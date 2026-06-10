Лучшие молодые игроки Первой лиги. Кто в будущем станет звездой нашего футбола?

Сегодня мы огласили итоги нашей ежегодной премии «Лучший молодой игрок сезона РПЛ». Второй раз подряд её победителем стал Алексей Батраков («Локомотив») – он набрал 162 балла. Второе место у Матвея Кисляка из ЦСКА – 131 балл. Также в тройку попал ещё один футболист из ЦСКА – Кирилл Глебов, у него 42 балла. Так решили тренеры и капитаны команд МИР РПЛ.
Кто ещё вошёл в топ-10, за кого проголосовали Сергей Семак, Мурад Мусаев, Артём Дзюба с Игорем Акинфеевым и Романом Зобниным, можно узнать на странице нашего спецпроекта. Там же, кстати, футболисты, попавшие в топ-10, рассказали, за кого они будут болеть на ЧМ-2026.
Но «Чемпионат» внимательно следит за молодыми футболистами и в Лиге RARI. Наверное, таким же образом поступают скауты клубов РПЛ. В условиях ужесточения лимита – тем более. И пока тренеры и капитаны клубов РПЛ выбирали лучших в главной лиге нашего футбола, мы составили список из претендентов на это звание в Первой лиге.
В рейтинге мы отметили наиболее ярких «лимитчиков» (игроков не старше 2004 года рождения) прошедшего сезона. Предлагаем вам выбрать лучших вместе и сформировать итоговую десятку.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Илья Ишков, «Урал», 21 год
5+6 в 29 матчах
Воспитанник «Урала» стал совсем взрослым. Несмотря на опыт игры в РПЛ, в прошлом сезоне Ишков был ещё сыроват. Но сейчас он сильно прибавил. Ишков – лучший молодой игрок лиги по ключевым пасам (1,07) и ожидаемым голевым передачам (0,36). Но самое главное – изменился менталитет Ильи. Его бьют – он поднимается и снова тащит мяч. Никаких жалоб – только работа на результат. Любит забивать красивые голы.
К сожалению, в стыковых матчах с махачкалинским «Динамо» Ишков не смог себя проявить, но для Первой лиги – это уже готовый топ-исполнитель.
Никита Морозов, «Урал», 20 лет
17 матчей, 5 голов
Ещё по «Ленинградцу» было заметно, что Морозов обладает прокачанным атакующим мышлением – умные рывки на чужой половине поля, хладнокровная техника. В «Урале» долго не замечали качества Никиты. В итоге в парня поверил Василий Березуцкий – начал использовать его как джокера.
Морозов забил пять голов после выходов на замену – самый настоящий «голден сабститьют», если выражаться словами Романа Ротенберга. Причём все голы получились классными – это тот самый игрок, который делает сольные номера.
Матвей Бардачёв, «Урал», 20 лет
4+0 в 22 матчах
Защитник «Зенита» продолжает прогрессировать в «Урале». Справился с последствиями паралича лица и стал грозным оружием на стандартах в атаке. В обороне Бардачёву не всегда хватает стабильности, но зато у него есть физика и первый пас. Увы, выпал из состава при Василии Березуцком, который доверился другим центральным защитникам.
Глеб Пополитов, «Чайка», 18 лет
5+2 в 20 матчах
Воспитанник «Строителя» из Каменск-Шахтинска оказался настолько заметен в первых матчах за «Чайку», что сразу же стал игроком ЦСКА.
При определенном стечении обстоятельств этой весной не Имран Фиров, а Пополитов мог забивать первые голы в основном составе армейцев. Но для игрока было важно закольцевать историю с «Чайкой» и попытаться спасти банду Дмитрия Комбарова от вылета. Фактически именно Глеб и был основной атакующей силой команды – на него шли все длинные передачи за спину защитниками, именно он тащил мяч самостоятельно. Создавал моменты для себя и партнёров.
В одиночку вытащить «Чайку» со дна таблицы Пополитову не удалось. Но он всё равно был хорош. Стал лучшим молодым игроком лиги по обводкам (в среднем 6,65 за матч) и в очередной раз показал свой высокий потенциал.
