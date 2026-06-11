Сенсации, травмы, скандалы, результаты. Все хайлайты группового этапа ЧМ-2026 – тут! LIVE

Собираем в одном месте самый сок: от голов Роналду и Месси до неожиданных исходов и шокирующих новостей.

Сегодня, 11 июня, стартует ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. Но так как формат у соревнований обновлённый и групповой этап теперь растянется аж до 27 июня, то и выделить его придётся отдельно. В этом лайве «Чемпионат» будет собирать самое яркое из случившегося в вышеуказанный период.

Месси оформит хет-трик? Это будет здесь. Роналду забьёт с середины поля? Тоже сюда. Кюрасао грохнет фаворита группы и выйдет в плей-офф? И про это не забудем. Как и про:

возможные остановки матчей из-за молний;

травмы звёзд и ключевых игроков;

скандалы, связанные с организацией;

громкие заявления;

результаты матчей во всех группах;

многое другое.

Надо сказать, что ещё до своего начала турнир приобрёл статус слегка одиозного и неоднозначного. Видимо, большой эксперимент – как в случае с расширением ЧМ – и не может пройти тихо и спокойно.