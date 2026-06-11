Больше всего мы верим в Францию и Португалию. Надеемся на Роналду. И почти не сомневаемся в Гарри Кейне и Бруну Фернандеше.

Наши прогнозы на ЧМ-2026: кто возьмёт титул и станет лучшим игроком? А кто провалится?

Мы тут на «Чемпионате» обожаем футбол. Считаем часы до старта ЧМ-2026. А ещё умеем посмеяться над собой, особенно над своими прогнозами, пересматривая их после завершения событий. Хотя так происходит не всегда – угадывать мы тоже умеем.

Попробуем и сейчас. Собрали наши предсказания на итоги чемпионата мира. Запомним их в таком виде, а в конце июля улыбнёмся, как здорово мы всё предсказали (или нет).

Ответим на восемь вопросов. Конечно, выберем победителя турнира, финалиста, полуфинальные пары. А ещё определим команду-прорыв и команду-провал, лучшего игрока и бомбардира турнира, а заодно и главный хайлайт чемпионата мира. А ваши версии пишите в комментарии!

Итак, наши прогнозы.

Вячеслав Опахин, главный редактор «Чемпионата»

Фото: Buda Mendes/Getty Images

Победитель: Бразилия

Финал: Бразилия – Испания

Полуфиналы: Бразилия – Англия, Испания – Аргентина

Команда-прорыв: Марокко

Команда-провал: Норвегия

Лучший бомбардир: Килиан Мбаппе

Главный хайлайт: какая-то история с Дональдом Трампом

Лучший игрок: Каземиро БразилияБразилия – ИспанияБразилия – Англия, Испания – АргентинаМароккоНорвегиякакая-то история с Дональдом ТрампомКаземиро

Ставлю на Бразилию, потому что впервые за долгое время у неё совпали талант и порядок, а ещё появился мастер результата – Карло Анчелотти. Плюс на этом ЧМ, кажется, климат может оказать тоже серьёзное влияние.

В команду-прорыв запишу Марокко, хотя не сказать, что это совсем уж будет сенсация. Команда здорово отлажена и умеет терпеть ради результата.

Норвегия имеет классный состав по именам, но почему-то есть ощущение, что им просто не хватит опыта подобных турниров – перегорят.

Максим Пахомов, редактор отдела «Футбол»

Фото: Alex Menendez/Getty Images

Победитель: Англия

Финал: Франция – Англия

Пары в полуфиналах: Франция – Испания, Англия – Португалия

Команда-прорыв: Нидерланды, Узбекистан

Команда-провал: Бельгия

Лучший бомбардир: Гарри Кейн

Главный хайлайт: серия пенальти между Месси и Роналду в четвертьфинале ЧМ

Лучший игрок: Бруну Фернандеш АнглияФранция – АнглияФранция – Испания, Англия – ПортугалияНидерланды, УзбекистанБельгиясерия пенальти между Месси и Роналду в четвертьфинале ЧМБруну Фернандеш

Финал ЧМ-2022 заставил поверить в реальные чудеса. Это был лучший матч, который я видел. Планку опускать нельзя, поэтому теперь эпоха Месси и Роналду завершится очным матчем Португалии и Аргентины. А выиграет турнир либо сам Криштиану, либо Англия. Раз в этом сезоне смог «Арсенал», смогут и англичане. А если не они – то Роналду. Ну и в полуфинале французы должны взять реванш у Испании за Евро.

Лучшим игроком будет Бруну. Отдал больше всех передач в АПЛ, здесь тоже будет высоко по «гол+пас». По бомбардиру сомнений нет – Гарри Кейн назабивает и с пенальти, и с игры. Провалятся бельгийцы, потому что ну кто-то же должен! А Нидерланды войдут в восьмёрку сильнейших, для них это будет прорывом. Для Узбекистана – выход из группы даже с третьего места. Тут я просто так хочу (как и увидеть Кейна с золотой медалью тоже, конечно).

