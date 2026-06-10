Главное о группе L на ЧМ-2026. Англия заберёт титул, Хорватия снова будет в медалях?

Как Гана справится без одного из хедлайнеров и удивит ли Панама?

Заключительный текст, посвящённый участникам предстоящего чемпионата мира. В группу L попали два представителя Европы (Англия и Хорватия), команда из Африки (Гана) и сборная из Центральной Америки (Панама).

Англия

Сборная Англии

Состав

Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джеймс Траффорд («Манчестер Сити»).

Защитники: Эзри Конса («Астон Вилла»), Нико О’Райли, Джон Стоунз, Марк Гехи (все — «Манчестер Сити»), Джарелл Куанса («Байер»), Дэн Бёрн, Тино Ливраменто (оба — «Ньюкасл»), Джед Спенс («Тоттенхэм»), Рис Джеймс («Челси»).

Полузащитники: Эберечи Эзе, Деклан Райс (оба — «Арсенал»), Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Джордан Хендерсон («Брентфорд»), Морган Роджерс («Астон Вилла»), Джуд Беллингем («Реал» Мадрид).

Нападающие: Гарри Кейн («Бавария»), Айван Тони («Аль-Ахли» Джидда), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Букайо Сака, Нони Мадуэке (оба — «Арсенал»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Энтони Гордон («Ньюкасл»).

Сборная Англии идеально выступила в отборочном цикле — восемь побед в восьми матчах, ни одного пропущенного мяча. Неудивительно, что англичане стали первой европейской сборной, которая квалифицировалась на чемпионат мира. Соперниками по группе были Албания, Сербия, Латвия и Андорра. Англия — одна из восьми стран, которые становились чемпионами мира. Правда, она завоевала титул в далёком 1966 году. С того момента англичане всего дважды доходили до полуфинала (1990, 2018) и в обоих случаях остались без медалей.

Томас Тухель — лишь третий тренер не из Великобритании, который работает со сборной Англии. До него были швед Свен-Йоран Эрикссон и итальянец Фабио Капелло. На клубном уровне немец завоевал немало трофеев, а в 2021 году привёл «Челси» к победе в Лиге чемпионов. Томас уже зарекомендовал себя как тренер, который не поддаётся общественному мнению. Достаточно сказать, что итоговый состав сборной Англии вызвал немало вопросов.

Томас Тухель Фото: Michael Regan/Getty Images

Гарри Кейна вполне можно считать одним из претендентов на «Золотой мяч». В минувшем сезоне нападающий забил 61 мяч на клубном уровне — лучший результат среди всех игроков из топ-5 лиг Европы. Кейн занимает пятое место в истории сборной Англии по количеству матчей (113) и первое — по голам (79). Любопытно, что с ЧМ-2022 процент побед Англии с Кейном в составе составляет 75%, без него — 29%.

Кстати, Гарри не входит даже в десятку самых дорогостоящих игроков сборной по версии Transfermarkt. В числе лидеров — Джуд Беллингем (€ 130 млн), Деклан Райс (€ 120 млн), Букайо Сака (€ 110 млн), Морган Роджерс (€ 90 млн) и Эллиот Андерсон (€ 75 млн). Последний дебютировал за сборную при Тухеле и провёл очень сильный сезон в «Ноттингем Форест». Особенно Андерсон преуспел в единоборствах.

Финальная заявка сборной Англии вызвала удивление, а у кого-то – даже негодование. Трент Александер-Арнольд, Гарри Магуайр, Фил Фоден, Коул Палмер, Люк Шоу, Майлз Льюис-Скелли — все они пролетели мимо окончательного состава. Если Англия провалится на турнире, Тухелю обязательно припомнят такое кадровое наполнение.

Сборная Англии Фото: Getty Images

В отборе к ЧМ-2026 Англия показала, что способна доминировать с точки зрения владения мячом и атаковать с полной отдачей. Болельщики надеются, что ситуация не изменится и на чемпионате мира. Правда, неважная игра в мартовских товарищеских матчах стала тревожным сигналом.

Немецкий тренер хочет, чтобы его команда демонстрировала физическую мощь, сравнимую с той, что есть в АПЛ, и действовала в атакующем стиле. Впрочем, изнурительная жара в Северной Америке может воспрепятствовать этому. Стандартные положения — сильная сторона сборной Англии, учитывая наличие таких мастеров, как Деклан Райс и Букайо Сака. Плюс у англичан очень опытный состав с точки зрения игры на чемпионате мира.