Егор Назаренко, «Спартак» Кострома, 20 лет
4+4 24 матчах
Осенью воспитанник «Динамо» (причём сначала костромского, а затем – московского) закрыл позицию «лимитчика» в клубе из родного города – выходил в «Спартаке» на разных позициях в атаке (чаще всего по флангам) и забивал важные голы. Потом вылетел из-за травмы и долго сидел в запасе. Но весной вернулся в старт и развалил СКА (3:0) – оформил 2+1. Сырой сезон, однако не все молодые футболисты в Первой лиге могут похвастать такой результативностью.
Тимофей Митров, «Шинник», 21 год
28 пропущенных голов и 16 «сухарей» в 34 матчах
Только Никита Чагров из «Ротора» и Александр Селихов из «Урала» чаще играли на ноль в прошедшем сезоне. Конечно, на эти цифры повлиял оборонительный футбол Артёма Булойчика, но и сам Митров был в полном порядке. В прошлом сезоне воспитанник «Локо» допускал результативные ошибки и проигрывал конкуренцию Денису Вамбольту, однако сейчас превратился в одного из самых надёжных голкиперов лиги.
С точки зрения ожидаемых пропущенных мячей Митров спас команду примерно от семи голов соперника. Он лучший молодой вратарь по проценту отраженных ударов (77% – шестое место).
Иван Бобёр, «Нефтехимик», 20 лет
3+3 в 21 матче
Помните, был такой Антон Бобёр? Это его сын. Формально вингер принадлежит клубу РПЛ – в «Нефтехимике» бегал на правах аренды из «Крыльев Советов». Самарцы зимой хотели забрать Бобра-младшего обратно, но в итоге оставили в Нижнекамске до конца чемпионата.
Среди «лимитчиков» только Илья Ишков создал голевых моментов больше, чем Бобер (в среднем 0,95 за игру). В первом же сезоне в Первой лиге Иван стал важным игроком стартового состава «Нефтехимика» – закрыл левый фланг атаки. В дриблинге Бобёр нестабилен (всего 44% удачных обводок), но зато его подачи и прострелы принесли команде Кирилла Новикова немало очков.
Степан Глотов, «СКА-Хабаровск», 20 лет
5+1 в 16 матчах
Резкий взлёт воспитанника дальневосточного футбола! Нападающий из Благовещенска начинал сезон во второй команде СКА. Привлёк внимание тренеров основы высокой результативностью – в 15 играх кряду LEON-Второй лиги «Б» забил 11 голов.
Причём за весь 2024 год Глотов отличился всего раз. Затем начал жёстко прогрессировать. После зимних сборов в Турции молодого форварда перевели в основную команду. Глотов не спас Алексея Поддубского от отставки, но наклепал сразу пять мячей. По итогам яркого сезона Иван Шабаров впервые вызвал его в молодёжную сборную России.
Самое сильное качество Глотова – скорость. Ждёт мяч на линии офсайда, а потом резко ускоряется под передачи.
Артур Гарибян, «Спартак» Кострома/«Родина», 19 лет
6+2 в 24 матчах
До сих пор не поддаётся объяснению решение «Спартака» разменять Гарибяна на Александра Чупаёва. Причём возвращение форварда в «Родину» не пошло на пользу ни Костроме, ни самому Артуру. За «Спартак» он забил пять голов в 16 матчах, а в «Родине» не смог выиграть конкуренцию у Ивана Тимошенко и получал совсем мало игрового времени. Если бы не шикарный гол в ворота «Челябинска» (2:0), то игрок молодежной сборной Армении прошёл бы мимо нашего рейтинга. Попал в историю – отличился в матче, в котором «Родина» оформила выход в элиту.
Но всё-таки первую половину сезона можно занести Гарибяну в плюс – постоянно усиливал игру со скамейки, пусть и не всегда хватало чёткости в завершении. Мощные габариты (рост 194 см) и приличная техника делают Гарибяна одним из самых перспективных форвардов Первой лиги. Тем более его уже заиграли армяне – выступает за молодёжную сборную этой страны.
Астемир Хашкулов, «Енисей», 20 лет
6+0 в 23 матчах
Одна из самых удачных находок «Енисея» за последние годы. Как и Степан Глотов, бегал в «двойке» СКА, потом перебрался в «Тверь», откуда его и забрали в Красноярск. Габаритный форвард (рост 188 см), которые умеет играть спиной к воротам и искать моменты для ударов. Зимой перешёл в «Енисей» на полноценный контракт, но проиграл конкуренцию Андрею Окладникову, который раскрылся при Сергее Ташуеве. И даже так забил ещё три мяча весной.
