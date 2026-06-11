Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Футбол, чемпионат мира – 2026 — онлайн-трансляция 11 июня 2026, матч открытия Мексика – ЮАР, первый день ЧМ

Cегодня cтартует ЧМ-2026 – и мы уже в Мексике! Матч открытия – ремейк из 2010-го! LIVE
Никита Паглазов Максим Пахомов
,
Первый день ЧМ-2026
Комментарии
Следим, что там на улицах Мехико перед началом главного турнира года.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Этот день настал! ЧМ-2026 наконец-то начался! Сегодня, 11 июня, в Мехико начнётся футбольный праздник длительностью более месяца. И всё это «Чемпионат» покажет вам глазами своих корреспондентов. Ну а начнётся программа турнира с матча между Мексикой и ЮАР.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Не начался
ЮАР
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Надо сказать, что эта вывеска однажды уже открывала мировое первенство. Это случилось в 2010-м, когда ЧМ пока единственный раз прошёл в Африке. Тогда встреча закончилась со счётом 1:1. Интересно, что в заявках с той игры присутствуют аж два человека – вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа и главный тренер североамериканской команды Хавьер Агирре.

Советуем ознакомиться:
Протесты на улицах, скандалы на границе, стрельба и травмы игроков. Главное за день до ЧМ Протесты на улицах, скандалы на границе, стрельба и травмы игроков. Главное за день до ЧМ
Главное о группе A на ЧМ-2026. У Кореи полно звёзд, а хозяйка Мексика удивит? Главное о группе A на ЧМ-2026. У Кореи полно звёзд, а хозяйка Мексика удивит?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android