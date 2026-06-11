Полный гайд по ЧМ-2026. Расписание, состав групп, регламент, стадионы и фавориты

ЧМ-2026 наконец-то стартует! Чтобы вам было проще его смотреть, мы собрали самые очевидные вопросы о турнире и сразу ответили на них. Как принято писать в таких случаях, сохраняйте в закладках.

Кубок ЧМ-2026 Фото: Carl Recine/Getty Images

Когда и где пройдёт ЧМ-2026

Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля. Да, турнир продлится больше месяца. Всему виной расширение количества участников до 48. Странами-хозяйками стали США, Мексика и Канада. А поскольку часовой пояс Северной Америки заметно отличается от привычного нам, готовьтесь к ночному расписанию. Но об этом позже.

Дебютант среди принимающих сторон только один – Канада. США проводили ЧМ-1994, а Мексика – сразу два главных турнира четырёхлетия: ЧМ-1970 и ЧМ-1986.

Города и стадионы ЧМ-2026, где какие пройдут матчи

Подавляющую часть матчей примут Соединённые Штаты. Всего задействуют 16 стадиона из 16 разных городов. 11 из них располагаются в США, три – в Мексике и только два – в Канаде. США проведут сразу 78 матчей и все – с четвертьфиналов. Канада и Мексика – по 13.

США

«Метлайф Стэдиум» Фото: Dustin Satloff/Getty Images

Нью-Йорк – «Метлайф Стэдиум» (вместимость 82 500). Примет финал ЧМ и ещё семь матчей, в том числе в 1/16 и 1/8 финала;

Даллас – «Эй-Ти-энд-Ти Стэдиум» (80 000). Примет девять матчей, включая два в 1/16 финала и по одному в 1/8 и 1/2 финала;

Канзас – «Эрроухед Стэдиум» (76 416). Примет шесть матчей, в том числе по одному в 1/16 и 1/4 финала;

Хьюстон – «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (72 220). Примет семь матчей, в том числе по одному в 1/16 и 1/8 финала;

Лос-Анджелес – «Соу-Фай Стэдиум» (70 240). Примет восемь матчей, из них два – в 1/16 финала и один – в четвертьфинале;

Сиэтл – стадион «Люмен Филд» (72 000). Примет шесть матчей, включая один в 1/16 финала;

Бостон – «Джилетт Стэдиум» (65 878). Примет семь матчей, в том числе один четвертьфинальный;

Атланта – «Мерседес-Бенц Стэдиум» (83 000). Примет восемь матчей, включая по одному в 1/16, 1/8 и 1/2 финала;

Филадельфия – стадион «Линкольн Файненшел Филд» (69 796). Примет шесть матчей, в том числе один – в 1/8 финала;

Сан-Франциско – «Ливайс Стэдиум» (75 000). Примет шесть матчей, из них один – в 1/16 финала;

Майами – «Хард Рок Стэдиум» (67 518). Примет семь матчей, в том числе встречу за третье место.

Мексика

Стадион «Ацтека» Фото: Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images

Мехико – стадион «Ацтека» (вместимость 87 523). Примет пять матчей, в том числе первый – между Мексикой и ЮАР;

Монтеррей – «Эстадио Бе-бе-уве-а» (53 500). Примет четыре матча;

Гвадалахара – стадион «Акрон» (49 850). Примет четыре матча.

Канада

Стадион «Би-Си Плэйс» Фото: Rich Lam/Getty Images

Ванкувер – стадион «Би-Си Плэйс» (вместимость 54 500). Примет пять матчей, в том числе по одному в 1/16 и 1/8 финала;

Торонто – «БМО Филд» (45 500). Примет шесть матчей.

Участники и группы ЧМ-2026

Под каждой из групп вы найдёте гиперссылку с подробным представлением абсолютно всех команд. Осторожно: при прочтении можно надолго выпасть из жизни.

Группа A: Мексика, ЮАР, Южная Корея, Чехия.

Группа B: Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария.

Группа C: Бразилия, Марокко, Гаити, Шотландия.

Группа D: США, Парагвай, Австралия, Турция.

Группа E: Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар, Эквадор.

Группа F: Нидерланды, Япония, Швеция, Тунис.

Группа G: Бельгия, Египет, Иран, Новая Зеландия.

Группа H: Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия, Уругвай.

Группа I: Франция, Сенегал, Ирак, Норвегия.

Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия, Иордания.

Группа K: Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия.

Группа L: Англия, Хорватия, Гана, Панама.

Регламент и формат ЧМ-2026: кто выйдет в плей-офф с третьих мест

Маскоты ЧМ-2026 Фото: Azael Rodriguez/Getty Images

Раньше на ЧМ отбирались 32 сборные. Теперь такое же количество команд нас ждёт только в плей-офф, причём с 1/16, а не с 1/8 финала. Поскольку общее количество участников турнира в угоду коммерции увеличили аж до 48!

Групповую стадию преодолеют не только команды с первых и вторых мест, но и восемь счастливчиков с третьих за счёт дополнительных показателей. Поэтому едва ли стоит сразу ждать яркой игры от грандов: получится шагнуть дальше и вполсилы. Если судить по чемпионату Европы, четырёх очков железно хватает для прохода. Или даже трёх, но не со слишком плохой разницей мячей.

