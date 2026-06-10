На турнир в США пустили далеко не всех. Даже был риск остаться без целой команды из-за лихорадки Эболы!

Протесты на улицах, скандалы на границе, стрельба и травмы игроков. Главное за день до ЧМ

Уже завтра, 11 июня, стартует чемпионат мира! Мы дождались главного события 2026 года в футболе. А что происходило с командами-участницами и вокруг турнира до его старта? Собрали для вас главные новости, связанные с ЧМ-2026.

Досмотр Узбекистана перед матчем в Нью-Йорке

Сборная Узбекистана 8 июня прибыла в Нью-Йорк для товарищеского матча с Нидерландами, но подверглась усиленному досмотру со стороны американских служб безопасности. Как сообщает El Universo, футболисты и члены делегации проходили индивидуальный досмотр с использованием служебных собак и металлодетекторов. Личные вещи игроков были изъяты и проверены на месте.

Футболисты выходили из автобуса и проверялись один за другим, в то время как сотрудники службы безопасности осматривали их вещи и проводили дополнительные проверки с помощью детекторов. Издание отмечает, что вероятной причиной столь строгих мер безопасности могло стать нахождение в том же районе Нью-Йорка президента США Дональда Трампа, который направлялся на баскетбольный матч. Официального подтверждения этой версии не поступало.

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро поспешил успокоить общественность: «Это была обычная проверка, которую сейчас совершают в любом аэропорту. В Америке это происходит прямо на месте».

Напряжение между США и Ираном продолжается

Из-за ирано-американского конфликта азиатская сборная находилась под риском пропуска ЧМ-2026. Однако в дело вмешалась ФИФА и разрешила ситуацию. Хотя напряжение всё равно осталось. Изначально предполагалось, что база иранцев будет находиться в американском штате Аризона, однако из-за угроз безопасности своей сборной иранская сторона обратилась к ФИФА за разрешением о переносе тренировочной базы в Мексику. Позже президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил, что ходатайство было удовлетворено.

Однако иранцам придётся покидать территорию США после каждого своего матча на чемпионате мира. «Мы можем въехать утром и должны уехать в тот же день», — приводит слова посла Ирана в Мексике Абольфазла Пасандиде De Telegraaf. Команда проведёт свой первый матч группового этапа с Новой Зеландией 15 июня в Калифорнии. 21 июня там же иранская команда сыграет с Бельгией, а 26 июня проведёт матч с Египтом в Сиэтле.

Сборная Ирана прибыла на ЧМ-2026 Фото: Mario Tama/Getty Images

В Мексику сборная Ирана прибыла со значками, на которых был изображён номер 168, сообщает Daily Mail. Он символизирует количество погибших детей при атаке 28 февраля 2026 года. Американская ракета попала в школу в Минабе. Большинство из детей были девочками. Позже было подтверждено, что удар был военной ошибкой США. Всего погибло 175 человек.

На этом история не закончилась. Организаторы чемпионата мира за два дня до старта турнира отозвали квоту Ирана на билеты для болельщиков. Возможности посетить матчи своей сборной лишились даже те, кто уже оформил поездку в США и купил билеты. «Это несмотря на то, что многие иранские футбольные болельщики, полагаясь на официально объявленную процедуру, уже составили необходимые планы для посещения матчей», — сказано в заявлении Федерации футбола Ирана.

Фотографа сборной Ирака не пустили в США. А форварда допрашивали семь часов

Фотограф сборной Ирака Талал Салах не попал в США после того, как ему было отказано во въезде в аэропорту О'Хара в Чикаго. Члена делегации команды допрашивали в течение 10 часов. Служба безопасности потребовала у него смартфон для проверки. «Фотограф национальной сборной Талал Салах был задержан более чем на 10 часов, прошёл аналогичную проверку телефона и в итоге получил отказ во въезде в США», – сообщает Reuters со ссылкой на источник в олимпийском комитете Ирака.

АЙМЕН ХУССЕЙН Фото: Rodrigo Oropeza/Getty Images

Также сотрудники службы безопасности задержали и допрашивали иракского нападающего Аймена Хуссейна на протяжении семи часов. Делегация совершила ряд попыток, чтобы добиться освобождения игрока, но они оказались безуспешными. Сообщается, что произошла путаница с другим гражданином Ирака, подозреваемым в террористической деятельности.

