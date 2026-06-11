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Чемпионат мира по футболу – 2026: даты, когда и где пройдет, города, стадионы, регламент, участники, фавориты, расписание, ЧМ-2026

Полный гайд по ЧМ-2026. Расписание, состав групп, регламент, стадионы и фавориты
Георгий Илющенко
Всё, что нужно знать о ЧМ-2026
Комментарии
Текст, который должен попасть в ваши закладки.

ЧМ-2026 наконец-то стартует! Чтобы вам было проще его смотреть, мы собрали самые очевидные вопросы о турнире и сразу ответили на них. Как принято писать в таких случаях, сохраняйте в закладках.

Кубок ЧМ-2026

Кубок ЧМ-2026

Фото: Carl Recine/Getty Images

Когда и где пройдёт ЧМ-2026

Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля. Да, турнир продлится больше месяца. Всему виной расширение количества участников до 48. Странами-хозяйками стали США, Мексика и Канада. А поскольку часовой пояс Северной Америки заметно отличается от привычного нам, готовьтесь к ночному расписанию. Но об этом позже.

Дебютант среди принимающих сторон только один – Канада. США проводили ЧМ-1994, а Мексика – сразу два главных турнира четырёхлетия: ЧМ-1970 и ЧМ-1986.

ЧМ-1994 был уникальным. Вспоминает Геннадий Орлов:
«Американцы тепло встречали русских». Орлов вспоминает первый ЧМ по футболу в США
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«Американцы тепло встречали русских». Орлов вспоминает первый ЧМ по футболу в США

Города и стадионы ЧМ-2026, где какие пройдут матчи

Подавляющую часть матчей примут Соединённые Штаты. Всего задействуют 16 стадиона из 16 разных городов. 11 из них располагаются в США, три – в Мексике и только два – в Канаде. США проведут сразу 78 матчей и все – с четвертьфиналов. Канада и Мексика – по 13.

США

«Метлайф Стэдиум»

«Метлайф Стэдиум»

Фото: Dustin Satloff/Getty Images

  • Нью-Йорк – «Метлайф Стэдиум» (вместимость 82 500). Примет финал ЧМ и ещё семь матчей, в том числе в 1/16 и 1/8 финала;
  • Даллас – «Эй-Ти-энд-Ти Стэдиум» (80 000). Примет девять матчей, включая два в 1/16 финала и по одному в 1/8 и 1/2 финала;
  • Канзас – «Эрроухед Стэдиум» (76 416). Примет шесть матчей, в том числе по одному в 1/16 и 1/4 финала;
  • Хьюстон – «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (72 220). Примет семь матчей, в том числе по одному в 1/16 и 1/8 финала;
  • Лос-Анджелес – «Соу-Фай Стэдиум» (70 240). Примет восемь матчей, из них два – в 1/16 финала и один – в четвертьфинале;
  • Сиэтл – стадион «Люмен Филд» (72 000). Примет шесть матчей, включая один в 1/16 финала;
  • Бостон – «Джилетт Стэдиум» (65 878). Примет семь матчей, в том числе один четвертьфинальный;
  • Атланта – «Мерседес-Бенц Стэдиум» (83 000). Примет восемь матчей, включая по одному в 1/16, 1/8 и 1/2 финала;
  • Филадельфия – стадион «Линкольн Файненшел Филд» (69 796). Примет шесть матчей, в том числе один – в 1/8 финала;
  • Сан-Франциско – «Ливайс Стэдиум» (75 000). Примет шесть матчей, из них один – в 1/16 финала;
  • Майами – «Хард Рок Стэдиум» (67 518). Примет семь матчей, в том числе встречу за третье место.

Мексика

Стадион «Ацтека»

Стадион «Ацтека»

Фото: Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images

  • Мехико – стадион «Ацтека» (вместимость 87 523). Примет пять матчей, в том числе первый – между Мексикой и ЮАР;
  • Монтеррей – «Эстадио Бе-бе-уве-а» (53 500). Примет четыре матча;
  • Гвадалахара – стадион «Акрон» (49 850). Примет четыре матча.