Англия — третий фаворит ЧМ-2026 по версии Opta – после Испании и Франции. Вероятность победы команды Тухеля составляет 10,86%, на попадание в финал дают 18,87%. Шансы англичан на выход в плей-офф очень высоки — 96,25%. Вероятность попадания в 1/8 финала составляет 69,32%, в четвертьфинал — 47,78%, в полуфинал — 30,54%.

Хорватия

Сборная Хорватии

Состав

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Доминик Котарски («Копенгаген»), Ивор Пандур («Халл»).

Защитники: Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Дуе Чалета-Цар («Реал Сосьедад»), Йосип Шутало («Аякс»), Йосип Станишич («Бавария»), Марин Понграчич («Фиорентина»), Кристиян Якич («Аугсбург»), Мартин Эрлич («Мидтьюлланн»), Лука Вушкович («Тоттенхэм»).

Полузащитники: Лука Модрич («Милан»), Матео Ковачич («Манчестер Сити»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Лука Сучич («Реал Сосьедад»), Мартин Батурина («Комо»), Петар Сучич («Интер»), Никола Моро («Болонья»), Тони Фрук («Риека»).

Нападающие: Иван Перишич (ПСВ), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Пашалич («Орландо Сити»), Петар Муса («Даллас»), Игор Матанович («Фрайбург»).

Хорваты отобрались на чемпионат мира в четвёртый раз подряд. На двух предыдущих турнирах они брали медали. В 2018 году было серебро, в 2022-м — бронза. Если бы не французы (золото и серебро), Хорватию можно было назвать самой стабильной сборной двух последних чемпионатов мира. На этот раз балканцы опередили в отборе Чехию, Фарерские острова, Черногорию и Гибралтар. 22 очка из 24 возможных — отличный результат!

Главному тренеру сборной Хорватии Златко Даличу 59 лет. Он добился беспрецедентных успехов с командой с момента своего назначения в 2017 году. Вывел её на пять крупных турниров подряд и добыл две медали чемпионатов мира. А ещё был финал Лиги наций в 2023 году с обидным поражением в серии пенальти. Перед тем как возглавить сборную, Златко поработал с хорватскими клубами («Вартекс», «Риека», «Славен»), съездил в Албанию («Динамо» Тирана) и провёл часть карьеры в Азии («Аль-Фейсали», «Аль-Хиляль» Эр-Рияд, «Аль-Айн»).

Златко Далич Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

Капитан. Мастерюга. Легенда. Всё это характеризует 40-летнего Луку Модрича. Грустно осознавать, что такой футболист скоро завершит карьеру. Возможно, это произойдёт уже после чемпионата мира. Несмотря на почтенный возраст, Модрич продолжает показывать стабильную игру. Не исключено, что обладателю «Золотого мяча» – 2018 придётся играть на турнире в защитной маске, поскольку ранее он сломал скулу.

Андрей Крамарич провёл много лет в сборной Хорватии на позиции центрального нападающего. Но теперь играет эффективнее, действуя из глубины. За последние 10 сезонов он забил 140 мячей в Бундеслиге. Очень круто, ведь Андрей выступает за не самый сильный «Хоффенхайм».

Ещё у хорватов есть защитник Йошко Гвардиол — самый дорогостоящий футболист команды по версии Transfermarkt (€ 70 млн) и перспективный Лука Вушкович. Минувший сезон парень провёл в аренде в «Гамбурге», но права на него принадлежат «Тоттенхэму». Опытные Матео Ковачич, Иван Перишич, Никола Влашич, Марио Пашалич, Доминик Ливакович тоже попали в заявку.

Сборная Хорватии Фото: Getty Images

Хорваты, как правило, играют по схеме 4-3-3 или 4-2-3-1. Далич периодически экспериментировал с расстановкой с тремя защитниками, однако заявил, что больше никогда не будет использовать её после матча отборочного цикла с Фарерскими островами в ноябре 2025 года. С того момента Златко изменил своё мнение, отчасти потому, что некоторые футболисты сборной привыкли играть по схеме 3-4-2-1 в клубах. По словам Далича, команда будет использовать эту расстановку в матчах с более сильными соперниками.

Шесть игроков сборной Хорватии играли ещё на чемпионате мира в 2018 году. Богатый опыт можно отнести к плюсам команды. С другой стороны, напряжённый график и жара наверняка приведут к проблемам на дистанции турнира – с учётом того, что в составе немало возрастных футболистов. Если хорваты вернутся к схеме 3-4-2-1, 37-летнему вингеру Ивану Перишичу, видимо, придётся закрывать всю бровку.

