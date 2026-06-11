Всё о ЧМ-2026 в одном месте: как следить за главным футбольным турниром на «Чемпионате»

Футбольный чемпионат мира — 2026 стартует! С 11 июня до 19 июля мы с вами будем смотреть игры лучших сборных планеты. Чтобы вам было максимально удобно следить за турниром в Мексике, США и Канаде, команда «Чемпионата» подготовила инструкцию. Всё, что вам необходимо, у нас есть.

Виджет ЧМ-2026 на Главной странице «Чемпионата»

Самый быстрый доступ к контенту по чемпионату мира – здесь. Все элементы переключаются. В виджете отображаются группы, сборные которых сыграют в текущий день и завтра. Там же можно перейти на полноценный календарь.

Ниже – статистика лучших бомбардиров (раскрыть весь список тоже можно).

«Герои дня» – это блок, где отображаются главные редакционные материалы и переход в ленту статей по ЧМ-2026.

Представление всех групп и команд

Здесь мы собрали всё, что надо знать по каждой группе. Легко разобраться, тем более ЧМ стал больше!

Раздел о чемпионате мира — 2026

Где искать, если вам нужны:

В разделе ЧМ-2026 собраны и все материалы о турнире: тексты об игроках и важных моментах, тактические разборы, подборки в формате «сториз» и репортажи наших корреспондентов с матчей турнира – мы расскажем главное об играх, которые пройдут в Мексике и США.

Избранные матчи в Матч-центре

Чтобы не пропустить нужные матчи, вы можете выделить их звёздочкой в Календаре. Выбранные матчи появятся в «Избранных».

Новости, статьи по теме ЧМ-2026 и онлайны игрового дня

Всё важное и интересное, конечно, будет в новостях о турнире и статьях. Каждый день на «Чемпионате» будут Live-трансляции игровых дней (и даже ночей): расскажем о матчах и самых ярких событиях.

Все матчи в обвязке статистики и текстовых трансляций

Каждый матч главного футбольного турнира года мы наполним статистикой и текстовыми лайвами с медиафайлами.

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Кроме того, наши корреспонденты Григорий Телингатер, Андрей Панков и Дмитрий Голубович ведут специальный телеграм-канал «Чемп с места событий!» – прямиком из Мексики и США! Атмосфера, быт, странные и смешные моменты – всё здесь.

Видео и стримы

Во время ЧМ-2026 мы будем разбирать матчи и обсуждать события турнира в прямых эфирах «Чемп. Мира LIVE».

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