Михаил Рождественский, заместитель редактора отдела «Футбол»

Фото: Richard Pelham/Getty Images

Победитель: Англия

Финал: Испания — Англия

Пары в полуфиналах: Франция — Испания, Англия — Аргентина

Команда-прорыв: Турция

Команда-провал: Марокко, Норвегия

Лучший бомбардир: Гарри Кейн

Лучший игрок: Гарри Кейн

Главный хайлайт: вылет Роналду от Месси АнглияИспания — АнглияФранция — Испания, Англия — АргентинаТурцияМарокко, Норвегиявылет Роналду от Месси

У ЧМ-2026 есть явные фавориты: Испания и Франция, в чуть меньшей степени — Португалия, Аргентина. Но так уж вышло, что я уже 16 лет болею на больших турнирах за англичан, поэтому здесь не столько прогноз, сколько хотелка. Выход Англии в финал, к слову, сюрпризом вряд ли станет — по сетке это вполне реально. Плюс верю в Тухеля: да, он отцепил кучу звёзд, однако систему свою знает и игроков в ней стабильно убеждает. В решающем матче я вижу ремейк с Евро-2024, но пускай англичане возьмут реванш. Это же ещё и как символично: Англия берёт кубок мира в Америке. Топ!

При выборе команды-прорыва, опять же, опирался на сетку. Турция в этом плане рискованный кандидат — она может и засиять, и провалиться. Однако поставлю на первое. Что такое прорыв? Я бы сказал, что четвертьфинал. Для турок, которые давно не запрыгивали так далеко, это будет вполне себе успех. Плюс надо уже потихоньку реализовывать мегапоколение.

Практически не сомневаюсь, что от завышенных ожиданий треснет кто-то из пары Марокко — Норвегия. За марокканцев после безумия на Кубке Африки просто-напросто тяжело болеть, а ждут от них очень многого. Норвегия же впервые за почти 30 лет доехала до чемпионата мира, но риторика вокруг такая, будто это чуть ли не фаворит ЧМ. С какой стати? Вполне могут слететь уже в 1/16 финала.

Раз уж Англия у меня чемпион мира, то и лучшим бомбардиром пускай будет Кейн. Есть, конечно, условный Мбаппе и ему подобные, но там и партнёры какие. А Кейн — абсолютная звезда атаки, сыгравшая зубодробительный сезон. Надо продолжать — там, глядишь, и «Золотой мяч» появится на горизонте.

Наконец, главный хайлайт. Моя сетка дарит четвертьфинал Аргентина — Португалия. И это, конечно, эпохальный матч, развязка противостояния Месси и Роналду. У португальцев раздутый от звёзд состав, они могут и на полуфинал рассчитывать. Однако в этом противостоянии ставлю на Аргентину — она опытнее, сыграннее, трофеи собирает одной рукой. В общем, победа за Месси.

Константин Кринский, заместитель редактора отдела «Футбол»

Фото: Michael Owens/Getty Images

Победитель: Франция

Финал: Франция – Португалия

Пары в полуфиналах: Франция – Испания, Бразилия – Португалия

Команда-прорыв: Кюрасао, Норвегия

Команда-провал: Нидерланды

Лучший бомбардир: Гарри Кейн

Лучший игрок: Майкл Олисе

Главный хайлайт: в финале ЧМ зарешает неожиданный игрок ФранцияФранция – ПортугалияФранция – Испания, Бразилия – ПортугалияКюрасао, НорвегияНидерландыв финале ЧМ зарешает неожиданный игрок

Да-да, хотелось бы конечно, чтобы Криштиану Роналду напоследок выиграл чемпионат мира. И чтобы до того они с Лионелем Месси встретились в четвертьфинале и в этот вечер раскололи мир пополам. Было бы исторично! Но у португальцев всё слишком сложно устроено: есть ветеран-якорь, монструозная средняя линия, нестабильные фланги и прошедшая пик оборона. Так что я в эти сказки не верю. А верю в другие.

Что сборная Кюрасао, которую, по сути, можно назвать Нидерландами-2, выступит если не сильнее, то заметнее первой версии. И потому что мало кто от этих новичков чего-то ждёт, и потому что Рональд Куман, на мой взгляд, очень слабый тренер для решений больших задач. Да и игроков, готовых превратиться в хребет этой весьма ровной европейской сборной, у него маловато. Ещё и Юрриен Тимбер сломался. В общем, совсем печаль. А, ну и Норвегия с таким поколением просто не может не удивить. Драматичное поражение в четвертьфинале – а это звучит по-киношному.