77,54% — вероятность выхода опытных хорватов в плей-офф ЧМ-2026 по версии Opta. А вот шансы на попадание в финал очень низкие – 3,82%, как и на трофей – 1,44%. 39,52% — вероятность прохода команды в 1/8 финала, 18,67% — в четвертьфинал, 8,78% — в полуфинал.

Гана

Сборная Ганы

Состав

Вратари: Бенджамин Асаре («Хартс оф Оук»), Лоуренс Ати-Зиги («Санкт-Галлен»), Джозеф Ананг («Сент-Патрикс Атлетик»).

Защитники: Абдул-Рахман Баба (ПАОК), Гидеон Менса («Осер»), Марвен Сеная («Осер»), Алиду Сейду («Ренн»), Абдул Мумин («Райо Вальекано»), Джером Опоку («Истанбул Башакшехир»), Джонас Аджети («Вольфсбург»), Коджо Оппонг («Ницца»), Деррик Люккассен («Пафос»).

Полузащитники: Элиша Овусу («Осер»), Томас Парти («Вильярреал»), Кваси Сибо («Овьедо»), Огустин Боакье («Сент-Этьен»), Калеб Йиренки («Норшелланн»), Абдул Фатаву («Лестер»), Камал Сулемана («Аталанта»).

Нападающие: Кристофер Бонсу Баа («Аль-Кадисия»), Эрнест Нуама («Лион»), Антуан Семеньо («Манчестер Сити»), Брендон Томас-Асанте («Ковентри»), Принс Квабена Аду («Виктория Пльзень»), Иньяки Уильямс («Атлетик»), Джордан Айю («Лестер»).

Восемь побед в 10 матчах, 25 очков из 30 возможных, первое место в отборочной группе. С такими показателями сборная Ганы квалифицировалась на чемпионат мира. Её соперниками были Мадагаскар, Мали, Коморские острова, ЦАР и Чад. Гана в пятый раз отобралась на ЧМ, все случаи были зафиксированы в XXI веке. Её лучший результат — четвертьфинал в 2010 году. Тогда команда драматичнейшим образом уступила Уругваю, не забив пенальти за игру рукой Луиса Суареса на ленточке ворот в концовке дополнительного времени.

Карлуш Кейруш поедет на пятый чемпионат мира подряд. Ранее он делал это с командами Португалии и Ирана. Сам тренер назвал назначение в сборную Ганы самым большим вызовом в карьере. К слову, оно состоялась за пару месяцев до старта чемпионата мира. Как правило, команды Кейруша играют в прагматичный футбол. У Карлуша огромный опыт, но насколько хорошо он подготовит команду с учётом короткого временного промежутка?

Карлуш Кейруш Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главная потеря сборной Ганы — Мохаммед Кудус. Футболиста не включили в заявку на ЧМ-2026 из-за тяжёлой травмы. В связи с этим куда больше ответственности возложат на Антуана Семеньо. Он уже доказал, что способен делать разницу, легко освоившись в «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Безусловно, Антуана следует считать главной звездой нынешнего состава сборной Ганы. Его трансферная стоимость оценивается в € 80 млн.

34-летний Джордан Айю — капитан команды. Он забил в отборочном цикле больше голов (7 в 10 матчах), чем за «Лестер» в прошлом сезоне (6 в 45 играх). Джордану осталось провести три встречи, чтобы стать рекордсменом сборной Ганы. Если это произойдёт, он сместит с первого места своего брата Андре. В финальной заявке оказались и опытные Иньяки Уильямс (31 год) с Томасом Парти (32). А вот защитник «Спартака» Александер Джику пропустит турнир из-за травмы.

Предыдущие команды Карлуша Кейруша действовали на контратаках. В этой связи травма Кудуса — серьёзный удар. Впрочем, у команды всё равно есть скоростные футболисты в группе атаки, способные закошмарить соперника. Кейрушу нужно поработать над обороной, ведь в последнее время она серьёзно барахлит. Нынешнее поколение нельзя назвать «золотым», команде явно не хватает костяка из игроков самого высокого уровня.

Каков прогноз от Opta? Шансы сборной Ганы на выход из группы оцениваются в 49,65%, на попадание в 1/8 финала — в 18,19%. Вероятность присутствия африканской сборной в четвертьфинале составляет 6,51%, в полуфинале — 2,25%, в финале — 0,70%. Шансы на трофей — 0,22%.

Панама

Сборная Панамы

Состав

Вратари: Орландо Москера («Аль-Фейха»), Луис Мехия («Насьональ»), Сесар Самудио («Марафон»).