Лучший судья Африки лишился работы на ЧМ. Из-за связи с запрещёнными организациями

Ещё один человек, который не попал на ЧМ-2026, – судья из Сомали Омар Абдулкадир Артану. По информации Mundo Deportivo, причиной решения стали подозрения в связях арбитра с террористическими организациями. Инцидент произошёл 6 июня после прибытия арбитра в Майами, где сотрудники таможенно-пограничной службы в ходе дополнительной проверки выявили информацию об ассоциации Артана с лицами, подозреваемыми в причастности к деятельности террористических групп, что привело к процедуре его депортации.

Абдулкадир Артан Фото: Mosa'ab Elshamy/AP/ТАСС

Артан, признанный лучшим арбитром Африки 2025 года по версии КАФ (Конфедерация африканского футбола), должен был стать первым сомалийцем в истории, обслуживающим матчи чемпионата мира. Директор целевой группы Белого дома по чемпионату мира Эндрю Джулиани подтвердил наличие «веской причины» для запрета на въезд, ссылаясь на данные Департамента внутренней безопасности США.

Хотя у сомалийского судьи была действующая американская виза, власти США применили строгие меры в отношении гражданина страны, которая находится в списке государств, подвергнутых миграционным ограничениям администрацией Дональда Трампа по соображениям национальной безопасности.

Фанатов Марокко не пускают на ЧМ-2026

Большая группа болельщиков сборной Марокко не сможет посетить чемпионат мира из-за проблем с визами, сообщил глава Ассоциации фанатов Аззедин Аль-Аттарауи. По его словам, из 42 человек, обратившихся за визой, 40 получили отказ без объяснения причин.

«Ни одной явной причины отказа не было предоставлено. Мы просто хотим поддержать свою сборную. Некоторые из нас купили билеты по $ 500 на каждый матч. Кто-то уже забронировал отели, которые стоили от $ 400 до $ 1 тыс. за ночь. Мы предоставим финансовые гарантии, если понадобится», – сказал Аль-Аттарауи.

Сенегал обыскали прямо у трапа самолёта

По прибытии в США сборная Сенегала также подверглась строгому досмотру на взлётно‑посадочной полосе. Инспекторы потребовали от спортсменов снять обувь и проверить содержимое всех сумок.

Однако позже федерация футбола Сенегала выступила с заявлением по ситуации. «Вопреки некоторым сообщениям, проверка проводилась не по прибытии команды в Сан‑Антонио, а во время посадки в аэропорту Роли, перед вылетом в США. Автобус, перевозивший сборную Сенегала, выехал из отеля в Роли и направился непосредственно на взлётно‑посадочную полосу аэропорта. Эта процедура позволила игрокам и сотрудникам пройти все проверки безопасности и полицейский досмотр непосредственно у входа в самолёт, минуя зоны терминала и залы ожидания.

Эта мера была направлена прежде всего на оптимизацию логистики. Все хотели упростить посадку команды на частный рейс в Сан‑Антонио. Мы подчёркиваем, что эта процедура была проведена в полном соответствии с действующими правилами авиационной безопасности, не было зарегистрировано никаких инцидентов. Рейс из Роли в Сан‑Антонио прошёл в отличных условиях», – сказано в заявлении FSF.

ЧМ-2026 ещё не стартовал, а травмы уже выбили несколько футболистов

К сожалению, не все попавшие в заявки своих сборных футболисты сыграют на чемпионате мира. Потери начались ещё на тренировках и товарищеских матчах перед турниром.

Сборная Нидерландов сообщила, что защитник Юрриен Тимбер пропустит чемпионат мира. 24‑летний футболист не успел восстановиться после травмы паха. После консультаций с медицинским штабом было принято решение, что Тимбер покинет подготовительный сбор национальной команды в Нью‑Йорке. Вместо Юрриена главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман вызвал Лютсхарела Гертрейду («Сандерленд»).

Юрриен Тимбер Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

У сборной Бразилии турнир из-за травмы пропустит защитник Уэсли Франса. Он получил повреждение во время товарищеского матча с Египтом (2:1). Обследование выявило у него повреждение приводящей мышцы левого бедра. Защитника в заявке Бразилии заменил будущий полузащитник «МЮ» Эдерсон.

