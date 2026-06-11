Полный гайд по ЧМ-2026. Расписание, состав групп, регламент, стадионы и фавориты

ЧМ-2026 наконец-то стартует! Чтобы вам было проще его смотреть, мы собрали самые очевидные вопросы о турнире и сразу ответили на них. Как принято писать в таких случаях, сохраняйте в закладках.
- Когда и где пройдёт ЧМ-2026
- Города и стадионы ЧМ-2026, где какие пройдут матчи
- Участники и группы ЧМ-2026
- Регламент и формат ЧМ-2026: кто выйдет в плей-офф с третьих мест
- Даты и расписание группового этапа и всех стадий плей-офф: кто с кем сыграет
- Фавориты ЧМ-2026
Кубок ЧМ-2026
Фото: Carl Recine/Getty Images
Когда и где пройдёт ЧМ-2026
Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля. Да, турнир продлится больше месяца. Всему виной расширение количества участников до 48. Странами-хозяйками стали США, Мексика и Канада. А поскольку часовой пояс Северной Америки заметно отличается от привычного нам, готовьтесь к ночному расписанию. Но об этом позже.
Дебютант среди принимающих сторон только один – Канада. США проводили ЧМ-1994, а Мексика – сразу два главных турнира четырёхлетия: ЧМ-1970 и ЧМ-1986.
Города и стадионы ЧМ-2026, где какие пройдут матчи
Подавляющую часть матчей примут Соединённые Штаты. Всего задействуют 16 стадиона из 16 разных городов. 11 из них располагаются в США, три – в Мексике и только два – в Канаде. США проведут сразу 78 матчей и все – с четвертьфиналов. Канада и Мексика – по 13.
США
«Метлайф Стэдиум»
Фото: Dustin Satloff/Getty Images
- Нью-Йорк – «Метлайф Стэдиум» (вместимость 82 500). Примет финал ЧМ и ещё семь матчей, в том числе в 1/16 и 1/8 финала;
- Даллас – «Эй-Ти-энд-Ти Стэдиум» (80 000). Примет девять матчей, включая два в 1/16 финала и по одному в 1/8 и 1/2 финала;
- Канзас – «Эрроухед Стэдиум» (76 416). Примет шесть матчей, в том числе по одному в 1/16 и 1/4 финала;
- Хьюстон – «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (72 220). Примет семь матчей, в том числе по одному в 1/16 и 1/8 финала;
- Лос-Анджелес – «Соу-Фай Стэдиум» (70 240). Примет восемь матчей, из них два – в 1/16 финала и один – в четвертьфинале;
- Сиэтл – стадион «Люмен Филд» (72 000). Примет шесть матчей, включая один в 1/16 финала;
- Бостон – «Джилетт Стэдиум» (65 878). Примет семь матчей, в том числе один четвертьфинальный;
- Атланта – «Мерседес-Бенц Стэдиум» (83 000). Примет восемь матчей, включая по одному в 1/16, 1/8 и 1/2 финала;
- Филадельфия – стадион «Линкольн Файненшел Филд» (69 796). Примет шесть матчей, в том числе один – в 1/8 финала;
- Сан-Франциско – «Ливайс Стэдиум» (75 000). Примет шесть матчей, из них один – в 1/16 финала;
- Майами – «Хард Рок Стэдиум» (67 518). Примет семь матчей, в том числе встречу за третье место.
Мексика
Стадион «Ацтека»
Фото: Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images
- Мехико – стадион «Ацтека» (вместимость 87 523). Примет пять матчей, в том числе первый – между Мексикой и ЮАР;
- Монтеррей – «Эстадио Бе-бе-уве-а» (53 500). Примет четыре матча;
- Гвадалахара – стадион «Акрон» (49 850). Примет четыре матча.
Канада
Стадион «Би-Си Плэйс»
Фото: Rich Lam/Getty Images
- Ванкувер – стадион «Би-Си Плэйс» (вместимость 54 500). Примет пять матчей, в том числе по одному в 1/16 и 1/8 финала;
- Торонто – «БМО Филд» (45 500). Примет шесть матчей.
Участники и группы ЧМ-2026
Под каждой из групп вы найдёте гиперссылку с подробным представлением абсолютно всех команд. Осторожно: при прочтении можно надолго выпасть из жизни.
Группа A: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия.
Группа B: Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария.
Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия.
Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция.
Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор.
Группа F: Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис.
Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия.
Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.
Группа I: Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия.
Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания.
Группа K: Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия.
Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.
Регламент и формат ЧМ-2026: кто выйдет в плей-офф с третьих мест
Маскоты ЧМ-2026
Фото: Azael Rodriguez/Getty Images
Раньше на ЧМ отбирались 32 сборные. Теперь такое же количество команд нас ждёт только в плей-офф, причём с 1/16, а не с 1/8 финала. Поскольку общее количество участников турнира в угоду коммерции увеличили аж до 48!
Групповую стадию преодолеют не только команды с первых и вторых мест, но и восемь счастливчиков с третьих за счёт дополнительных показателей. Поэтому едва ли стоит сразу ждать яркой игры от грандов: получится шагнуть дальше и вполсилы. Если судить по чемпионату Европы, четырёх очков железно хватает для прохода. Или даже трёх, но не со слишком плохой разницей мячей.
При равенстве в таблице на первый план выйдут в порядке важности: разница мячей, количество забитых голов, количество побед, меньшее количество очков по системе «фэйр-плей» (нужно быть аккуратнее с карточками) и, наконец, место в рейтинге квалификационного турнира.