Зато Гарри Кейн сможет с эффектно оттянуться на Панаме во время группового этапа и забить ещё парочку, не исключено, что даже в плей-офф – для «Золотой бутсы» этого будет достаточно. А вот кто подведёт Францию к финалу – так это Майкл Олисе, на мой взгляд один из лучших футболистов мира на данный момент. Это будет его турнир, как в 2018-м был турнир Антуана Гризманна. А в финале, я убеждён, определяющую роль сыграет не самый заметный футболист. Гадать тут не буду, пусть каждый сам устроит себе мыслительное упражнение и потом соотнесёт его результаты с реальностью.

Даниил Нюхин, руководитель службы новостей

Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Победитель: Португалия

Финал: Португалия – Испания

Пары в полуфиналах: Германия – Испания, Франция – Португалия

Команда-прорыв: Япония

Команда-провал: Бразилия

Лучший бомбардир: Килиан Мбаппе

Лучший игрок: Витинья

Главный хайлайт: 0 матчей без голов ПортугалияПортугалия – ИспанияГермания – Испания, Франция – ПортугалияЯпонияБразилияВитинья: 0 матчей без голов

На мой взгляд, превосходство главных европейских сборных над командами других континентов очевидно. При этом практически все фавориты смогут удобно «вкатиться» в турнир из-за слабой конкуренции на групповой стадии, что позволит набрать форму к плей-офф и уже спокойно закрывать менее сильных соперников.

Очень хочется ошибаться, но победа кого-то из тройки Португалии, Испании и Франции кажется очевидной. Поставил выше других португальцев только за счёт бешеной мотивации Криштиану Роналду. Буду надеяться на множество голов и облом собственных предсказаний.

Андрей Панков, главный инсайдер «Чемпионата»

Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Победитель: Франция

Финал: Франция — Англия

Полуфиналы: Англия — Португалия, Франция — Испания

Команда-прорыв: Норвегия

Команда-провал: Нидерланды

Лучший бомбардир: Кейн

Лучший игрок: Дембеле

Главный хайлайт: матч Португалии и Аргентины в 1/4 финала

Франция должна победить – у неё лучший состав. Когда в атаке Мбаппе, Дембеле и Олисе, а на лавке есть Дуэ, Шерки и Тюрам — это страшно. Помешать могут лишь диктаторские замашки Мбаппе или топовая игра кого-то из других фаворитов.

Из нетоповых сборных больше всего шансов удивить у Норвегии и Турции, но выберу первых. Холанд — наше всё. Ну а сетка? Если Аргентина и Португалия займут первые места в своих группах, то в 1/4 финала они идут друг на друга. Тогда мы увидим один из самых великих матчей по значимости в истории XXI века.

Никита Паглазов, автор отдела «Футбол»

Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Победитель: Португалия

Финал: Испания – Португалия

Пары в полуфиналах: Испания – Франция, Бразилия – Португалия

Команда-прорыв: Эквадор

Команда-провал: Бельгия

Лучший бомбардир: Килиан Мбаппе

Лучший игрок: Бруну Фернандеш

Главный хайлайт: в четвертьфинале встретятся Месси и Роналду ПортугалияИспания – ПортугалияИспания – Франция, Бразилия – ПортугалияЭквадорБельгияБруну Фернандешв четвертьфинале встретятся Месси и Роналду

Чемпионат мира – событие, которое с раннего детства ждёшь с трепетом. И в этом перегруженном футбольном календаре оно всё равно вызывает яркие эмоции. Поэтому очень хочется верить в чудеса! Представьте, как закрутится сюжет, если после триумфа Аргентины и Лео Месси в 2022 году победителем станет Португалия с Криштиану Роналду. Два величайших футболиста в истории просто обязаны завершить карьеру с результатом 1:1 по трофеям на ЧМ.

Конечно, 41-летний Роналду — не главная звезда нынешней Португалии. У команды есть умницы Бруну Фернандеш (его вижу лучшим игроком турнира), Витинья, Жоау Невеш, Нуну Мендеш. Именно они и будут тащить команду, а Криштиану станет ментальным лидером и что-то, да забьёт. Как же хочется 19 июля увидеть счастливого Криша! Не забываем и о трагедии с Диогу Жотой: португальцы будут рубиться за своего товарища.