Сборная Аргентины сообщила, что защитник Леонардо Балерди получил мышечную травму и исключён из состава. Самый ожидаемый вариант на замену – Маркос Сенеси.

Обидная потеря – Ленарт Карл. 18-летний талант сборной Германии порвал мышцу на тренировке. Повреждение оказалось серьёзным, из-за него Ленарт пропустит ЧМ-2026. Вместо него вызван полузащитник «РБ Лейпциг» Ассан Уэдраого.

Ленарт Карл полузащитник сборной Германии «Честно, даже не знаю, с чего начать. Не могу выразить ту боль, которую испытываю из-за того, что мне придётся пропустить турнир. Делал всё, что мог. Но, к сожалению, травмы часто приходят в худший момент. Желаю команде успеха, и, конечно, буду поддерживать их каждую минуту. Вернусь только сильнее, обещаю. Спасибо всем за ваши невероятные сообщения. Удачи, сборная Германии».

Из-за травмы в суперфинале Фонбет Кубка России ЧМ-2026 пропустит защитник «Спартака» и сборной Ганы Александер Джику. Его отцепили из расширенной заявки. Повреждение в товарищеском матче с Кюрасао получил полузащитник сборной Шотландии Билли Гилмор. Его в составе заменил юный игрок «Манчестер Юнайтед» Тайлер Флетчер (да-да, сын того самого Даррена).

Австрия накануне чемпионата мира потеряла одного из лидеров – полузащитника Кристофа Баумгартнера. У Парагвая вылетел вингер Хулио Энсисо: сломался в товарищеской игре с Никарагуа. А у Марокко повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена во встрече с Норвегией получил вингер Абде Эззалзули.

Хулио Энсисо Фото: Christian Alvarenga /Getty Images

Очень обидная ситуация приключилась с футболистом команды-хозяйки турнира. У сборной Канады травмировался главный центральный защитник Мойзе Бомбито. Он долго восстанавливался после перелома ноги, полученного ещё в октябре. Мойзе успел к ЧМ-2026, вышел на поле в старте в товарищеском матче с Узбекистаном (первый раз с 2025-го) и… спустя полчаса захромал. Пока что официального подтверждения травмы нет, но The Athletic пишет, что Бомбито пропустит турнир.

Запасные смогут оставаться в раздевалках из-за жары

Многие сборные-участницы чемпионата мира рассматривают возможность разрешить запасным наблюдать за матчами из раздевалки из-за жары, сообщает The Touchline. В таком случае ассистент тренера будет отправляться со скамейки в подтрибунку и посылать игроков на разминку, если команда захочет осуществить замену. Ранее ФИФА обязала судей делать по два перерыва за матч, в середине каждого из таймов, чтобы футболисты могли попить воды.

Вувузелы оказались под запретом

2010 год и чемпионат мира в ЮАР уже никто не вернёт. Ведь ФИФА запретила использование вувузел на матчах ЧМ-2026, сообщает Reuters. Дудки подверглись критике и запрету, так как их звучание слишком громкое, монотонное и напоминает звук роя пчёл. Также ФИФА запретила болельщикам использовать на предстоящем ЧМ свистки, дудки и другие чрезмерно громкие шумовые устройства. Под запретом традиционно остаются и лазерные указки.

Новая предматчевая церемония перед матчами ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил о внедрении на чемпионате мира обновлённой предматчевой церемонии, которая будет направлена на усиление зрелищности и вовлечение болельщиков. Перед каждой игрой все футболисты, включённые в заявку, будут выходить на поле и собираться вокруг центрального баннера во время исполнения национальных гимнов. На поздних стадиях турнира церемония дополнится спецэффектами, включая цветной дым и пиротехнику.

Новая предматчевая церемония Фото: Al Bello/Getty Images

«По мере развития чемпионата мира мы продолжаем внедрять инновации в то, как можно наслаждаться игрой. То, что все игроки и судьи будут стоять лицом друг к другу в центральном круге во время исполнения национальных гимнов, создаст момент единства, гордости и эмоций, который действительно принадлежит командам и всем, кто находится на стадионе. Чемпионат мира — это праздник для каждого игрока и каждого болельщика, и эта новая предматчевая церемония отражает это», — приводит слова Инфантино официальный сайт ФИФА.