Канада

Стадион «Би-Си Плэйс»

Стадион «Би-Си Плэйс»

Фото: Rich Lam/Getty Images

  • Ванкувер – стадион «Би-Си Плэйс» (вместимость 54 500). Примет пять матчей, в том числе по одному в 1/16 и 1/8 финала;
  • Торонто – «БМО Филд» (45 500). Примет шесть матчей.

Участники и группы ЧМ-2026

Под каждой из групп вы найдёте гиперссылку с подробным представлением абсолютно всех команд. Осторожно: при прочтении можно надолго выпасть из жизни.

Группа A: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия.

Явных фаворитов здесь нет:
Главное о группе A на ЧМ-2026. У Кореи полно звёзд, а хозяйка Мексика удивит?
Главное о группе A на ЧМ-2026. У Кореи полно звёзд, а хозяйка Мексика удивит?

Группа B: Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария.

Команда бывшего спартаковского тренера покажет класс?
Главное о группе B на ЧМ-2026. Палачей Италии ждут в плей-офф, а у хозяйки Канады проблема
Главное о группе B на ЧМ-2026. Палачей Италии ждут в плей-офф, а у хозяйки Канады проблема

Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия.

Бразильцы порезвятся?
Главное о группе C на ЧМ-2026. Против Бразилии — мощный конкурент и слабейшая сборная
Главное о группе C на ЧМ-2026. Против Бразилии — мощный конкурент и слабейшая сборная

Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция.

И кто же здесь аутсайдер?
Главное о группе D на ЧМ-2026. В компании США и Турции огромная интрига!
Главное о группе D на ЧМ-2026. В компании США и Турции огромная интрига!

Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор.

Огромное испытание для Дика Адвоката:
Главное о группе E на ЧМ-2026. Чего ждать от Германии и звёзд Африки, что покажет Адвокат?
Главное о группе E на ЧМ-2026. Чего ждать от Германии и звёзд Африки, что покажет Адвокат?

Группа F: Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис.

В Нидерландах заждались успеха на ЧМ. Теперь он им светит?
Главное о группе F на ЧМ-2026. Нидерландам и Японии пора зажечь, а по Швеции есть вопросы
Главное о группе F на ЧМ-2026. Нидерландам и Японии пора зажечь, а по Швеции есть вопросы

Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия.

Ждём резвости от Салаха и Де Брёйне?
Главное о группе G на ЧМ-2026. Бельгия не допустит провала, Салах выйдет в плей-офф?
Главное о группе G на ЧМ-2026. Бельгия не допустит провала, Салах выйдет в плей-офф?

Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.

Сразу две топ-сборные в одной группе:
Главное о группе H на ЧМ-2026. Мощная Испания, команда-дебютант и сразу два игрока из РПЛ
Главное о группе H на ЧМ-2026. Мощная Испания, команда-дебютант и сразу два игрока из РПЛ

Группа I: Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия.

Удивят ли Дешама норвежцы во главе с Холандом?
Главное о группе I на ЧМ-2026. С Францией всё понятно, но будет ли Норвегия второй?
Главное о группе I на ЧМ-2026. С Францией всё понятно, но будет ли Норвегия второй?

Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания.

Лёгкая прогулка для Месси и компании?
Главное о группе J на ЧМ-2026. Аргентина — фаворитище, а кто будет вторым?
Главное о группе J на ЧМ-2026. Аргентина — фаворитище, а кто будет вторым?

Группа K: Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия.

Партнёры Криштиану сильны как никогда:
Главное о группе K на ЧМ-2026. «Ласт дэнс» Роналду, дерзкий Узбекистан и самый яркий фанат
Главное о группе K на ЧМ-2026. «Ласт дэнс» Роналду, дерзкий Узбекистан и самый яркий фанат

Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.

