Под ЧМ-2026 сильно изменят правила футбола. Вот все 10 пунктов

Ну действительно, где ещё тестировать нововведения, как не на чемпионате мира?

Если ЧМ-2022 удивил количеством минут, добавленных к основному времени, то теперь нас ждёт ещё больше нововведений. IFAB расширил возможности вмешательства VAR, а ещё разными способами борется с затяжками времени. «Чемпионат» собрал в одной статье все изменения в правилах, которыми будут руководствоваться арбитры на ЧМ-2026.

1. VAR будет проверять вторые жёлтые карточки

Пожалуй, одно из главных нововведений – проверка вторых жёлтых карточек. Однако это будет возможно только в том случае, если второе предупреждение было необоснованным. Как в знаменитом случае с Пьером Калюлю, которому показали вторую жёлтую в матче «Интер» – «Ювентус» после очевидной симуляции Бастони. А вот если футболист наступит шипами на ногу сопернику (классическая жёлтая карточка), то VAR не сможет вмешаться, даже если это очевидное второе предупреждение для футболиста.

Пьер Калюлю получает красную карточку Фото: Image Photo Agency/Getty Images

2. VAR будет проверять угловые

Проверка угловых – ещё одно важное изменение в правилах. Правда, и здесь оно не будет абсолютным. VAR теперь сможет отменять угловые, которые команда получила незаслуженно. А вот если кто-то заработал угловой, но судья ошибочно назначил удар от ворот, то VAR не станет вмешиваться. Есть полемика на счёт того, приведёт ли это к затяжкам игры. Судя по всему, нет. VAR будет вмешиваться, только если это не задерживает возобновление матча. Теоретически незаслуженные угловые можно будет быстро «заиграть». Важно, что в мячах ЧМ-2026 есть чипы, которые позволяют быстрее определить, покинул ли мяч поле. А вот от кого именно – выяснение этого может занять чуть больше времени.

3. VAR теперь сможет вмешиваться из-за фолов во время паузы

Малозаметное нововведение, но важное. Раньше футболист мог за секунду до углового отшвырнуть соперника, а потом забить. Если главный судья упустил фол, то формально VAR уже не мог вмешаться и должен был проверять только то, что случилось после введения мяча в игру. Теперь эту дыру в правилах устранили.

Кристьян Москера получает жёлтую карточку за затяжку времени Фото: UEFA via Getty Images

4. Затяжки времени станут жёстче отслеживать

Год назад появилось правило, согласно которому у вратаря, поймавшего мяч в руки, есть восемь секунд, чтобы ввести его в игру. Последние пять секунд судья отсчитывает на пальцах, подняв руку. Если вратарь не укладывается в тайминг, его команда теряет владение, соперник же получает угловой. Как мы могли заметить по этому сезону, вратарям всё равно дают больше восьми секунд. Судья по факту фиксирует нарушение правил не на девятой секунде, а чуть позже. Например, в матчах АПЛ и РПЛ в прошедшем сезоне арбитры свистнули, когда вратари «Бёрнли» Мартин Дубровка и «Акрона» Игнат Тереховский держали мяч по 12 секунд. Вот здесь мы подробнее рассказывали об этом. С ЧМ-2026 подобная практика распространится и на другие моменты игры. Судья будет отсчитывать пять секунд в случае, если посчитает, что игрок нарочно задерживает вброс мяча из аута или затягивает со свободным ударом от ворот.

5. Замены тоже станут быстрее

IFAB и ФИФА посчитали, что на темпе игры сказываются и замены. Так что теперь футболист должен уйти с поля в течение 10 секунд с того момента, как была поднята табличка с его номером. Если не успел, его команда проводит минуту в меньшинстве (тот, кто должен выйти, минимум на 60 секунд позже появляется на поле). При этом продолжает действовать правило, согласно которому поле нужно покидать через ближайшую к трибунам сторону.

Замена Мемфиса Депая на Эмануэля Эмегу Фото: Soccrates/Getty Images

6. Из-за помощи врачей футболисты будут минуту проводить за полем

Если полевому игроку требуется помощь медиков, он должен минуту провести за пределами поля. В прошедшем сезоне АПЛ футболисты в таких случаях уходили с поля на 30 секунд.

7. С тактическими тайм-аутами будут бороться просьбами

Если помощь врачей требуется вратарю, то никто не покидает поле. Мы подробно писали и об этой дыре в правилах. Тренеры просят киперов симулировать травмы, чтобы в это время собрать полевых у скамейки и дать тактические рекомендации. На этот счёт будут жёсткие ограничения, но уже, видимо, при следующей редакции правил. По информации ESPN, футболистов будут просить оставаться на своих местах и не подходить к скамейке, пока врачи оказывают помощь вратарю. Если же полевые всё равно подойдут к тренеру, то никаких наказаний не предусмотрено.

8. Протестующих футболистов будут удалять

Любой игрок, покинувший поле в знак протеста против решения судьи, получит красную карточку. То же самое относится и к сотрудникам команды, которые просят футболистов покинуть поле. А если демарш команды станет причиной отмены матча, то она получит техническое поражение. К этому подтолкнул скандальный финал Кубка Африки.

9. Удаление за прикрывание рта

Ещё один пункт в правилах, который основан на относительно свежем инциденте. Речь, конечно, о словах Джанлуки Престианни в адрес Винисиуса. В матче ЛЧ аргентинец что-то сказал бразильцу прикрыв рот. Нападающий «Реала» обвинил соперника в расизме. Теперь любой игрок, прикрывающий рот рукой, плечом или футболкой может получить прямую красную карточку. Правда, если разговор носит дружеский характер, то наказания не последует. Тут намечается не самая очевидная для судей работа. А с точки зрения игроков прикрывать рот – это лишний риск. Особенно если есть хоть какой-то намёк на конфронтацию.

10. Перерыв в матче может составить не 15 минут

Здесь речь исключительно о финале, который пройдёт в Нью-Йорке. В США традиционно устраивают шоу в перерыве главных матчей в разных видах спорта. Так было и с футбольным КЧМ-2025. ФИФА объявила, что в перерыве ЧМ-2026 выступят Шакира, Мадонна и BTS. Правда, сколько именно времени продлятся их выступления, непонятно. Сообщалось, что организаторы попробуют уложиться в 15 минут.

А ещё отдельно отметим перерывы на водопой. Это не новое правило, но в случае с ЧМ-2026 оно будет соблюдаться всегда. По информации Yahoo, в том числе на стадионах с крышей. Две паузы в середине двух таймов. Каждая продлится три минуты. Это позволит тренерам дать установки футболистам, а телевизионщикам – показать рекламу.