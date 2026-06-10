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Расписание спортивных матчей 11 июня 2026 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: старт чемпионата мира по футболу, теннис и финал НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 11 июня 2026 года
Комментарии
Яркое 11 июня: церемония открытия ЧМ и матч Мексика — ЮАР, «Нью-Йорк Никс» — «Сан-Антонио Спёрс» и Германия — Италия в Лиге наций!

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Время в материале указано по Москве.

🏐 2:00: Бразилия — Иран, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Лига наций (м) . Предварительный этап
11 июня 2026, четверг. 02:00 МСК
Бразилия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как подготовились к турниру бразильцы?

Сборная Бразилии всегда относится к фаворитам волейбольных турниров, но сейчас у команды непростая смена поколений. Тем не менее на домашний этап у Бернардо Резенде максимально боевой состав. В соперниках Иран, который в последнее время звёзд с неба не хватает. Смогут ли южноамериканцы стартовать с победы?

Статистика Лиги наций (мужчины)
Фаворита у этого турнира нет
Всё о мужской волейбольной Лиге наций — 2026: формат, расписание и фавориты
Всё о мужской волейбольной Лиге наций — 2026: формат, расписание и фавориты

🏆🏀 3:30: «Нью-Йорк Никс» — «Сан-Антонио Спёрс», плей-офф НБА, финальная серия, четвёртый матч

НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
11 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команды обменяются гостевыми победами?
«Никс» дважды победили в Сан-Антонио, а «Спёрс» пока один раз обыграли соперника в Нью-Йорке. Команда из Восточной конференции пока впереди (2-1), но всё может измениться в четвёртом матче. Удастся ли Вембаньяме и Ко сравнять счёт?

Статистика плей-офф НБА
Следим за предстоящим матчем
Финал НБА — 2026. Четвёртый матч. LIVE!
Live
Финал НБА — 2026. Четвёртый матч. LIVE!

🎾 11:00*: Даниил Медведев (Россия, 3) — Тейс Богард (Нидерланды, WC), Хертогенбосх, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Хертогенбосх (м). 2-й круг
11 июня 2026, четверг. 11:00 МСК
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Тейс Богард
779
Нидерланды
Тейс Богард
Т. Богард

Интрига: как Даниил Медведев вернётся на травяные корты?

Восьмая ракетка мира Даниил Медведев готовится к первому в этом сезоне матчу на траве. Поединок состоится на турнире серии ATP-250 в Хертогенбосхе, где россиянин будет защищать прошлогодний четвертьфинал. В соперниках у Даниила хозяин кортов, 779-я ракетка мира Тейс Богард. В основную сетку 17-летний представитель Нидерландов попал по приглашению организаторов. Друг с другом парни ранее не играли.

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Где сыграют Мирра, Медведев и Шнайдер в июне. Расписание турниров месяца

⚽️ 20:30: церемония открытия ЧМ-2026

ЧМ-2026 Подробнее

Интрига: чем удивят организаторы церемонии в Мексике?

Наконец-то мы дождались чемпионата мира! Конечно, какой матч открытия без церемонии? Учитывая, что первая игра состоится в Мехико, нас обязаны удивить чем-то колоритным. Но не менее важно, чтобы футбол соответствовал предматчевому шоу.

Легенда спортивной журналистики вспоминает турнир 1994 года:
«Американцы тепло встречали русских». Орлов вспоминает первый ЧМ по футболу в США
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«Американцы тепло встречали русских». Орлов вспоминает первый ЧМ по футболу в США

⚽️ 22:00: Мексика — ЮАР, ЧМ-2026, группа A, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Не начался
ЮАР
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ЧМ-2026 начнётся весело?

Повторение первого матча чемпионата мира 2010 года! Только тогда хозяевами турнира был южноафриканцы, а теперь — Мексика. Важно и стартовать с победы, и порадовать своих болельщиков. Группа у сборных равная (+ Чехия и Южная Корея), очки отнять может каждый. Поэтому нужно цепляться за них с самого первого матча. Фаворит — Мексика, но ЮАР точно способна удивить.

Турнирная таблица ЧМ-2026
Информация о группе, где выступают Мексика и ЮАР:
Главное о группе A на ЧМ-2026. У Кореи полно звёзд, а хозяйка Мексика удивит?
Главное о группе A на ЧМ-2026. У Кореи полно звёзд, а хозяйка Мексика удивит?

🏐🎦 23:00: Германия — Италия, Лига наций, мужчины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Лига наций (м) . Предварительный этап
11 июня 2026, четверг. 23:00 МСК
Германия
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли удивить чемпионов мира немцы?

Италия на первую неделю приехала без практически всех основных игроков. Но уровень резервистов позволяет чемпионам мира бороться за победу в каждом матче. Германия — крепкий середняк европейского волейбола, команда Михала Винярского постарается удивить соперника. Посмотрим, что у них получится.

Статистика Лиги наций (мужчины)
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