ДР Конго чуть не лишилась поездки на ЧМ из-за Эболы

В конце мая появилась информация, что сборную ДР Конго могут не пустить на ЧМ-2026! Почему? В стране случилась вспышка лихорадки Эбола.

«Мы очень чётко дали понять ДР Конго, что они должны соблюдать целостность своего «пузыря» в течение 21 дня, прежде чем смогут приехать в Хьюстон 11 июня. Мы также очень чётко дали понять правительству ДР Конго, что им необходимо соблюдать эту изоляцию, иначе они рискуют лишиться возможности поехать в США. Не можем быть яснее. Хотим убедиться, что никакой вирус не проникнет на нашу территорию или не приблизится к ней», — сообщил тогда исполнительный директор рабочей группы Белого дома по подготовке к чемпионату мира — 2026 Эндрю Джулиани.

ТЕО БОНГОНДА Фото: Agustin Cuevas/Getty Images

Однако позже ФИФА и Конголезская федерация футбола провели встречу по поводу ситуации со вспышкой вируса. Было отмечено, что сборная ДР Конго соблюла все необходимые санитарные меры и сможет приехать в США на ЧМ-2026.

«По итогам встречи FECOFA и ФИФА был сделан вывод, что игроки и персонал сборной ДР Конго соблюдали санитарные меры, введённые в США. Делегации рекомендуется подготовиться к предстоящему чемпионату мира. Для болельщиков, которые купили билеты на ЧМ-2026, но не смогли получить визу в США, ФИФА рассмотрит инициативу по выплате компенсаций», — сказано в заявлении федерации футбола ДР Конго.

Мяч ЧМ-2026 придётся заряжать перед играми

Мячи на ЧМ-2026 будет необходимо заряжать перед матчами, поскольку в них установлен датчик движения, сообщает Newsweek. Устройство сможет отслеживать каждое касание и поможет принимать решения о потенциальных офсайдах, игре рукой и других распространённых инцидентах. Вся информация будет передаваться в комнату VAR. Датчик способен обеспечивать работу на протяжении шести часов.

МЯЧ ЧМ-2026 Фото: Vincent Carchietta/Getty Images

«Каждый мяч заряжается на специальной подставке на стадионе перед началом игры, чтобы обеспечить оптимальную работу на протяжении всего матча и после него. Батареи соответствуют самым высоким стандартам, что позволяет им работать в несколько раз дольше, чем длится игра. В ходе проверки, а также на двух чемпионатах мира по футболу и чемпионатах Европы, которые мы обслуживали, нам ни разу не пришлось заменять мяч из-за разряженной батареи», – отметили в adidas.

Запрет на пронос бутылок отменён

4 июня ФИФА сообщила о запрете проноса пластиковых бутылок на стадионы во время ЧМ-2026. «ФИФА решила запретить бутылки, чтобы предотвратить риски травм среди игроков и посетителей [стадионов]. Внутри стадионов цены на бутилированную воду во время ЧМ будут соответствовать ценам на них во время проведения там других мероприятий», — цитирует Reuters заявление ФИФА.

Однако организация столкнулась с массовой критикой решения. Прежде всего – из-за жары в США, Мексике и Канаде во время турнира. Также вызвал вопросы доступ к питьевой воде внутри стадионов. В итоге ФИФА изменила решение: «Каждый зритель может пронести на стадион одну мягкую пластиковую одноразовую бутылку объемом 20 унций (560 мл) в заводской упаковке. Запрещены жёсткие герметичные ёмкости для воды, которые могут представлять угрозу безопасности», — заявил главный операционный директор ЧМ-2026 Хеймо Ширги.

Стрельба рядом с базой сборной Англии

The Athletic сообщил, что неподалёку от базы сборной Англии на чемпионате мира в Канзас-Сити (штат Миссури, США) произошла стрельба. В её результате ранения получили девять человек. Полиция получила сообщения об инциденте на Траст-авеню около 4:00 по местному времени в субботу. Место происшествия находится менее чем в 8 км, или примерно в 10 минутах езды, от тренировочной базы английской сборной. В противоположном направлении, немного дальше, расположен отель, в котором команда Англии будет проживать во время турнира.