Новый формат накинул и без того сумасшедшую нагрузку на футболистов. Плюс уменьшил интерес к групповому этапу, поскольку матчи вроде Кабо-Верде – Саудовская Аравия едва ли заинтересуют широкую аудиторию. А ведь многие из них ещё и пройдут глубокой ночью, если ориентироваться на московское время.
Даты и расписание группового этапа и всех стадий плей-офф: кто с кем сыграет
Время начала матчей везде указано московское. И да, настолько запутанных схем вы точно не видели. По крайней мере, футбольных.
Групповой этап
1-й тур
11 июня
- 22:00. Мексика – ЮАР.
12 июня
- 5:00. Южная Корея – Чехия
- 22:00. Канада – Босния и Герцеговина.
13 июня
- 4:00. США – Парагвай
- 22:00. Катар – Швейцария.
14 июня
- 1:00. Бразилия – Марокко
- 4:00. Гаити – Шотландия
- 7:00. Австралия – Турция
- 20:00. Германия – Кюрасао
- 23:00. Нидерланды – Япония.
15 июня
- 2:00. Кот-д’Ивуар – Эквадор
- 5:00. Швеция – Тунис
- 19:00. Испания – Кабо-Верде
- 22:00. Бельгия – Египет.
16 июня
- 1:00. Саудовская Аравия – Уругвай
- 4:00. Иран – Новая Зеландия
- 22:00. Франция – Сенегал.
17 июня
- 1:00. Ирак – Норвегия
- 4:00. Аргентина – Алжир
- 7:00. Австрия – Иордания
- 20:00. Португалия – ДР Конго
- 23:00. Англия – Хорватия.
18 июня
- 2:00. Гана – Панама
- 5:00. Узбекистан – Колумбия.
2-й тур
18 июня
- 19:00. Чехия – ЮАР
- 22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина.
19 июня
- 1:00. Канада – Катар
- 4:00. Мексика – Южная Корея
- 22:00. США – Австралия.
20 июня
- 1:00. Шотландия – Марокко
- 4:00. Бразилия – Гаити
- 7:00. Турция – Парагвай
- 20:00. Нидерланды – Швеция
- 23:00. Германия – Кот-д’Ивуар.
21 июня
- 3:00. Эквадор – Кюрасао
- 7:00. Тунис – Япония
- 19:00. Испания – Саудовская Аравия
- 22:00. Бельгия – Иран.
22 июня
- 1:00. Уругвай – Кабо-Верде
- 4:00. Новая Зеландия – Египет
- 20:00. Аргентина – Австрия
- 23:59. Франция – Ирак.
23 июня
- 3:00. Норвегия – Сенегал
- 6:00. Иордания – Алжир
- 20:00. Португалия – Узбекистан
- 23:00. Англия – Гана.
24 июня
- 2:00. Панама – Хорватия
- 5:00. Колумбия – ДР Конго.
3-й тур
24 июня
- 22:00. Швейцария – Канада
- 22:00. Босния и Герцеговина – Катар.
25 июня
- 1:00. Шотландия – Бразилия
- 1:00. Марокко – Гаити
- 4:00. Чехия – Мексика
- 4:00. ЮАР – Южная Корея
- 23:00. Эквадор – Германия
- 23:00. Кюрасао – Кот-д’Ивуар.
26 июня
- 2:00. Тунис – Нидерланды
- 2:00. Япония – Швеция
- 5:00. Турция – США
- 5:00. Парагвай – Австралия
- 22:00. Норвегия – Франция
- 22:00. Сенегал – Ирак.
27 июня
- 3:00. Уругвай – Испания
- 3:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия
- 6:00. Новая Зеландия – Бельгия
- 6:00. Египет – Иран
- 23:59. Панама – Англия
- 23:59. Хорватия – Гана.
28 июня
- 2:30. Колумбия – Португалия
- 2:30. ДР Конго – Узбекистан
- 5:00. Иордания – Аргентина
- 5:00. Алжир – Австрия.
Плей-офф
- 1/16 финала – с 28 июня по 4 июля
- 1/8 финала – с 4 по 7 июля
- 1/4 финала – с 9 по 12 июля
- полуфиналы – 14 июля в 22:00 и 15 июля в 22:00
- матч за третье место – 18 июля в 23:59
- финал – 19 июля в 22:00.
Фавориты ЧМ-2026
Прямо-таки железных фаворитов нет. Хотя пятёрку главных соискателей можно найти и в рейтинге ФИФА, и среди букмекерских котировок, и в компьютерном моделировании от Opta. Команды там одни и те же. Только расстановка сил иногда чуть разнится. Но выделяются всё равно Испания с Францией.
Рейтинг ФИФА:
- 1877 – Франция;
- 1876 – Испания;
- 1874 – Аргентина;
- 1825 – Англия;
- 1763 – Португалия.
Прикидка шансов на титул от Opta:
- 16,04% – Испания;
- 12,76% – Франция;
- 11,36% – Англия;
- 10,35% – Аргентина;
- 6,82% – Португалия.
Букмекерские котировки:
- Испания – 6.0;
- Франция – 6.4;
- Англия – 8.8;
- Португалия – 10.0;
- Аргентина – 11.0.
Впрочем, нельзя забывать и о теневых фаворитах: триумф Бразилии, Германии или Нидерландов точно удивит, однако сенсационным не станет.