Старт ЧМ-2010 с вувузелами и танцами – восторг! А ещё тот матч открыл мировую звезду

Мексика и ЮАР откроют чемпионат мира 2026 года. Прямо как 16 лет назад! Однако тогда команды сыграли не в Мексике, а в Южной Африке. Матч завершился вничью (1:1) и запомнился многим: вувузелами, шикарным голом хозяев, танцами. Но также в том матче зажглась звезда судьи Равшана Ирматова.

Стартовый матч ЧМ-2010 прошёл на стадионе «Соккер Сити» в Йоханнесбурге и собрал почти 85 тысяч зрителей. Первая в истории игра финальной части чемпионата мира в Африке получилась весёлой. Во-первых, тогда мы узнали о вувузелах. Это местная южноафриканская дудка, при игре на ней производящая монотонный шум, похожий на жужжание роя пчёл. Затем она сопровождала каждую встречу на турнире.

Ещё одно имя, вошедшее в историю, – Лоуренс Сипве Тшабалала. Хотя в первом тайме Мексика действовала лучше и владела преимуществом, после перерыва команда ЮАР организовала быстрый гол. На 54-й минуте хозяева провели контратаку: в несколько касаний партнёры вывели Тшабалалу на ударную позицию, а тот зарядил метров с 15-17 в дальнюю девятку. Красота, оформленная легендарным «Джабулани»! Не менее эпичным получился и коллективный танец после забитого мяча, исполненный южноафриканцами. Кстати, тот гол Тшабалалы в итоге был номинирован на премию Пушкаша.

Игроки сборной ЮАР танцуют после гола Фото: PA Images via Getty Images

Однако встреча завершилась вничью. Ответный мяч в середине второго тайма забил легенда сборной Мексики Рафаэль Маркес. Он оказался один в чужой штрафной после навеса Андреса Гуардадо. Рафа будет и на предстоящем чемпионате мира! Маркес – ассистент главного тренера мексиканцев Хавьера Агирре.

На 89-й минуте южноафриканцы могли добыть победу, но вышедший один на один Катлего Мфела пробил в штангу.

Мексиканцы после этого обыграли Францию (2:0) и уступили Уругваю (0:1). ЮАР закончила выступления в группе с такими же результатами (обыграли Францию – 1:0, но уступили Уругваю – 0:3). Однако в плей-офф прошла Мексика – за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Но уже в 1/8 финала мексиканцы уступили Аргентине (1:2). А южноафриканцы с того момента на чемпионатах мира не появлялись.

Из участников той встречи до ЧМ-2026 добрались, помимо Маркеса, двое. Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа тогда остался в запасе, но, вполне вероятно, выйдет в старте сегодня. Также команду (как и сейчас) тренировал Хавьер Агирре.

Тот матч не зажёг новых звёзд среди футболистов. Но подарил нового топ-арбитра

Тот матч открытия получился историческим не только в том смысле, что стал первым на ЧМ-2010. Игру ЮАР – Мексика тогда обслуживал узбекистанский арбитр Равшан Ирматов. Эта встреча стала для него дебютной на чемпионатах мира – и он отработал на отлично. Далее Ирматов получил назначения на игры Англия – Алжир (2-й тур группового этапа), Греция – Аргентина (3-й тур), Аргентина – Германия (0:4, тот самый четвертьфинал) и Уругвай – Нидерланды (2:3, полуфинал). Солидно!

Равшан Ирматов на матче открытия ЧМ-2010 Фото: LatinContent via Getty Images

После завершения чемпионата мира 2010 года указом президента Узбекистана Ислама Каримова Ирматову было присвоено почётное звание «Гордость Узбекистана». А в 2014-м его наградили орденом «Эл-юрт хурмати» («Уважение народа и Родины») и почётным знаком Футбольной ассоциации Узбекистана за весомый вклад в развитие и прославление футбола страны.

Работа Ирматова так понравилась ФИФА, что он стал получать назначения на все крупные турниры. Он судил встречи КЧМ-2011, Кубка конфедераций — 2013, КЧМ-2017, Кубка Азии в 2011, 2015 и 2019 годах. И, естественно, работал на матчах чемпионатов мира в Бразилии и России.

В 2014 году он получил четыре встречи: Швейцария – Эквадор, Хорватия – Мексика, США – Германия (все – на групповом этапе) и Нидерланды – Коста-Рика (в четвертьфинале). В России же Ирматов работал на матчах Аргентина – Хорватия и Испания – Марокко в группе.

Лионель Месси и Равшан Ирматов на ЧМ-2018 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Итого у Равшана набралось 11 матчей на чемпионатах мира. И это рекорд в истории всех турниров для судей! Вот так матч ЮАР – Мексика в 2010-м подарил нам одного из сильнейших арбитров XXI века. Действительно, в играх с судейством Ирматова не происходило скандалов.

Арбитр завершил карьеру в 2019 году и после этого стал функционером. В июле 2019-го его назначили первым вице-президентом Футбольной ассоциации Узбекистана. А в марте 2023 года (параллельно) – заместителем главы судейского комитета Азиатской конфедерации футбола. Также Ирматов входит в состав экспертно-судейской комиссии при Российском футбольном союзе.