Защитники: Сесар Блэкман («Слован» Братислава), Хорхе Гутьеррес («Депортиво Ла-Гуайра»), Майкл Амир Мурильо («Бешикташ»), Фидель Эскобар («Депортиво Саприсса»), Андрес Андраде Седеньо (ЛАСК), Эдгардо Фаринья («Пари НН»), Хосе Кордоба («Норвич»), Эрик Дэвис («Кошице»), Джовани Рамос («Академия» Пуэрто-Кабельо), Родерик Миллер («Туран»).

Полузащитники: Анибаль Годой («Сан-Диего»), Адальберто Карраскилья («Пумас»), Карлос Харви («Миннесота Юнайтед»), Кристиан Хесус Мартинес («Ирони»), Пума Родригес («Хуарес»), Сесар Янис («Кобресаль»), Йоэль Барсенас («Масатлан»), Альберто Кинтеро («Пласа Амадор»), Аcариас Лондоньо («Универсидад Католика»).

Нападающие: Исмаэль Диас («Леон»), Сесилио Ватерман («Универсидад Консепсьон»), Хосе Фахардо («Универсидад Католика» Кито), Томас Родригес («Монагас»).

Суринам, Гватемала, Сальвадор — соперники Панамы по заключительному этапу квалификации. Команда одержала три победы при трёх ничьих и заняла первую строчку в таблице. Благодаря такому результату Панама напрямую отобралась на чемпионат мира. Сборная во второй раз в истории выступит на ЧМ. Дебют состоялся в России в 2018 году. Получилось очень плохо — последнее место в группе с Бельгией, Англией и Тунисом с 11 пропущенными мячами.

Тренер Томас Кристиансен родился в Дании. В детстве он некоторое время жил в Панаме, а местную сборную возглавил в 2020-м. Это произошло спустя 2,5 года после увольнения из «Лидса». Помимо этого, Томас тренировал на Кипре (АЕК, АПОЭЛ) и в Бельгии («Юнион»). Бо́льшую часть игровой карьеры провёл в Испании и даже находился во второй команде «Барселоны».

При Кристиансене Панама заняла второе место на Золотом кубке КОНКАКАФ в 2023 году, вышла в четвертьфинал Копа Америка в 2024-м и добралась до финала Лиги наций КОНКАКАФ в 2025-м. На всех трёх турнирах Панама обыгрывала США. «Наша цель — одержать первую победу в истории на чемпионатах мира. Тогда команда в состоянии приблизиться к выходу в плей-офф», — говорил в марте Кристиансен.

Томас Кристиансен Фото: Wagner Meier/Getty Images

Фланговый защитник Майкл Амир Мурильо был единственным игроком из нынешнего состава сборной Панамы, кто выступал в топ-лиге. Правда, в феврале он перешёл из «Марселя» в «Бешикташ». Его стоимость оценивают в € 7 млн — самый высокий результат в составе сборной Панамы.

Адальберто Карраскилья — организатор игры в полузащите. В 2024-м он стал первым панамцем, которого признали игроком года в КОНКАКАФ. У Карраскильи есть хладнокровие, атлетизм и высокий технический уровень. Правда, полузащитник может пропустить начало турнира из-за повреждения, полученного в клубе. 29-летний вингер Исмаэль Диас — наиболее вероятный источник голов у панамцев. В 2025 году он стал лучшим бомбардиром Золотого кубка (шесть мячей). А ещё в заявку попал защитник «Пари НН» Эдгардо Фаринья.

Кристиансен внедрил в игру сборной Панамы стиль, основанный на владении мячом. Акцент делается на структурных атакующих схемах, где ключевой является ширина поля. По всей видимости, тренер будет использовать схему 3-4-2-1, которая при обороне трансформируется в 5-4-1.

Компактная оборонительная структура Панамы расстраивает многих соперников. Это хорошо организованная и дисциплинированная команда, способная доставить проблемы при стандартах у чужих ворот. С другой стороны, у неё есть явный недостаток в плане как создания моментов, так и их реализации.

Opta оценивает шансы сборной Панамы на завоевание титула чемпиона мира в 0,09%. Впрочем, тут ничего удивительного. Вероятность попадания в финал тоже очень низкая — 0,34%. Опять же, вопросов нет. 40,12% — шансы Панамы на выход в плей-офф, 12,87% — на попадание в 1/8 финала, 4,16% — на проход в четвертьфинал, 1,28% — на участие команды в полуфинале.