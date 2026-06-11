РПЛ на ЧМ-2026 представят 12 футболистов. У двух отличные шансы на победу!

На турнир приехали не только представители топ-клубов, но и, например, «Пари НН», «Ростова» и даже махачкалинского «Динамо».

Сборной России на ЧМ-2026 не будет. Зато клубы Мир РПЛ отправили в США, Канаду и Мексику внушительную делегацию – почти основной состав, не хватает разве что голкипера. 12 футболистов, которые играли в чемпионате России в сезоне-2025/2026, вошли в окончательные заявки своих национальных команд. Не все они, скорее всего, будут основными. И кто-то наверняка проведёт большинство времени на скамейке. С другой стороны, прогнозировать мы можем всё что угодно. И неизвестно, как турнир сложится на самом деле.

Кто-то из футболистов может засиять и заслужить оффер из Европы или одной из стран Персидского залива. А кто-то может так разочаровать, что вернётся обратно ни с чем. Но пока расскажем, кто всё-таки вместо традиционного отпуска будет вспахивать североамериканские газоны.

Сборная Бразилии: Луис Энрике и Дуглас Сантос («Зенит»)

Соперники на групповом этапе: Марокко, Гаити, Шотландия

Дуглас Сантос и Луис Энрике Фото: Getty Images

Кто-то до сих пор удивлён. Ведь «Зенит», по сути, стал одним из базовых клубов сборной Бразилии, отправив туда двух игроков. Столько же – у «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед». Но последние, по сути, не в счёт, ведь Каземиро ещё в апреле объявил об уходе из клуба. Дискуссии о ценности футболистов оставим до старта турнира. Пока – к фактам.

Дугласу 32 года, и это его первый чемпионат мира. Сантос вернулся в заявку сборной (единственный матч провёл ещё в 2016-м) в сентябре прошлого года и сразу стал рассматриваться как потенциальный игрок основы. Выходил в стартовом составе на мартовские встречи с Францией и Хорватией, а в июньской игре с Панамой появился на поле во втором тайме, заменив Алекса Сандро. 35-летний защитник из «Фламенго» – его главный конкурент, и Карло Анчелотти может сделать выбор в пользу зенитовца.

У Луиса Энрике больше опыта игры за сборную. Он начал вызываться туда ещё в 2024 году и находился вне заявки только часть 2025-го, когда как раз начинал в «Зените». Однако к сентябрю вернулся и сейчас рассматривается как одна из опций. Матч с Панамой, например, начал в старте вместе с Рафиньей и Винисиусом. Не исключено, что такую конфигурацию главный тренер будет использовать и в первых встречах турнира.

Сборная Мексики: Сесар Монтес («Локомотив»), Луис Чавес («Динамо»)

Сесар Монтес и Луис Чавес Фото: FIFA via Getty Images

Соперники на групповом этапе: ЮАР, Южная Корея, Чехия

Мексика – одна из хозяек чемпионата мира, а сама сборная с 1994 года стабильно выходила в 1/8 финала. Однако в Катаре традиция прервалась – тогда команда закончила выступление в группе. Сейчас есть все шансы реабилитироваться, в том числе за счёт игроков РПЛ.

29-летний Монтес не просто основной игрок, но и один из капитанов команды. Сесар надевает повязку, когда Эдсон Альварес по тем или иным причинам остаётся на скамейке. Так случилось, например, в последнем товарищеском матче с Сербией, когда мексиканцы закинули пять мячей сопернику. Присутствие представителя «Локомотива» в составе практически неоспоримо. Так что москвичи на турнире однозначно будут представлены одним из своих лидеров.

Не факт, что в основе мы увидим Луиса Чавеса. Хоть он и появился в старте в товарищеской игре с Австралией, а Сербии даже забил гол, выйдя на замену. Но всё равно у хавбека была длинная пауза (не играл почти год из-за травмы, вернулся только весной), это не может не сказываться. Так что, вероятно, динамовец начнёт турнир на скамейке, но как опция под усиление однозначно будет рассматриваться.

Сборная Колумбии: Джон Кордоба («Краснодар»)

Джон Кордоба Фото: ISI Photos via Getty Images

Соперники на групповом этапе: Португалия, Узбекистан, ДР Конго

Весной в РПЛ сложилась уникальная ситуация: сразу два потенциальных игрока сборной Колумбии были заявлены за команды лиги. Джон Кордоба представлял «Краснодар», а его тёзка Дуран – «Зенит». Первый стал лучшим бомбардиром чемпионата, но остался без трофеев. Второй дважды забил с пенальти, досрочно покинул клуб, зато добавил в графу достижений чемпионство РПЛ.

При этом в итоговую заявку Колумбии Дуран не попал. А Кордоба там оказался. Однако правда в том, что едва ли краснодарский форвард будет первым выбором для главного тренера. Помимо Кордобы, на роль центрального нападающего претендуют Луис Суарес из «Спортинга» и Кучо Эрнандес из «Бетиса». И именно их противостоянию главный тренер отдаёт приоритет. Так что Кордоба – скорее опция под усиление. Однако турнир длинный и травмы не исключены. Так что никто не знает, как сложится на самом деле.

Сборная ДР Конго: Тео Бонгонда («Спартак»)

Тео Бонгонда Фото: Agustin Cuevas/Getty Images

Соперники на групповом этапе: Узбекистан, Португалия, Колумбия

Бонгонда уже не игрок «Спартака», ведь ещё в мае Тео объявил об уходе. Но есть и формальные правила. Его контракт действует до 30 июня, так что на ЧМ-2026 вингер поедет ещё в статусе футболиста московской команды. Да и сезон так или иначе он провёл за «Спартак», пусть выступление и получилось самым блёклым в карьере.