Нас ждёт ремейк полуфинала ЧМ-2018:
Главное о группе L на ЧМ-2026. Англия заберёт титул, Хорватия снова будет в медалях?
Главное о группе L на ЧМ-2026. Англия заберёт титул, Хорватия снова будет в медалях?

Регламент и формат ЧМ-2026: кто выйдет в плей-офф с третьих мест

Маскоты ЧМ-2026

Маскоты ЧМ-2026

Фото: Azael Rodriguez/Getty Images

Раньше на ЧМ отбирались 32 сборные. Теперь такое же количество команд нас ждёт только в плей-офф, причём с 1/16, а не с 1/8 финала. Поскольку общее количество участников турнира в угоду коммерции увеличили аж до 48!

Групповую стадию преодолеют не только команды с первых и вторых мест, но и восемь счастливчиков с третьих за счёт дополнительных показателей. Поэтому едва ли стоит сразу ждать яркой игры от грандов: получится шагнуть дальше и вполсилы. Если судить по чемпионату Европы, четырёх очков железно хватает для прохода. Или даже трёх, но не со слишком плохой разницей мячей.

При равенстве в таблице на первый план выйдут в порядке важности: разница мячей, количество забитых голов, количество побед, меньшее количество очков по системе «фэйр-плей» (нужно быть аккуратнее с карточками) и, наконец, место в рейтинге квалификационного турнира.

Новый формат накинул и без того сумасшедшую нагрузку на футболистов. Плюс уменьшил интерес к групповому этапу, поскольку матчи вроде Кабо-Верде – Саудовская Аравия едва ли заинтересуют широкую аудиторию. А ведь многие из них ещё и пройдут глубокой ночью, если ориентироваться на московское время.

ЧМ-2026 Подробнее
Составы всех сборных:
Составы всех сборных на ЧМ-2026! Последними заявки показали Узбекистан и Турция. LIVE
Live
Составы всех сборных на ЧМ-2026! Последними заявки показали Узбекистан и Турция. LIVE

Даты и расписание группового этапа и всех стадий плей-офф: кто с кем сыграет

Время начала матчей везде указано московское. И да, настолько запутанных схем вы точно не видели. По крайней мере, футбольных.

Групповой этап

1-й тур

11 июня

  • 22:00. Мексика – ЮАР. 

12 июня

  • 5:00. Южная Корея – Чехия
  • 22:00. Канада – Босния и Герцеговина. 

13 июня

  • 4:00. США – Парагвай
  • 22:00. Катар – Швейцария. 

14 июня

  • 1:00. Бразилия – Марокко
  • 4:00. Гаити – Шотландия
  • 7:00. Австралия – Турция
  • 20:00. Германия – Кюрасао
  • 23:00. Нидерланды – Япония. 

15 июня

  • 2:00. Кот-д’Ивуар – Эквадор
  • 5:00. Швеция – Тунис
  • 19:00. Испания – Кабо-Верде
  • 22:00. Бельгия – Египет. 

16 июня

  • 1:00. Саудовская Аравия – Уругвай
  • 4:00. Иран – Новая Зеландия
  • 22:00. Франция – Сенегал. 

17 июня

  • 1:00. Ирак – Норвегия
  • 4:00. Аргентина – Алжир
  • 7:00. Австрия – Иордания
  • 20:00. Португалия – ДР Конго
  • 23:00. Англия – Хорватия. 

18 июня

  • 2:00. Гана – Панама
  • 5:00. Узбекистан – Колумбия. 

2-й тур

18 июня

  • 19:00. Чехия – ЮАР
  • 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина. 

19 июня

  • 1:00. Канада – Катар
  • 4:00. Мексика – Южная Корея
  • 22:00. США – Австралия. 

