Сенсации, травмы, скандалы, результаты. Все хайлайты группового этапа ЧМ-2026 – тут! LIVE

Сегодня, 11 июня, стартует ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. Но так как формат у соревнований обновлённый и групповой этап теперь растянется аж до 27 июня, то и выделить его придётся отдельно. В этом лайве «Чемпионат» будет собирать самое яркое из случившегося в вышеуказанный период.
Месси оформит хет-трик? Это будет здесь. Роналду забьёт с середины поля? Тоже сюда. Кюрасао грохнет фаворита группы и выйдет в плей-офф? И про это не забудем. Как и про:
- возможные остановки матчей из-за молний;
- травмы звёзд и ключевых игроков;
- скандалы, связанные с организацией;
- громкие заявления;
- результаты матчей во всех группах;
- многое другое.
Надо сказать, что ещё до своего начала турнир приобрёл статус слегка одиозного и неоднозначного. Видимо, большой эксперимент – как в случае с расширением ЧМ – и не может пройти тихо и спокойно.
Заметили флаг России! Организаторы вывесили его среди других флагов перед матчем открытия
Так уж получилось, что первая новость в первом же онлайне дня с ЧМ – о России. Точнее, о российском флаге. Он был вывешен организаторами турнира на стадионе «Ацтека» в Мехико, а наш корреспондент разглядел его на крыше стадиона. Рядышком с флагами Румынии и Руанды (по английскому алфавиту всё чётко).
Флаг России на стадионе перед матчем открытия ЧМ
Фото: «Чемпионат»
Флаг России на стадионе перед матчем открытия ЧМ
Фото: «Чемпионат»