За чем следить 12 июня: Южная Корея — Чехия и Канада — Босния и Герцеговина, «Каролина» — «Вегас» и «Зенит» — «Локомотив-Кубань»!

Топ-матчи пятницы: чемпионат мира по футболу, Кубок Стэнли, волейбол и Единая лига

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Время в материале указано по Москве.

🏆🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Вегас Голден Найтс», плей-офф НХЛ, финальная серия, пятый матч

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Интрига: кто выйдет вперёд в финале Кубка Стэнли?

«Каролина» и «Вегас» выдают по-настоящему роскошное противостояние в заключительной серии сезона НХЛ. К пятому матчу две американские команды подошли с двумя победами и двумя поражениями в финале Кубка Стэнли – 2026. Победитель предстоящей встречи окажется в шаге от завоевания чемпионского титула. Примечательно, что ранее для победы в матче текущей финальной серии требовалось забрасывать как минимум четыре шайбы за игру. Получится ли и пятый матч настолько результативным?

⚽️ 5:00: Южная Корея — Чехия, ЧМ-2026, группа A, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: будет ли конкурентоспособна европейская сборная в первой группе?

Встреча сборных Южной Кореи и Чехии будет второй на турнире после матча открытия с участием хозяев-мексиканцев. Пожалуй, в этой паре в отличие от первой игры нет явного фаворита. Победитель сделает большой шаг к выходу в плей-офф. Ранее сборные Южной Кореи и Чехии проводили между собой только товарищеские матчи. В 1998 году сыграли вничью – 2:2. В 2001-м чехи разгромили азиатов – 5:0. Но в 2016-м южнокорейцы взяли реванш, правда, победили минимально – 2:1. Три разных результата в трёх встречах – ещё одно доказательство равенства сил. Впрочем, в рейтинге ФИФА команда Хона Мён Бо повыше (25-е место против 40-го у представителя Европы).

🏀 13:00: «Зенит» — «Локомотив-Кубань», Единая лига, серия за третье место, пятый матч

Интрига: кто возьмёт бронзу?

Сначала «Зенит» выиграл две домашние встречи в Санкт-Петербурге, затем в Краснодаре то же самое сделал «Локомотив-Кубань». Команды довели дело до решающего пятого матча, в котором определится судьба бронзовых медалей. Кто останется хоть с какой-то наградой по итогам сезона?

⏩ 🎾 13:30*: Даниил Медведев (Россия, 3) — Тейс Богард (Нидерланды, WC), Хертогенбосх, второй круг

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*Время рестарта матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Даниил Медведев вернётся на травяные корты?

Восьмая ракетка мира Даниил Медведев готовится к первому в этом сезоне матчу на траве. Поединок состоится на турнире серии ATP-250 в Хертогенбосхе, где россиянин будет защищать прошлогодний четвертьфинал. В соперниках у Даниила хозяин кортов, 779-я ракетка мира Тейс Богард. В основную сетку 17-летний представитель Нидерландов попал по приглашению организаторов. Друг с другом парни ранее не играли.

🏐🎦 15:00: Япония — Польша, Лига наций, мужчины, предварительный этап

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Интрига: что покажут резервисты поляков?

Сборная Польши привезла в Линьи молодой и перспективный состав, которому, конечно, пока что не хватает опыта. Отличная проверка — матч с Японией, чьи главные звёзды как раз на месте. Смогут ли действующие победители Лиги наций навязать борьбу сопернику?

⚽️ 22:00: Канада — Босния и Герцеговина, ЧМ-2026, группа B, 1-й тур

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Интрига: как стартует наименее статусная сборная из трёх, чьи страны принимают ЧМ-2026?

Ещё один матч с участием хозяев чемпионата мира — игра Канады с Боснией и Герцеговиной. Канадская сборная по своему статусу, конечно, уступает США и Мексике — другим командам, чьи страны принимают турнир. Её выход из группы вызывает больше сомнений. Впрочем, в рейтинге ФИФА она тоже занимает достаточно высокое 30-е место. Значительно выше боснийцев, которые на 64-й строчке. Так что Канаду можно считать фаворитом, несмотря на присутствие в составе соперника такой звезды, как 40-летний Эдин Джеко. У хозяев же их главный топ-игрок Альфонсо Дэвис продолжает восстанавливаться от травмы. Прежде канадцы с Боснией и Герцеговиной не встречались.

🏐🎦 23:00: Германия — США, Лига наций, мужчины, предварительный этап

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: очень ровная пара

Американцы, конечно, более титулованные, однако у команды нет ряда звёзд. С Турцией справились, но играли волнами, с перепадами. Германия обладает крепким составом, без больших звёзд, однако это сыгранная и организованная команда. Которая уже успела обыграть хозяев этапа — Канаду. Правда, для немцев это будет третий матч подряд без перерыва. Хватит ли сил?