При равенстве в таблице на первый план выйдут в порядке важности: разница мячей, количество забитых голов, количество побед, меньшее количество очков по системе «фэйр-плей» (нужно быть аккуратнее с карточками) и, наконец, место в рейтинге квалификационного турнира.

Новый формат накинул и без того сумасшедшую нагрузку на футболистов. Плюс уменьшил интерес к групповому этапу, поскольку матчи вроде Кабо-Верде – Саудовская Аравия едва ли заинтересуют широкую аудиторию. А ведь многие из них ещё и пройдут глубокой ночью, если ориентироваться на московское время.

Даты и расписание группового этапа и всех стадий плей-офф: кто с кем сыграет

Время начала матчей везде указано московское. И да, настолько запутанных схем вы точно не видели. По крайней мере, футбольных.

Групповой этап

1-й тур

11 июня

22:00. Мексика – ЮАР.

12 июня

5:00. Южная Корея – Чехия

22:00. Канада – Босния и Герцеговина.

13 июня

4:00. США – Парагвай

22:00. Катар – Швейцария.

14 июня

1:00. Бразилия – Марокко

4:00. Гаити – Шотландия

7:00. Австралия – Турция

20:00. Германия – Кюрасао

23:00. Нидерланды – Япония.

15 июня

2:00. Кот-д’Ивуар – Эквадор

5:00. Швеция – Тунис

19:00. Испания – Кабо-Верде

22:00. Бельгия – Египет.

16 июня

1:00. Саудовская Аравия – Уругвай

4:00. Иран – Новая Зеландия

22:00. Франция – Сенегал.

17 июня

1:00. Ирак – Норвегия

4:00. Аргентина – Алжир

7:00. Австрия – Иордания

20:00. Португалия – ДР Конго

23:00. Англия – Хорватия.

18 июня

2:00. Гана – Панама

5:00. Узбекистан – Колумбия.

2-й тур

18 июня

19:00. Чехия – ЮАР

22:00. Швейцария – Босния и Герцеговина.

19 июня

1:00. Канада – Катар

4:00. Мексика – Южная Корея

22:00. США – Австралия.

20 июня

1:00. Шотландия – Марокко

4:00. Бразилия – Гаити

7:00. Турция – Парагвай

20:00. Нидерланды – Швеция

23:00. Германия – Кот-д’Ивуар.

21 июня

3:00. Эквадор – Кюрасао

7:00. Тунис – Япония

19:00. Испания – Саудовская Аравия

22:00. Бельгия – Иран.

22 июня

1:00. Уругвай – Кабо-Верде

4:00. Новая Зеландия – Египет

20:00. Аргентина – Австрия

23:59. Франция – Ирак.

23 июня

3:00. Норвегия – Сенегал

6:00. Иордания – Алжир

20:00. Португалия – Узбекистан

23:00. Англия – Гана.

24 июня

2:00. Панама – Хорватия

5:00. Колумбия – ДР Конго.

3-й тур

24 июня

22:00. Швейцария – Канада

22:00. Босния и Герцеговина – Катар.

25 июня

1:00. Шотландия – Бразилия

1:00. Марокко – Гаити

4:00. Чехия – Мексика

4:00. ЮАР – Южная Корея

23:00. Эквадор – Германия

23:00. Кюрасао – Кот-д’Ивуар.

26 июня

2:00. Тунис – Нидерланды

2:00. Япония – Швеция

5:00. Турция – США

5:00. Парагвай – Австралия

22:00. Норвегия – Франция

22:00. Сенегал – Ирак.

27 июня

3:00. Уругвай – Испания

3:00. Кабо-Верде – Саудовская Аравия

6:00. Новая Зеландия – Бельгия

6:00. Египет – Иран

23:59. Панама – Англия

23:59. Хорватия – Гана.

28 июня

2:30. Колумбия – Португалия

2:30. ДР Конго – Узбекистан

5:00. Иордания – Аргентина

5:00. Алжир – Австрия.

Плей-офф

1/16 финала – с 28 июня по 4 июля

1/8 финала – с 4 по 7 июля

1/4 финала – с 9 по 12 июля

полуфиналы – 14 июля в 22:00 и 15 июля в 22:00

матч за третье место – 18 июля в 23:59

финал – 19 июля в 22:00.

Фавориты ЧМ-2026

Прямо-таки железных фаворитов нет. Хотя пятёрку главных соискателей можно найти и в рейтинге ФИФА, и среди букмекерских котировок, и в компьютерном моделировании от Opta. Команды там одни и те же. Только расстановка сил иногда чуть разнится. Но выделяются всё равно Испания с Францией.

Рейтинг ФИФА:

1877 – Франция;

1876 – Испания;

1874 – Аргентина;

1825 – Англия;

1763 – Португалия.

Прикидка шансов на титул от Opta:

16,04% – Испания;

12,76% – Франция;

11,36% – Англия;

10,35% – Аргентина;

6,82% – Португалия.

Букмекерские котировки:

Испания – 6.0;

Франция – 6.4;

Англия – 8.8;

Португалия – 10.0;

Аргентина – 11.0.

Впрочем, нельзя забывать и о теневых фаворитах: триумф Бразилии, Германии или Нидерландов точно удивит, однако сенсационным не станет.