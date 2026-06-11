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Чемпионат мира по футболу – 2026: главное, групповой этап, события, результаты, травмы, расписание, Англия, Испания, Франция

Сенсации, травмы, скандалы, результаты. Все хайлайты группового этапа ЧМ-2026 – тут! LIVE
Георгий Илющенко Максим Пахомов
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Хайлайты группового этапа ЧМ-2026
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Собираем в одном месте самый сок: от голов Роналду и Месси до неожиданных исходов и шокирующих новостей.

Сегодня, 11 июня, стартует ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. Но так как формат у соревнований обновлённый и групповой этап теперь растянется аж до 27 июня, то и выделить его придётся отдельно. В этом лайве «Чемпионат» будет собирать самое яркое из случившегося в вышеуказанный период.

Месси оформит хет-трик? Это будет здесь. Роналду забьёт с середины поля? Тоже сюда. Кюрасао грохнет фаворита группы и выйдет в плей-офф? И про это не забудем. Как и про:

  • возможные остановки матчей из-за молний;
  • травмы звёзд и ключевых игроков;
  • скандалы, связанные с организацией;
  • громкие заявления;
  • результаты матчей во всех группах;
  • многое другое.

Надо сказать, что ещё до своего начала турнир приобрёл статус слегка одиозного и неоднозначного. Видимо, большой эксперимент – как в случае с расширением ЧМ – и не может пройти тихо и спокойно.

И это только малая часть!
Протесты на улицах, скандалы на границе, стрельба и травмы игроков. Главное за день до ЧМ
Протесты на улицах, скандалы на границе, стрельба и травмы игроков. Главное за день до ЧМ
Заметили флаг России! Организаторы вывесили его среди других флагов перед матчем открытия
Live Максим Пахомов

Заметили флаг России! Организаторы вывесили его среди других флагов перед матчем открытия

Так уж получилось, что первая новость в первом же онлайне дня с ЧМ – о России. Точнее, о российском флаге. Он был вывешен организаторами турнира на стадионе «Ацтека» в Мехико, а наш корреспондент разглядел его на крыше стадиона. Рядышком с флагами Румынии и Руанды (по английскому алфавиту всё чётко).

Флаг России на стадионе перед матчем открытия ЧМ

Флаг России на стадионе перед матчем открытия ЧМ

Фото: «Чемпионат»

Флаг России на стадионе перед матчем открытия ЧМ

Флаг России на стадионе перед матчем открытия ЧМ

Фото: «Чемпионат»

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Новости. Футбол
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