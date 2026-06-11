«Расслабьтесь и наслаждайтесь!» Как в Мехико маскируют проблемы с организацией ЧМ

Но город всё же захватывает обаянием: от полицейских в метро до собак в цветах сборной. А Телингатер нашёл на «Ацтеке» российский флаг.

Когда приземляешься в Мехико, сразу понимаешь: здесь всё может пойти не по плану. Таксист с ходу говорит: «Может, довезу до отеля, а может, и раньше высажу, если дорога будет перекрыта из-за протестов». Мексиканцы бастуют, требуя от государства лучшие условия для учителей.

В основном акции проходили в центре города, но в какой-то момент митинговать начали и неподалёку от стадиона «Ацтека». Правда, за сутки до игры там было видно только фанатов. Преимущественно латиноамериканцев. И речь далеко не только о мексиканцах. Много бразильцев, колумбийцев, аргентинцев и даже костариканец на велосипеде, который добирался до Мехико 35 дней.

Болельщик Коста-Рики Фото: «Чемпионат»

Фанаты приехали на вечеринку, которой уже не могли помешать никакие митинги. Танцы, знакомства, съёмки видео – и всё это у стадиона на площадке, которая в двух шагах от метро. А вот если нужно попасть на саму арену, то шагать придётся долго. Огромный стадион, а его территория ещё в несколько раз больше.

Чтобы забрать аккредитацию журналиста, пришлось 30 минут пройти вокруг арены и попасть в чистилище. Ещё почти три часа потребовалось, чтобы отстоять пять очередей на территории стадиона. Такое на моей памяти было впервые. В какой-то момент около сотни человек выстроились к одному столику (это была вторая очередь из пяти). Как так вышло? Просто всех, кого только можно, отправили в одну очередь – от журналистов до трудяг в стандартных жёлтых манишках. Рядом кто-то прилёг на асфальт плашмя – разморило на жаре.

Очередь на «Ацтеке» Фото: «Чемпионат»

Самые подготовленные взяли с собой зонтики, которыми укрывались от солнца. Оно светило не сбоку, а прям сверху. В результате ни у кого даже теней толком не было. Самое удивительное, что спустя час всем сказали закрыть зонтики. Основание – ими можно задеть кого-то в толпе. Мера выглядела избыточной и не вызывала понимания даже у тех, кто был без зонта. Причём сотрудники запретили журналистам снимать на камеру «ликвидацию» зонтов. Сказали, что за день до матча на территории стадиона снимать нельзя. Хотя за минуту до этого съёмка никого не смущала, как, впрочем, и сами зонты. Ну а лёгкий запах туалета от кабинок в паре метров лишь добавлял антуража.

В результате многие журналисты не успели на пресс-конференцию Джанни Инфантино. Президент ФИФА из-за этого избежал многих вопросов. В том числе как раз про готовность стадиона в Мехико. Зато Инфантино спросили о проблемах сборной Ирана (пришлось менять базу) и про сомалийского судью, которого не пустили в США. Якобы арбитр (лучший в Африке, кстати) как-то связан с террористическими организациями. «Расслабьтесь и наслаждайтесь», – говорил Инфантино до этого. Теперь босс ФИФА пояснил, что просит лишь доверия: «Мы работаем за кулисами. Есть вещи, которые мы знали и которые не могли знать. О которых нам говорят и нет. Но мы стараемся разрешить ситуацию настолько позитивно, насколько это возможно».

Как вам ответ? Вообще, «расслабьтесь и наслаждайтесь» – удобная формулировка для человека, который въезжает на стадион без очереди и с кортежем полиции, а прохожим у стадиона приходится вжиматься в стену. Рядом с ареной пешеходная зона – что-то около 40 см в ширину.

Джанни Инфантино Фото: Hannah Peters/Getty Images

Расслабленный подход взяли на вооружение и сотрудники стадиона. За день до игры можно было пройти куда угодно, если ты попал на территорию арены. Я, например, заглянул в вип-зоны на стадионе. Отличный вид, и пиво (литровые банки!) уже заботливо охлаждается в холодильнике. Стюарды на арене есть, но их как бы и нет. Если спросить дорогу, то два человека отправляют в противоположные стороны. Указатели для журналистов фактически отсутствуют, поэтому забрести куда-то в подтрибунном помещении несложно. Стадион огромный, затеряешься моментально.

На самом деле, каждый чемпионат мира – это гарантированные проблемы с организацией. Даже ЧМ-2018, который был в целом хорошо отработан, всё равно имел много недостатков. Вероятно, в США и Канаде будет лучше отлажено проведение матчей, но на сложности стоит закладываться. Слишком масштабное событие.

Зато проблемы с организацией мексиканцы компенсируют доброжелательностью. «Иностранец? Нет мелких купюр? Ну, проходи в метро бесплатно», – это тоже неправильно выстроенный процесс, но иначе здесь, видимо, не получается. В городе, где автобусы ездят с открытой передней дверью, чтобы ветерок продувал. При этом желание провести крутой ЧМ-2026 у мексиканцев явно есть. Просто по-своему крутой. Однако при этом рабочие драят стадион швабрами и вывозят кучу мусора. Лично видел у стадиона колонну из 15+ мусоровозов, заполненных до отказа.

Мусоровозы у «Ацтеки» Фото: «Чемпионат»

Для США это будет второй чемпионат мира, для Мексики – третий. Но из всех 16 стадионов раньше турнир проходил только на «Ацтеке». Самая вместительная арена ЧМ-2026 (80 824 места) и просто легендарный стадион – наряду с «Мараканой» и «Уэмбли». Намоленное место. Жители Мехико, даже не имея билетов, приходят, чтобы постоять рядом, выпить пиво у арены, прогуляться с собачками в форме сборной Мексики и хотя бы издалека увидеть автобус сборной. Турнир ещё не начался, но он уже волнует и будоражит.

Собаки в цветах сборной Мексики Фото: «Чемпионат»

И последнее – про «Ацтеку». На стадионе прямо сейчас висит российский флаг. Пускай даже один из множества. По периметру крыши все флаги расставлены в алфавитном порядке. Наши соседи – Румыния и Руанда. Ну и в самом деле! Вряд ли на планете найдётся такое государство, где не будут смотреть матч открытия.