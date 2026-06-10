Главные тенденции премии «Лучший молодой футболист РПЛ». Батраков — топ, но как крут ЦСКА!

Алексей в этот раз победил увереннее, чем в прошлом году: 11 тренеров из 16 отдали ему первое место! А какие изменения в топ-10?

Второй год подряд победителем нашей премии «Лучший молодой футболист РПЛ» становится полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Но премия не только про первое место! Давайте посмотрим, какие тенденции можно отметить по итогам голосования. А также сравним результаты с прошлогодними.

Премия «Лучший молодой футболист сезона РПЛ» — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по окончании сезона. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. На момент начала сезона футболисту не должно быть больше 21 года. Если в течение сезона ему исполнилось 22 года, он допускается до участия. Гражданство не имеет значения. Участвуют все футболисты, которые на момент окончания сезона играют за клуб РПЛ.

В топ-3 – всего одно изменение

В сезоне-2024/2025 в тройку лучших молодых футболистов вошли Алексей Батраков, Матвей Кисляк и Ярослав Гладышев. По итогам прошедшего чемпионата поменялась лишь третья строчка: вместо вингера московского «Динамо» в топ-3 вошёл Кирилл Глебов из ЦСКА. А ещё увеличился разрыв между Батраковым и Кисляком. Если в прошлом сезоне Алексей опередил Матвея всего на 15 очков, то сейчас – уже на 30.

Кирилл Глебов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В десятке сразу пять новичков

На смену Ярославу Гладышеву (3-е место), Никите Кривцову (4-е), Сергею Пиняеву (5-е), Ивану Комарову (8-е) и Даниилу Денисову (10-е) в топ-10 нынешнего сезона пришли пять других футболистов. Дмитрий Пестряков из «Акрона» стал пятым, Игорь Дмитриев («Спартак») – шестым, Виктор Мелёхин («Ростов») – восьмым, а Кирилл Данилов (ЦСКА) и Иван Беликов («Балтика») поделили 9-ю и 10-ю строчки.

Второй год подряд в наш рейтинг попали Батраков, Кисляк, Глебов, Педро и Рожков. Приятная стабильность для молодого возраста!

Сколько раз футболисты занимали первое место в голосовании у тренеров и капитанов?

Батраков – абсолютный лидер по количеству попаданий на первое место. 11 тренеров из 16 поставили его на первую строчку, а также 11 капитанов. А Хуан Карлос Карседо и Ролан Гусев стали единственными, у кого полузащитника «Локомотива» нет даже в топ-5 !

Кто ещё оказался наверху? У тренеров трижды первым стал Кисляк (Игдисамов, Гусев, Тедеев), ещё по разу – Дмитриев (Карседо) и Рожков (Артига). Капитаны также три раза поставили на первое место Кисляка (Алибеков, Фомин, Акинфеев) и по разу – Дмитриева (Зобнин) и Педро (Дуглас Сантос). Напомним, голосовать за своих тут можно, но из пяти игроков лишь трое могут принадлежать команде голосующего.

Что с легионерами?

Год назад в первой десятке оказался один иностранец — Педро из «Зенита». На этот раз в топ-10 из легионеров снова вошёл только бразилец. Педро занял четвёртую строчку. Но прогресс в сравнении с итогами сезона-2024/2025 у него очевиден: тогда он поделил восьмое место с Иваном Комаровым, сейчас остановился в шаге от топ-3.

Педро Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вратари снова не попали в первую десятку

Уже третий год подряд в рейтинге нет вратарей. В прошлом сезоне в топ-10 попали пять нападающих, три полузащитника и два защитника. Как обстоят дела сейчас? В десятку вошли три защитника (Рожков, Данилов, Мелёхин), пять полузащитников (Батраков, Кисляк, Глебов, Пестряков, Беликов), один форвард (Педро) и универсал Игорь Дмитриев (вингер, игравший в «Спартаке» преимущественно на позиции левого защитника). Хотя за вратарей капитаны и тренеры голосовали, больше всего – за Владислава Торопа и Курбана Расулова. Просто их баллов для топ-10 не хватило.

Футболистов каких клубов больше всего в списке?

ЦСКА – рекордсмен нынешнего голосования. В топ-10 вошли сразу три представителя клуба (Кисляк, Глебов, Данилов). Остальные же делегировали по одному футболисту. В список команд вошли: «Локомотив» (Батраков), «Зенит» (Педро), «Акрон» (Пестряков), «Спартак» (Дмитриев), «Рубин» (Рожков), «Ростов» (Мелёхин) и «Балтика» (Беликов).

Кто голосовал за первое место своего игрока/одноклубника?