Кирилл Симонов, «Факел», 20 лет
27 матчей
Прошёл через академии «Строгино» и «Динамо». В системе «Факела» находится с 2023 года. Футболист на все случаи жизни – за сезон отыграл на четырёх позициях. Может исполнить чистого опорника и просто «восьмёрку». Появлялся на флангах обороны, помог «Факелу» оформить выход в РПЛ.
Тимофей Комиссаров, «Челябинск», 20 лет
2+2 в 24 матчах
Дебютный сезон в Первой лиге для воспитанника «Чертаново» оказался удачным. Не таким, как у Матвея Урванцева, который уже через полгода уехал в «Пари НН», но достаточно крепким. Комиссаров пропустил небольшой осенний отрезок из-за травмы, но потом уверенно вернулся в основной состав.
Клубы РПЛ уже следят за Комиссаровым – вингер «Челябинска» постоянно лезёт вперед и активно действует без мяча. Хорошо ставит корпус – пользуется габаритами (рост 184 см) и длинными ногами. При наличии в составе «Челябинска» Рамазана Гаджимурадова и Гаррика Левина он лучший в команде по ключевым передачам (0,85) и заработанным фолам (2,12). Также в марте Комиссаров впервые сыграл за молодёжную сборную России
Илья Дятлов, «Родина», 22 года
2+3 в 27 матчах
Воспитанник московского «Динамо» заходил в сезон лишь вторым игроком на позиции левого защитника. С учётом универсальности Дятлова он конкурировал сразу со Станиславом Бессмертным и Лео Гогличидзе. В итоге Дятлов сперва заменял то одного, то другого. А уже весной стал игроком стартового состава.
Решающим моментом стала дисквалификация Гогличидзе. Дятлов уверенно отыграл на ключевой позиции и забил два гола – поставил точку в матче со «СКА-Хабаровском» (2:0) и забил «КАМАЗу» (2:1). С тех пор он лишь за редким исключением оставался вне стартового состава команды, которая завоевала титул чемпиона Первой лиги. Из плюсов Дятлова – универсальность, отличная техника обращения с мячом и при этом уверенная игра в отборе. Если исключит ошибки при закрытии дальней штанги в обороне, станет сильным игроком в РПЛ.
Артём Крутовских, «Чайка», 19 лет
0+1 28 матчах
19-летний центрдеф «Спартака» сильно подрос за год аренды. У него есть качественный пас + Крутовских в отдельных матчах показывал, как умеет читать игру. В его футболе есть что-то итальянское. Правда, надёжность обороны «Чайки» срезала часть впечатлений от Артёма. Но это один из самых интересных молодых ЦЗ в нашем футболе прямо сейчас. Отыграть в 19 лет более 2500 минут в Первой лиге – это уже очень серьёзно.
Садыг Багиев, «СКА-Хабаровск»/«Торпедо», 22 года
2+0 в 27 матчах
Один из дальневосточников в нашем списке. Уроженец Уссурийска в августе забил «Торпедо» и тем самым продал себя в московский клуб. Зимой Олег Кононов отчаянно искал сильных «лимитчиков» – ему привезли Багиева.
Главные качества опорника – это огромный объём грязной работы. Багиев нацелен на единоборства, отборы и перехваты – один из лучших молодых игроков лиги по этим показателям. Уверенно смотрелся в СКА, потом закрыл позицию «лимитчика» в «Торпедо», пока не получил травму в концовке сезона.
В качестве цепного пса в опорной зоне габаритный (рост 189 см) Багиев может быть полезен любой команде, но тянет ли он борьбу за РПЛ? В новом сезоне игрок молодёжной сборной Азербайджана выйдет из «лимитного» возраста. Его контракт рассчитан до лета 2029 года – пора доказывать свою состоятельность на новом уровне.
Дмитрий Иванников, «Чайка», 21 год
0+4 в 20 матчах
Для воспитанника «Спартака» переход на уровень РПЛ – лишь вопрос времени. Иванников отличается большим объёмом работы без мяча, высокой скоростью и активными подключениями в атаку. Нужно работать над повышением качества игры в обороне, однако у футболиста высокий потенциал. Среди крайних защитников Первой лиги Иванников – один из лучших ассистентов и лидер по навесам (в среднем 3,5 на 90 минут с высокой точностью в 33%). Цифры по результативности могли быть ещё лучше, но фулбека «Чайки» преследовали травмы