Но им предстоит преодолеть тяжелейший путь до золота. И вряд ли фавориты по типу Испании и Франции (уверен: Мбаппе будет «бомбить») выпадут из борьбы до полуфинала. Как и Бразилия Карло Анчелотти: итальянец только поведёт бровью, а Винисиус и Рафинья тут же бросятся и в прессинг, и в атаку, и куда угодно. В золото «селесао» верится с трудом, но в матче за бронзу они вполне могут оказаться.

Также чётко вижу расклад, при котором до четвертьфинала может дойти Эквадор. В южноамериканском отборе команда заняла второе место, уступив лишь Аргентине. А в составе есть монструозная линия обороны: Пьеро Инкапье, Вильям Пачо, Хоэль Ордоньес + опорный полузащитник Мойсес Кайседо. По принципу «в защите отстоим, а в атаке что-нибудь придумаем» Эквадор способен войти в топ-8 команд турнира. В отличие от Бельгии: несмотря на Куртуа, Де Брёйне, Доку и Тилеманса, у сборной очень слабая линия обороны. С таким подбором не гарантирован выход даже в 1/8 финала.

Главный же хайлайт обязан случиться 11 июля. Очень высока вероятность, что в четвертьфинале сыграют Аргентина и Португалия. Для этого командам нужно занять первое место в своих группах, а после — пройти 1/16 и 1/8 финала. И мир попросту схлопнется! Последняя битва Лео и Криша обязана быть именно такой: голливудской, нервной, эпично-драматичной.

Георгий Илющенко, автор отдела «Футбол»

Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Победитель: Португалия

Финал: Испания – Португалия

Пары в полуфиналах: Испания – Франция и Англия – Португалия

Команда-прорыв: Норвегия

Команда-провал: Аргентина

Лучший бомбардир: Гарри Кейн

Лучший игрок: Бруну Фернандеш

Главный хайлайт: разгромное поражение Бразилии, как на ЧМ-2014 ПортугалияИспания – ПортугалияИспания – Франция и Англия – ПортугалияНорвегияАргентинаБруну Фернандешразгромное поражение Бразилии, как на ЧМ-2014

Это не ставка на победителя, а, скорее, выдавание желаемого за действительное. Очень хочется, чтобы Криштиану Роналду стал чемпионом мира вслед за Лео Месси. Пусть даже под конец карьеры, когда Криш уже давно не солирует в сборной. У португальцев собралось сильнейшее поколение: цемент на воротах и звёздная оборона плюс максимально креативная полузащита с лидерами «ПСЖ» и лучшим игроком АПЛ Бруну Фернандешем. А если дойдёт до серии пенальти, соперников готов огорчить если не король 11-метровых, то точно магистр Диогу Кошта с 14 отражёнными ударами из 52.

Испания, Франция и Англия – три главных фаворита, и сетка позволяет разыграть именно такие полуфиналы. Далеко способны пройти и норвежцы. А раз уж их не было на ЧМ 28 лет, на статус команды-открытия они тянут. От Аргентины, напротив, удачного выступления не жду. Просто потому что Месси в силу возраста уже едва ли способен тянуть её практически в одиночку, а многие его именитые партнёры провели не лучший сезон: особенно Кристиан Ромеро и Алексис Мак Аллистер. Сюда же можно вписать и Бразилию. У неё слишком сильный перекос в атаку. Карло Анчелотти часто использует схему 4-2-4, и соперников-карликов бразильцы должны сносить. Однако от организованных грандов, вполне вероятно, пострадают примерно как на ЧМ-2014.

Анатолий Романов, автор отдела «Футбол»

Фото: Agustin Cuevas/Getty Images

Победитель: Испания

Финал: Испания – Аргентина

Пары в полуфиналах: Испания – Франция, Аргентина – Бразилия

Команда-прорыв: США

Команда-провал: Германия

Лучший бомбардир:

Лучший игрок: Педри (Испания)

Главный хайлайт: промах Месси или Роналду ИспанияИспания – АргентинаИспания – Франция, Аргентина – БразилияСШАГермания Лаутаро Мартинес (Аргентина)Педри (Испания)промах Месси или Роналду

Для меня фаворит ЧМ-2026 – сборная Испании. Хотя шансы европейских сборных на победу снижает проведение турнира в Америке. Но в то, что Аргентина защитит титул, не верю. А вот финал Испания – Аргентина или Испания – Бразилия допускаю. Ставлю на бразильцев не столько из-за веры в волшебство Карло Анчелотти, сколько из-за симпатии к этой стране – буду болеть на турнире за «селесао».