ТРЕНИРОВКА СБОРНОЙ АНГЛИИ ПЕРЕД ЧМ-2026 Фото: Richard Pelham/Getty Images

Капитан полицейского управления Канзас-Сити Джейк Беккина сообщил, что сотрудники были направлены на место после сообщений о выстрелах. Прибыв туда, они обнаружили людей, которые начали расходиться. Три взрослые женщины получили ранения и были доставлены в больницу. Позже стало известно, что в различные местные больницы обратились девять взрослых с травмами, не представляющими угрозы для жизни. Пока что подозреваемые не задержаны.

Скандал с Хамесом и дочерью президента Колумбии

На проводах сборной Колумбии на чемпионат мира случился мини-скандал. Звезда команды Хамес Родригес проигнорировал дочь президента, которая попросила совместное фото. Густаво Петро произнёс речь, подарил игрокам национальный флаг и традиционные сомбреро вуэльтиао, а возле самолёта пожал руку каждому. Рядом с ним была дочь Антонелла, которая также обменивалась рукопожатиями.

Когда мимо неё прошёл Хамес, то она попросила совместное фото. Однако Родригес её проигнорировал, либо же просто не услышал из-за громкого диктора. После этого в Колумбии начали критиковать игрока, обвиняя в недовольстве президентом и «политическом жесте». В стране совсем скоро состоится второй тур выборов, поэтому поступок Хамеса восприняли серьёзно.

Хамес проигнорировал дочь президента Колумбии Фото: кадр из трансляции

Хотя сама Антонелла в соцсетях высказалась в позитивной интонации: «Когда я увидела, что ты приближаешься, у меня загорелись глаза. Ты мой кумир, мой пример для подражания. Благодаря тебе я начала играть в футбол. Когда ты не пожал мне руку, внутри – хотя снаружи и не заметно – я немного обомлела. Как я могу грустить, глядя на сборную? Моя радость была на максимуме.

Вот майка, которую федерация подарила папе и мне, вся с автографами. Всем колумбийцам я говорю: нашу сборную нужно поддерживать. На поле мы одна страна. Нам нужны Хамес, Луис Диас, Кинтеро, Монтеро, Оспина, Варгас. Все спортсмены, которые гордо представляют нас на международной арене. Давайте всегда дарить им лучшую поддержку, лучшее настроение, позитив в соцсетях. Когда они вернутся с чемпионата мира, мы будем ждать их здесь с распростёртыми объятиями. И я надеюсь, что всё-таки смогу сделать фото. Было бы замечательно».

Реакция Антонеллы Петро Фото: кадр из видео

Итог у истории получился хорошим. Хамес написал в соцсетях Антонелле и пообещал и фото, и футболку: «Антонелла, фото обязательно будет! Кроме того, у меня для тебя есть футболка – скажи, куда её отправить. Спасибо за поддержку. Согласен: сейчас важно объединиться вокруг сборной перед стартом чемпионата мира. Скоро увидимся. В следующий раз говори громче. Обнял».

В Мексике начались протесты за день до старта ЧМ-2026

В Мексике возникли проблемы перед стартом чемпионата мира. Как отмечает RMC Sport, с вечера 9 июня в Мехико начались массовые протесты и митинг. Протестующие заблокировали подъезд к стадиону «Ацтека», где уже завтра, 11 июня, должна состояться церемония открытия и первый матч ЧМ-2026. С прошлой недели в столице Мексики профсоюз работников образования проводит демонстрации, требуя повышения заработной платы и отмены закона о пенсионной реформе.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что церемония открытия чемпионата мира по футболу пройдёт спокойно: «Есть группы, которые хотят нас спровоцировать, это необязательно учителя. То, чего они добиваются, — это репрессии, говорю об этом прямо. Они добиваются того, чтобы перед открытием чемпионата мира международной новостью стало то, что правительство Мексики репрессирует учителей. Они этого не получат. И мы также гарантируем, что празднование открытия чемпионата мира пройдёт хорошо, в мире и спокойствии».