Лучшие молодые игроки Первой лиги. Кто в будущем станет звездой нашего футбола?

Батраков выиграл голосование в РПЛ – так решили тренеры и капитаны. А кто лучший в Первой лиге – решаете вы!

Сегодня мы огласили итоги нашей ежегодной премии «Лучший молодой игрок сезона РПЛ». Второй раз подряд её победителем стал Алексей Батраков («Локомотив») – он набрал 162 балла. Второе место у Матвея Кисляка из ЦСКА – 131 балл. Также в тройку попал ещё один футболист из ЦСКА – Кирилл Глебов, у него 42 балла. Так решили тренеры и капитаны команд МИР РПЛ.

Премия «Лучший молодой футболист сезона РПЛ» — это голосование, которое «Чемпионат» проводит среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России по окончании сезона. В премии участвуют футболисты до 21 года включительно. На момент начала сезона футболисту не должно быть больше 21 года. Если в течение сезона ему исполнилось 22 года, он допускается до участия. Гражданство не имеет значения. Участвуют все футболисты, которые на момент окончания сезона играют за клуб РПЛ.

Кто ещё вошёл в топ-10, за кого проголосовали Сергей Семак, Мурад Мусаев, Артём Дзюба с Игорем Акинфеевым и Романом Зобниным, можно узнать на странице нашего спецпроекта. Там же, кстати, футболисты, попавшие в топ-10, рассказали, за кого они будут болеть на ЧМ-2026.

Но «Чемпионат» внимательно следит за молодыми футболистами и в Лиге RARI. Наверное, таким же образом поступают скауты клубов РПЛ. В условиях ужесточения лимита – тем более. И пока тренеры и капитаны клубов РПЛ выбирали лучших в главной лиге нашего футбола, мы составили список из претендентов на это звание в Первой лиге.

В рейтинге мы отметили наиболее ярких «лимитчиков» (игроков не старше 2004 года рождения) прошедшего сезона. Предлагаем вам выбрать лучших вместе и сформировать итоговую десятку.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

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