидерланды перед ЧМ! Проиграл с драмой в конце, а Куман лишился вратаря?

Сборная Узбекистана перед стартом на чемпионате мира была близка к ничьей с Нидерландами, но обидно проиграла в товарищеском матче.

Для команд Рональда Кумана и Фабио Каннаваро это последняя репетиция перед ЧМ-2026. Нидерланды стартуют на чемпионате мира 14 июня встречей с Японией. Узбекистан немного позже – в ночь с 17-го на 18-е с Колумбией.

Картину этой игры представить было нетрудно. «Оранжевые» владели мячом более 80% времени и вместе с ним – территорией, а команда Каннаваро достаточно глубоко оборонялась. Впрочем, дебют встречи сборная Узбекистана провела бодро и даже первой нанесла удар в матче. Команда из бывшего СССР заработала штрафной, после которого опорный полузащитник Шукуров зарядил с подбора. Пробей лучше, было бы опасно.

Затем доминировала команда Кумана. Играя по схеме 4-3-3 против 5-4-1 у Узбекистана, Нидерланды использовали численное преимущество «три в два» в центре. В первую очередь за счёт движения Рейндерса, который то высоко между линий открывался, то левее уходил. Но свой первый голевой момент фаворит соорудил, когда команда Каннаваро умудрилась пропустить выпад в переходной фазе. Правый вингер Саммервилл из «Вест Хэма» убегал один на один, а голкипер Юсупов своевременно вылетел из ворот за пределы штрафной и выбил мяч. Потом в двух атаках с участием Гакпо сборную Узбекистана простили Мален и Рейндерс, не забившие из убойных позиций.

Как только Нидерланды начинали играть быстрее, менее классный соперник терялся. На исходе получаса очередное открывание Рейндерса между линий завершилось его страшным ударом метров с 20 – центральный защитник с опозданием выбросился на хавбека. Дал подумать и исполнить. Затем новичок «Реала» Думфрис вырезал чудесный проникающий пас справа на Саммервилла под рывок за спины, и тот заработал 11-метровый. Защитник самаркандского «Динамо» Урозов создал своим расположением глубину, а в штрафной сфолил в подкате. Едва не нанёс травму вингеру, который только пять дней назад дебютировал за сборную Нидерландов. Пенальти – железный. Юсупов почти потащил удар Гакпо с «точки», но мяч всё-таки нырнул в сетку. При счёте 1:0 команда Каннаваро шла вперёд посмелее, тем не менее хорошо нам знакомое по РПЛ атакующее трио Файзуллаев – Урунов – Шомуродов ничего не создало до перерыва.

Гакпо реализует пенальти в ворота сборной Узбекистана Фото: ANP via Getty Images

После перерыва команды Кумана и Каннаваро продолжили играть в тех же составах. Можно предположить, что тренеры наигрывали сегодня основы к 1-му туру чемпионата мира. В начале второго тайма Нидерланды показали, что и стандарты должны быть их опасным оружием на турнире. Рейндерс подал угловой справа, ван Дейк легко ушёл от своего опекуна Урозова и пробил головой – рядом со штангой. В ответном стандарте от Узбекистана голкипер «оранжевых» Вербрюгген столкнулся с Хусановым. Неудачно упал, было слышно, как он стонет от боли. Штаб Кумана начал готовить запасного вратаря Флеккена, но Вербрюгген остался на поле. А на 65-й минуте снова упал на газон – попросил замену. Как бы Нидерландам не потерять первого номера перед ЧМ-2026 (вслед за ранее травмированным Юрриеном Тимбером).

Нидерланды по-прежнему владели преимуществом – у Узбекистана фактически отсутствовала контригра. «Оранжевые» быстро возвращали себе мяч, хотя какого-то сумасшедшего прессинга у них, понятное дело, не было. Зато тактический фол команда Кумана применять не стеснялась. У ворот Юсупова возникали голевые моменты, а свежий центрфорвард Бробби, только-только появившись на газоне, забил. Однако – из офсайда. Но на 83-й минуте Узбекистан едва не заработал пенальти на ровном месте, когда Тиль сыграл рукой. Точнее, обеими руками. Первое касание случилось за штрафной, второе – практически на линии. Оказалось, на товарищеском матче работал VAR. Девушка-судья пошла смотреть «кино» и после изучения повтора удалила экс-спартаковца, но 11-метровый всё же не назначила.

УДАЛЕНИЕ ТИЛЯ Фото: ANP via Getty Images

В большинстве команда Каннаваро отыгралась в компенсированное время! Забила своим первым же ударом в створ за матч. В ходе атаки сборной Узбекистана мяч заметался по штрафной соперника, а стоявший на подборе Саммервилл, сам того не желая, отдал голевой пас Сергееву. Нападающий иранского «Персеполиса» неотразимо пробил с нескольких метров.

Сборная Узбекистана была максимально близка к сенсационной ничьей, тем не менее умудрилась уступить десятерым нидерландцам. На 90+7-й минуте команда Каннаваро опять крайне неудачно сыграла на угловом у своих ворот – Хусанов сфолил на ван Хекке. В ворота Юсупова был назначен второй пенальти. Гакпо забил на паузе – и на этом завершилась… открытая часть матча. Перед спаррингом Куман и Каннаваро договорились, что будут проведены ещё два тайма по 35 минут при закрытых дверях. В них тренеры проверят запасных.