Лучшим игроком признают футболиста из команды, взявшей трофей: Педри и Ламин Ямаль – самые очевидные претенденты. Лучшим бомбардиром, возможно, станет Мартинес. Лаутаро будет тащить сборную Аргентины, так как возрастной Лео Месси уже вряд ли способен на подвиги. У форварда «Интера» особая мотивация из-за желания реабилитироваться за провальный ЧМ-2022. Но его голов хватит в лучшем случае для выхода в финал.

Уже в 1/8 могут встретиться Франция и Германия. Проигравшего наверняка назовут главным неудачником ЧМ-2026. Скорее всего, немцы уступят. Прорыва жду от сборной США, так как хозяев будут тянуть всеми доступными средствами – до 1/8 финала или даже до четвертьфинала. А самым запоминающимся моментом станет какой-нибудь промах Месси или Криштиану Роналду в решающий момент плей-офф – прощание с легендами окажется грустным.

Кирилл Закатченко, автор отдела «Футбол»

Фото: Vincent Carchietta/Getty Images

Победитель: Франция

Финал: Франция — Испания

Пары в полуфиналах: Франция — Бразилия, Испания — Португалия

Команда-прорыв: Норвегия

Команда-провал: Германия

Лучший бомбардир: Эрлинг Холанд

Лучший игрок: Килиан Мбаппе

Главный хайлайт: Месси и Роналду рубятся в матче плей-офф ЧМ ФранцияФранция — ИспанияФранция — Бразилия, Испания — ПортугалияНорвегияГерманияМесси и Роналду рубятся в матче плей-офф ЧМ

Изнурительный клубный сезон плюс жара могут негативно сказаться на здоровье футболистов. Надеюсь, мы не увидим на турнире большого количества травм. А ещё очень хочется верить, что опытные звёзды (Лионель Месси, Криштиану Роналду, Лука Модрич) достойно сыграют на заключительном для себя чемпионате мира. Не нужно уходить из сборной так, как это сделал Зинедин Зидан в 2006 году.

Рассчитываю, что сборная Норвегии с Эрлингом Холандом зажжёт на предстоящем турнире. Кажется, пришло время. А вот немцы для меня — настоящая загадка. Не удивлюсь, если они в итоге не дойдут даже до четвертьфинала. Думаю, золото достанется французам, ведь Килиан Мбаппе всегда прекрасно играет на чемпионате мира. И ещё хочется, чтобы Месси и Роналду встретились в плей-офф.

Григорий Телингатер, корреспондент отдела «Футбол»

Фото: Koji Watanabe/Getty Images

Победитель: Португалия

Финал: Португалия – Испания

Пары в полуфиналах: Португалия — Германия, Франция — Испания

Команда-прорыв: Япония

Команда-провал: Нидерланды

Лучший бомбардир: Гарри Кейн

Лучший игрок: Бруну Фернандеш

Главный хайлайт: вспышка молнии у стадиона ПортугалияПортугалия – ИспанияПортугалия — Германия, Франция — ИспанияЯпонияНидерландыБруну Фернандешвспышка молнии у стадиона

Хочу чтобы затащила Португалия. Иметь такую полузащиту это даже как-то незаконно. Ну и жду, что Япония снесёт очередного гранда. Ребята умеют это делать на потоке. Вообще, у японцев одна из самых интересных команд турнира. Подробнее этом – в одной из ближайших статей на «Чемпионате».

