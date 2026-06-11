Следим, что там на улицах Мехико перед началом главного турнира года.

Cегодня cтартует ЧМ-2026 – и мы уже в Мексике! Матч открытия – ремейк из 2010-го! LIVE

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Этот день настал! ЧМ-2026 наконец-то начался! Сегодня, 11 июня, в Мехико начнётся футбольный праздник длительностью более месяца. И всё это «Чемпионат» покажет вам глазами своих корреспондентов. Ну а начнётся программа турнира с матча между Мексикой и ЮАР.

Надо сказать, что эта вывеска однажды уже открывала мировое первенство. Это случилось в 2010-м, когда ЧМ пока единственный раз прошёл в Африке. Тогда встреча закончилась со счётом 1:1. Интересно, что в заявках с той игры присутствуют аж два человека – вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа и главный тренер североамериканской команды Хавьер Агирре.