В минувшем сезоне РПЛ Бонгонда почти не играл – всего 47 минут при трёх тренерах – от Деяна Станковича до Хуана Карседо. Сначала была травма, а вскоре наступило понимание, что новому архитектору «Спартака» конголезец просто не нужен. Но это не отражалось на перспективах в сборной – там Тео традиционно один из основных. Четыре матча на Кубке ффриканских наций, межконтинентальный финал с Ямайкой – он всегда помогал. Так, видимо, будет и на ЧМ-2026. Не факт, что безальтернативно, но всё же.

Сборная Ирана: Мохаммад Мохеби («Ростов»)

Мохаммад Мохеби Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Соперники на групповом этапе: Новая Зеландия, Бельгия, Египет

Иран в какой-то момент якобы вообще не собирался ехать на турнир после начала вооружённого конфликта с США. Однако в стране решили всё-таки отправить на турнир вышедшую туда национальную команду. И если учитывать обстоятельства, иранцы наверняка сделают всё, чтобы не разочаровать своих болельщиков, которых, к слову, на турнир не пустят.

Игрок «Ростова» – третий бомбардир команды в отборе с пятью голами. И это при том, что в семи матчах Мохеби не было в заявке. Однако главное сейчас для 27-летнего футболиста – не просто помочь сборной, но и показать себя потенциальным работодателям. Ведь его контракт с «Ростовом» заканчивается. Клуб хоть и объявил о желании продолжить сотрудничество, однако удовлетворить запросы футболиста ему сложно. Поэтому Мохеби открыт, вопрос только в предложениях.

Сборная Парагвая: Хуан Касерес («Динамо»)

Соперники на групповом этапе: США, Австралия, Турция

Хуан Касерес Фото: Wagner Meier/Getty Images

Защитник «Динамо» провёл стабильный сезон в России и закономерно получил вызов в сборную. Там он тоже игрок основы – в южноамериканском отборе отбегал 12 встреч. Также вышел в старте в недавней товарищеской игре с Марокко, отыграл 90 минут с Никарагуа. Почти нет сомнений, что на ЧМ-2026 Касерес также получит достаточно игрового времени.

А ещё от Хуана явно ждут результативных действий: в трёх из пяти последних матчей за сборную у него три голевые передачи. Так что для динамовца ЧМ-2026 — отличный шанс показать себя не только собственным болельщикам, но и потенциальным покупателям. Ведь игра в РПЛ — это явно не предел мечтаний.

Сборная Кабо-Верде: Кевин Ленини («Краснодар»), Жилсон Беншимол («Акрон»)

Кевин Ленини и Жилсон Беншимол Фото: Getty Images

Соперники на групповом этапе: Испания, Саудовская Аравия, Уругвай

Кабо-Верде впервые в своей истории сыграет в финальной части ЧМ. Для небольшого островного государства это уже отдельная глава. Но её можно и расширить в случае успешного выступления на групповом этапе.

Ленини в «Краснодаре» стал скорее игроком ротации после прихода Дугласа Аугусто. Однако всё равно набрал 27 матчей в РПЛ, а 11 из них начинал в стартовом составе. В сборной же всё более очевидно – там Кевин безальтернативно основной. А в товарищеской встрече с Сербией хавбек не просто вышел, но и забил. Так что он вполне может стать одним из героев сборной на турнире.

Беншимол же не вызывался в сборную весь 2025 год. Однако неожиданно попал в заявку для участия в чемпионате мира. Видимо, сказалась весенняя часть в «Акроне» – Жилсон отметился пять раз в 12 матчах. Кстати, как и Ленини, забил Сербии. Пока нападающего едва ли можно назвать главным выбором в атаке, но по ходу турнира он может стать таковым.

Сборная Туниса: Хазем Мастури («Динамо» Махачкала)

Хазем Мастури Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

Соперники на групповом этапе: Нидерланды, Япония, Швеция

Тунис в третий раз подряд квалифицировался в финальную часть чемпионата мира. В двух предыдущих случаях команда не смогла пройти групповой этап, но, если учитывать новый формат турнира, в этот раз будет больше шансов.

В том числе при помощи игрока махачкалинского «Динамо». Парадокс в том, что железным игроком основы Мастури не был. Вроде бы 21 матч в РПЛ, но только девять выходов в стартовом составе. И два гола. Не самый выдающийся показатель для нападающего. При этом в сборной Хазем – футболист стартового состава. Это мы увидели ещё на Кубке Африки. И если он будет здоров и готов, то на полях турнира мы его наверняка увидим.

Сборная Панамы: Эдгардо Фаринья («Пари НН»)

Эдгардо Фаринья Фото: ISI Photos via Getty Images

Соперники на групповом этапе: Англия, Хорватия, Гана

Панамцы во второй раз в своей истории участвуют в финальной части чемпионата мира. И в этот раз им поможет футболист, который в следующем сезоне, возможно, сыграет в Лиге Pari. Или не сыграет, если вдруг заявит о себе на чемпионате мира и получит приглашение от более статусного клуба.

Хотя сделать это будет трудно. Фаринья не привлекался к играм за сборную с лета прошлого года. В товарищеском матче с Бразилией вышел на замену, и с ним на поле команда пропустила всего один гол. С Доминиканой Эдгардо вышел в основе, однако на второй тайм не появился. Поэтому едва ли его можно назвать важным элементом. Но в случае необходимости картины он не испортит.