Дмитрий Зимин, автор отдела «Футбол»

Фото: Kirk Irwin/Getty Images

Победитель: Бразилия

Финал: Испания – Бразилия

Пары в полуфиналах: Испания — Франция/Бразилия — Аргентина

Команда-прорыв: Гаити

Команда-провал: Англия

Лучший бомбардир: Винисиус Жуниор

Лучший игрок: Рафинья

Главный хайлайт: слёзы игроков сборной Узбекистана после работы с Каннаваро и вылета на групповом этапе

Вряд ли кто-то верит в Бразилию. Это уже моветон. Ведь последняя победа осталась в далёком 2002-м, и теперь основной буст поддержки команды идёт внутри страны. Бразилия уже мало кем рассматривается как главный фаворит. Это осталось далеко в прошлом. Но я верю. В первую очередь в магию Карло Анчелотти, который за годы своей работы убедил всех в двух вещах: он легко переваривает капризных звёзд и умеет завоёвывать трофеи. Большего бразильцам и не нужно. Тем более Карло очень избирательно подошёл к выбору состава: не напичкал его исключительно громкими именами, но и позвал тех, кто будет таскать этот самый рояль.

При этом полуфиналы я вижу даже интереснее, чем финалы. Очень хотелось быть увидеть там противостояние двух сильнейших европейских и южноамериканских сборных. Прорывом же может стать любая сборная из новичков, кто наберёт хоть какие-то очки в групповом этапе. Можно выбрать Кюрасао, Кабо-Верде, Узбекистан. Но я поставлю на Гаити. Провалится Англия. Эту традицию никак нельзя нарушить. Лучшим бомбардиром станет Винисиус. Это будет его чемпионат мира.

А хайлайтом я вижу слёзы игроков сборной Узбекистана после вылета с ЧМ-2026. Может, после этого в федерации поймут: звать звезду главным тренером не равно добиваться результата. И пойдут по собственному пути. Ведь это неизбежно.

Александр Симбирский, редактор Первой лиги

Фото: Anvar Ilyasov/Getty Images

Победитель: Франция

Финал: Франция – Англия

Пары в полуфиналах: Франция – Испания, Англия – Аргентина

Команда-прорыв: Норвегия

Команда-провал: Португалия

Лучший бомбардир: Эльдор Шомуродов

Лучший игрок: Деклан Райс

Главный хайлайт: Неймар забьёт Гаити с пенальти и будет плакать вместе со всей Бразилией ФранцияФранция – АнглияФранция – Испания, Англия – АргентинаНорвегияПортугалияНеймар забьёт Гаити с пенальти и будет плакать вместе со всей Бразилией

Не думаю, что расширение ЧМ – это прям потрясающая идея. Но зато есть повод топить за всякие Кюрасао и Гаити. Отдельно буду поддерживать Узбекистан – знаю, какую работу там провели по созданию нового футбольного поколения. По традиции буду болеть за немцев, хотя не особо в них верю.

Хвалёная Португалия провалится – мы уже видели, как это же сочетание игроков во главе с Криштиану Роналду, которого нельзя сажать на лавку, страдало против Словении на Евро. Сам не верю, что ставлю на проход Англии в финал. Но у Тухеля какая-то особая магия в соревнованиях на вылет.

Главное опасение по ЧМ – большое количество матчей с высоким уровнем харамбола. Жду кучу серий пенальти в плей-офф.

Александр Алейников, литературный редактор «Чемпионата»

Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Победитель: Португалия

Финал: Португалия – Франция

Пары в полуфиналах: Португалия – Испания, Франция – Норвегия

Команда-прорыв: Норвегия

Команда-провал: до ЧМ не доехала (Италия), на самом турнире – Англия

Лучший бомбардир: Килиан Мбаппе

Лучший игрок: Бруну Фернандеш

Главный хайлайт: гол ПортугалияПортугалия – ФранцияПортугалия – Испания, Франция – НорвегияНорвегиядо ЧМ не доехала (Италия), на самом турнире – АнглияБруну Фернандешгол Криштиану Роналду в плей-офф – такого ещё не было

По традиции болею за хорватов, но в этот раз в призёрах их не жду, а вот Норвегия или Турция (раз в 24 года стреляет) вполне может устроить переполох. Также хочется верить в чемпионство Португалии, но и статистика тренеров-иностранцев на чемпионатах мира, и непосредственно уровень Роберто Мартинеса – против.

Среди команд-хозяек больше всего уверен в Мексике, хотя на ЧМ могут вытянуть любую сборную (кроме Катара).

В гонке бомбардиров всё зависит от мотивации на групповом этапе и сетки в плей-офф. Поэтому пусть будет Килиан Мбаппе, хотя и Эрлинг Холанд тоже могёт.