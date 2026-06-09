Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Россия — Тринидад и Тобаго — 3:0, видеообзор товарищеского матча, видео голов, 9 июня 2026

Россия порезвилась в последнем летнем матче! А одним из героев стал игрок соперника. Видео
Дмитрий Зимин
Отчёт Россия — Тринидад и Тобаго — 3:0
Комментарии
А Батраков отличился в день рождения! Одолели Тринидад и Тобаго без особых проблем.

О Тринидаде и Тобаго футбольный мир узнал в 2006 году, когда на чемпионате мира, где не было сборной России, карибская команда сначала сыграла вничью со Швецией, а потом героически билась с Англией. Тот репортаж Василия Уткина давно вошёл в историю, а аутентичная сборная пропала из поля зрения – по крайней мере из финальной части ЧМ, куда с того момента не попадала. И вот спустя 20 лет – товарищеский матч с Россией в Калининграде. Это вообще редкий случай, когда команда Валерия Карпина провела за один сбор три встречи: до этого уступила Египту (0:1), потом уверенно разобралась с Буркина-Фасо (3:0). А последним штрихом был матч с Тринидадом в Калининграде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
09 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Тринидад и Тобаго
1:0 Бевеев – 7'     2:0 Сильянов – 15'     3:0 Батраков – 60'    

Тренерский штаб плюс-минус равномерно распределил время среди вызванных. Но назвать состав на третий матч основным вряд ли возможно. Хотя на поле в основе, например, вышли именинник Алексей Батраков (ему исполнился 21 год), Иван Обляков, Алексей Миранчук – то есть игроки, близкие к сильнейшему составу. Рядом с ними – Лечи Садулаев, Никита Кривцов, Иван Сергеев – тоже потенциально недалёкие. И уже на первых минутах стало понятно, как примерно сложится встреча. Они, кстати, даже в этом году получались у России разными: от безнадёжных с точки зрения зрелища до ярких. Калининграду повезло – в этот раз парни действительно решили развлечь и себя, и аудиторию.

Ведь Сергеев мог делать дубль уже к шестой минуте. Сначала Иван получил мяч в районе 11 метров и бахнул в сторону ворот, однако справился вратарь. Вскоре россияне разыграли классную комбинацию из пары касаний – нападающий остался чуть ли не один перед вратарём, однако не смог сориентироваться и перекинуть голкипера. Зато за форварда реабилитировался защитник, кстати, выступающий за «Балтику» – Мингиян Бевеев.

После розыгрыша углового мяч от головы соперника долетел до ноги местного футболиста. И тот примерно с 25 метров ударил в ближний. Показалось, что мяч на совести вратаря Смита. Однако он потом так много тащил, что упрекать его в этом странно. Да проливной дождь явно сыграл за россиянина, такие удары в принципе тяжело берутся.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Следом пришёл второй мяч. И снова отличился защитник – на этот раз Александр Сильянов получил скидку от Сергеева и красиво пробил в дальний. Без особых шансов для вратаря.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Только после этого игроки из Тринидада смогли как минимум пересечь чужую половину поля с мячом и пару раз сбегать в атаку. Казалось, что это ненадолго и совсем скоро россияне побегут забивать третий. Однако странным образом игра выравнялась. Наша команда потеряла преимущество во владении и активно делилась инициативой, хотя матч всё равно проходил в основном в середине поля. А самым запоминающимся сюжетом стала жёлтая карточка Кривцову, который завалил соперника на газон, а дело чуть не закончилось стычкой.

А во втором тайме мы увидели дебют – Денис Адамов впервые вышел на поле в составе сборной. Вместе с ним на поле появился Данил Круговой. Сборная России сразу включилась. Видимо, Карпину не очень понравились действия игроков после двух забитых мячей. Поэтому полетели забивать третий. Моменты упустили Кривцов и Сергеев, хотя важно отметить того же Смита – в этот вечер вратарь тащил почти всё. Но третий всё-таки пропустил.

Именинник Батраков просто не мог остаться без гола. Лечи с фланга, уже не глядя на поле, сделал навес в сторону центра, а там Алексей опередил Бевеева и пробил мимо Смита.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

А дальше снова наступило время вратаря сборной Тринидада. Смит потащил ещё несколько почти «мёртвых» мячей – классно били Евгений Морозов, Батраков, Сергеев и даже Максим Петров. Но уж слишком уверенно действовал голкипер. Дошло до того, что, когда он уходил с поля на 71-й минуте, стадион провожал его аплодисментами. На последние 15 минут на поле вновь вышел Амир Ибрагимов, однако сборная уже не порадовала результативными действиями.

Так закончился 26-й матч России после отстранения. Впереди – чемпионат мира, а следующие встречи мы ожидаем в сентябрьско-октябрьскую паузу.

А что за обновления в окнах ФИФА?
Октябрьская пауза на сборные — последняя в таком виде! ФИФА всё изменила
Октябрьская пауза на сборные — последняя в таком виде! ФИФА всё изменила
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android