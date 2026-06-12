Народная таблица чемпионата мира. Кто должен выиграть ЧМ-2026?

Этот момент настал – стартовал чемпионат мира по футболу! У какой сборной самые высокие шансы на победу и как далеко может дойти каждая команда на ЧМ-2026? Принимайте участие в голосовании и составлении рейтинга.

В этом рейтинге – все 48 сборных, которые сыграют на чемпионате мира. Голосуйте и разумом, и сердцем! И делитесь в комментариях, кому вы симпатизируете на ЧМ-2026.

В ходе голосования сборные будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.