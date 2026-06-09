Хет-трик Олисе в матче Франции перед ЧМ! Теперь «Реалу» для покупки не хватит и € 200 млн

Сборная Франции продолжает подготовку к чемпионату мира. После неожиданного поражения от Кот-д’Ивуара (1:2) команда Дидье Дешама встретилась на своём поле с Северной Ирландией. Чтобы успокоить болельщиков накануне турнира, французам было важно одержать уверенную победу.

Дешам в прошедшей встрече выпустил чуть более оптимальный состав, чем в игре с ивуарийцами. Например, на поле с первых минут появились обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле и защитник Вильям Салиба. Если оба готовы на 100%, то это железные игроки старта.

С первых минут Франция прибрала владение к себе. Эта ситуация будет часто случаться на ЧМ-2026: против такой атаки соперники вряд ли рискнут действовать открыто. Поэтому французам важно научиться взламывать «автобусы». Минут 10 у команды Дешама не получалось создать действительно опасный момент. На 14-й минуте Олисе шикарным проникающим пасом нашёл Мбаппе, а Килиан выскочил один на один. Но голкипер Северной Ирландии Пирс Чарльз совершил сейвище.

Франция — Северная Ирландия Фото: Sipa USA/ТАСС

И тут же гости ответили: Келли откликнулся на заброс, ворвался в штрафную и с ходу пробил в дальний угол. Мяч просвистел рядом с дальней штангой. Но на большее североирландцев не хватило. Дальше острые моменты создавали только звёздные французы. Естественно, самыми активными были Мбаппе и Олисе. Килиан даже забил, однако его мяч не засчитали из-за офсайда. А вот Дезире Дуэ немного потерялся на фоне более звёздных партнёров. Также не лучший матч провёл Дембеле.

За первый тайм Франция нанесла 10 ударов по воротам. И всё же успела открыть счёт до перерыва. На 43-й минуте Дембеле пробил с линии штрафной, но попал в соперника. На отскоке же первым оказался Олисе, ударивший точно из зоны вратарской.

Кстати, Северная Ирландия тоже забила в первом тайме. Однако гол Джейми Донли отменили из-за фола в атаке.

После рестарта встречи французы быстро удвоили преимущество. И снова Олисе! На 49-й минуте Тео Эрнандес пробил головой из убойной позиции и попал в соперника. И снова отскок, и снова на Майкла – 2:0.

МАЙКЛ ОЛИСЕ ПРАЗДНУЕТ ГОЛ Фото: Sipa USA/ТАСС

Далее Франция расслабилась. И Северная Ирландия даже получила редкую возможность атаковать позиционно. Но если команда Дешама планирует забрать золото на чемпионате мира, то нельзя терять фокус даже с менее статусным соперником при счёте 2:0. Североирландцы преподали урок Франции и забили на 64-й минуте: Ши Чарльз корпусом оттеснил Юпамекано, прорвался к лицевой и прострелил во вратарскую на одинокого Патрика Келли. Нельзя сбавлять концентрацию.

Прошедший матч просто обязан был стать бенефисом Олисе. И спустя 10 минут после пропущенного гола вингер французов оформил хет-трик. И как положил! Майкл сместился с правого фланга ближе к центру и из-за границ штрафной нанёс обводящий удар в дальнюю девятку. После такого мяча у президента «Реала» Флорентино Переса вряд ли получится купить Олисе даже за € 200 млн.

В конце Северная Ирландия устала, а вышедшие со скамейки игроки французов кружились около ворот гостей. Мяч буквально летал в паре метров от ворот Чарльза, однако никак не заходил в створ. В итоге Франция не смогла одержать разгромную победу.

Команда Дешама провела заключительный матч перед вылетом в Северную Америку. Далее – встреча 1-го тура ЧМ-2026 с Сенегалом (16 июня, 22:00 мск).