20 июня

  • 1:00. Шотландия – Марокко
  • 4:00. Бразилия – Гаити
  • 7:00. Турция – Парагвай
  • 20:00. Нидерланды – Швеция
  • 23:00. Германия – Кот-д’Ивуар.

21 июня

  • 3:00. Эквадор – Кюрасао
  • 7:00. Тунис – Япония
  • 19:00. Испания – Саудовская Аравия
  • 22:00. Бельгия – Иран. 

22 июня

  • 1:00. Уругвай – Кабо-Верде
  • 4:00. Новая Зеландия – Египет
  • 20:00. Аргентина – Австрия
  • 23:59. Франция – Ирак.

23 июня

  • 3:00. Норвегия – Сенегал
  • 6:00. Иордания – Алжир
  • 20:00. Португалия – Узбекистан
  • 23:00. Англия – Гана. 

24 июня

  • 2:00. Панама – Хорватия
  • 5:00. Колумбия – ДР Конго. 

3-й тур

24 июня

  • 22:00. Швейцария – Канада
  • 22:00. Босния и Герцеговина – Катар.

25 июня

  • 1:00. Шотландия – Бразилия
  • 1:00. Марокко – Гаити
  • 4:00. Чехия – Мексика
  • 4:00. ЮАР – Южная Корея
  • 23:00. Эквадор – Германия
  • 23:00. Кюрасао – Кот-д’Ивуар.

26 июня

  • 2:00. Тунис – Нидерланды
  • 2:00. Япония – Швеция
  • 5:00. Турция – США
  • 5:00. Парагвай – Австралия
  • 22:00. Норвегия – Франция
  • 22:00. Сенегал – Ирак. 

27 июня

  • 3:00. Уругвай – Испания
  • 3:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия
  • 6:00. Новая Зеландия – Бельгия
  • 6:00. Египет – Иран
  • 23:59. Панама – Англия
  • 23:59. Хорватия – Гана. 

28 июня

  • 2:30. Колумбия – Португалия
  • 2:30. ДР Конго – Узбекистан
  • 5:00. Иордания – Аргентина
  • 5:00. Алжир – Австрия. 

Плей-офф

  • 1/16 финала – с 28 июня по 4 июля
  • 1/8 финала – с 4 по 7 июля
  • 1/4 финала – с 9 по 12 июля
  • полуфиналы – 14 июля в 22:00 и 15 июля в 22:00
  • матч за третье место – 18 июля в 23:59
  • финал – 19 июля в 22:00.
Календарь ЧМ-2026

Фавориты ЧМ-2026

Прямо-таки железных фаворитов нет. Хотя пятёрку главных соискателей можно найти и в рейтинге ФИФА, и среди букмекерских котировок, и в компьютерном моделировании от Opta. Команды там одни и те же. Только расстановка сил иногда чуть разнится. Но выделяются всё равно Испания с Францией.

Рейтинг ФИФА:

  • 1877 – Франция;
  • 1876 – Испания;
  • 1874 – Аргентина;
  • 1825 – Англия;
  • 1763 – Португалия. 
Сборная Франции — Футбол Подробнее
Сборная Испании — Футбол Подробнее

Прикидка шансов на титул от Opta:

  • 16,04% – Испания;
  • 12,76% – Франция;
  • 11,36% – Англия;
  • 10,35% – Аргентина;
  • 6,82% – Португалия.
Сборная Англии — Футбол Подробнее
Сборная Аргентины — Футбол Подробнее

Букмекерские котировки:

  • Испания – 6.0;
  • Франция – 6.4;
  • Англия – 8.8;
  • Португалия – 10.0;
  • Аргентина – 11.0.

Впрочем, нельзя забывать и о теневых фаворитах: триумф Бразилии, Германии или Нидерландов точно удивит, однако сенсационным не станет.

Подробнее о раскладах:
А кто вообще фаворит ЧМ-2026? Ответ совсем не очевиден
А кто вообще фаворит ЧМ-2026? Ответ совсем не очевиден
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