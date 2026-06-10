Топ-события четверга: старт чемпионата мира по футболу, теннис и финал НБА

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Посмотреть все события 11 июня в Матч-центре
- 🏐 2:00: Бразилия — Иран, Лига наций, мужчины, предварительный этап
- 🏆🏀 3:30: «Нью-Йорк Никс» — «Сан-Антонио Спёрс», плей-офф НБА, финальная серия, четвёртый матч
- 🎾 11:00*: Даниил Медведев (Россия, 3) — Тейс Богард (Нидерланды, WC), Хертогенбосх, второй круг
- ⚽️ 20:30: церемония открытия ЧМ-2026
- ⚽️ 22:00: Мексика — ЮАР, ЧМ-2026, группа A, 1-й тур
- 🏐🎦 23:00: Германия — Италия, Лига наций, мужчины, предварительный этап
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Время в материале указано по Москве.
🏐 2:00: Бразилия — Иран, Лига наций, мужчины, предварительный этап
Интрига: как подготовились к турниру бразильцы?
Сборная Бразилии всегда относится к фаворитам волейбольных турниров, но сейчас у команды непростая смена поколений. Тем не менее на домашний этап у Бернардо Резенде максимально боевой состав. В соперниках Иран, который в последнее время звёзд с неба не хватает. Смогут ли южноамериканцы стартовать с победы?
🏆🏀 3:30: «Нью-Йорк Никс» — «Сан-Антонио Спёрс», плей-офф НБА, финальная серия, четвёртый матч
Интрига: команды обменяются гостевыми победами?
«Никс» дважды победили в Сан-Антонио, а «Спёрс» пока один раз обыграли соперника в Нью-Йорке. Команда из Восточной конференции пока впереди (2-1), но всё может измениться в четвёртом матче. Удастся ли Вембаньяме и Ко сравнять счёт?
🎾 11:00*: Даниил Медведев (Россия, 3) — Тейс Богард (Нидерланды, WC), Хертогенбосх, второй круг
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: как Даниил Медведев вернётся на травяные корты?
Восьмая ракетка мира Даниил Медведев готовится к первому в этом сезоне матчу на траве. Поединок состоится на турнире серии ATP-250 в Хертогенбосхе, где россиянин будет защищать прошлогодний четвертьфинал. В соперниках у Даниила хозяин кортов, 779-я ракетка мира Тейс Богард. В основную сетку 17-летний представитель Нидерландов попал по приглашению организаторов. Друг с другом парни ранее не играли.
⚽️ 20:30: церемония открытия ЧМ-2026
Интрига: чем удивят организаторы церемонии в Мексике?
Наконец-то мы дождались чемпионата мира! Конечно, какой матч открытия без церемонии? Учитывая, что первая игра состоится в Мехико, нас обязаны удивить чем-то колоритным. Но не менее важно, чтобы футбол соответствовал предматчевому шоу.
⚽️ 22:00: Мексика — ЮАР, ЧМ-2026, группа A, 1-й тур
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: ЧМ-2026 начнётся весело?
Повторение первого матча чемпионата мира 2010 года! Только тогда хозяевами турнира был южноафриканцы, а теперь — Мексика. Важно и стартовать с победы, и порадовать своих болельщиков. Группа у сборных равная (+ Чехия и Южная Корея), очки отнять может каждый. Поэтому нужно цепляться за них с самого первого матча. Фаворит — Мексика, но ЮАР точно способна удивить.
🏐🎦 23:00: Германия — Италия, Лига наций, мужчины, предварительный этап
📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией
Интрига: смогут ли удивить чемпионов мира немцы?
Италия на первую неделю приехала без практически всех основных игроков. Но уровень резервистов позволяет чемпионам мира бороться за победу в каждом матче. Германия — крепкий середняк европейского волейбола, команда Михала Винярского постарается удивить соперника. Посмотрим, что у них получится.