Народная таблица чемпионата мира. Кто должен выиграть ЧМ-2026?

Этот момент настал – стартовал чемпионат мира по футболу! У какой сборной самые высокие шансы на победу и как далеко может дойти каждая команда на ЧМ-2026? Принимайте участие в голосовании и составлении рейтинга.
В этом рейтинге – все 48 сборных, которые сыграют на чемпионате мира. Голосуйте и разумом, и сердцем! И делитесь в комментариях, кому вы симпатизируете на ЧМ-2026.
В ходе голосования сборные будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Сборная Испании
Место в рейтинге ФИФА: 2
Главный тренер: Луис де ла Фуэнте
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 1,22 млрд
Сборная Аргентины
Место в рейтинге ФИФА: 1
Главный тренер: Лионель Скалони
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 782,5 млн
Сборная Португалии
Место в рейтинге ФИФА: 5
Главный тренер: Роберто Мартинес
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 1,01 млрд
Сборная Франции
Место в рейтинге ФИФА: 3
Главный тренер: Дидье Дешам
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 1,52 млрд
Сборная Германии
Место в рейтинге ФИФА: 10
Главный тренер: Юлиан Нагельсман
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 947,0 млн
Сборная Бразилии
Место в рейтинге ФИФА: 6
Главный тренер: Карло Анчелотти
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 928,2 млн
Сборная Нидерландов
Место в рейтинге ФИФА: 8
Главный тренер: Рональд Куман
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 754,2 млн
Сборная Англии
Место в рейтинге ФИФА: 4
Главный тренер: Томас Тухель
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 1,36 млрд
Сборная Ирана
Место в рейтинге ФИФА: 20
Главный тренер: Амир Галенои
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 32,0 млн
Сборная Уругвая
Место в рейтинге ФИФА: 16
Главный тренер: Марсело Бьелса
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 359,3 млн
Сборная Норвегии
Место в рейтинге ФИФА: 31
Главный тренер: Столе Сольбаккен
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 589,9 млн
Сборная Кот-д’Ивуара
Место в рейтинге ФИФА: 33
Главный тренер: Эмерс Фаэ
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 522,1 млн
Сборная Хорватии
Место в рейтинге ФИФА: 11
Главный тренер: Златко Далич
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 387,3 млн
Сборная Мексики
Место в рейтинге ФИФА: 14
Главный тренер: Хавьер Агирре
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 191,8 млн
Сборная Сенегала
Место в рейтинге ФИФА: 15
Главный тренер: Пап Тьяв
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 478,1 млн
Сборная Узбекистана
Место в рейтинге ФИФА: 50
Главный тренер: Фабио Каннаваро
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 85,3 млн
Сборная Марокко
Место в рейтинге ФИФА: 7
Главный тренер: Мохамед Уаби
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 498,3 млн
Сборная Колумбии
Место в рейтинге ФИФА: 13
Главный тренер: Нестор Лоренсо
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 302,3 млн
Сборная Кюрасао
Место в рейтинге ФИФА: 82
Главный тренер: Дик Адвокат
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 25,7 млн
Сборная Южной Кореи
Место в рейтинге ФИФА: 25
Главный тренер: Хон Мён Бо
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 139,0 млн
Сборная Турции
Место в рейтинге ФИФА: 22
Главный тренер: Винченцо Монтелла
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 473,7 млн
Сборная Бельгии
Место в рейтинге ФИФА: 9
Главный тренер: Руди Гарсия
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 547,5 млн
Сборная Египта
Место в рейтинге ФИФА: 29
Главный тренер: Хоссам Хассан
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 116,4 млн
Сборная Ганы
Место в рейтинге ФИФА: 73
Главный тренер: Карлуш Кейруш
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 234,6 млн
Сборная Эквадора
Место в рейтинге ФИФА: 23
Главный тренер: Себастьян Беккасесе
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 368,7 млн
Сборная Японии
Место в рейтинге ФИФА: 18
Главный тренер: Хадзимэ Мориясу
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 270,8 млн
Сборная Швейцарии
Место в рейтинге ФИФА: 19
Главный тренер: Мурат Якин
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 332,5 млн
Сборная Алжира
Место в рейтинге ФИФА: 28
Главный тренер: Владимир Петкович
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 256,9 млн
Сборная Парагвая
Место в рейтинге ФИФА: 41
Главный тренер: Густаво Альфаро
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 153,6 млн
Сборная Кабо-Верде
Место в рейтинге ФИФА: 67
Главный тренер: Педру Лейтау Бриту
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 54,5 млн
Сборная ДР Конго
Место в рейтинге ФИФА: 46
Главный тренер: Себастьен Дезабр
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 143,9 млн
Сборная Ирака
Место в рейтинге ФИФА: 57
Главный тренер: Грэм Арнольд
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 21,2 млн
Сборная Боснии и Герцеговины
Место в рейтинге ФИФА: 64
Главный тренер: Сергей Барбарез
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 151,6 млн
Сборная Австрии
Место в рейтинге ФИФА: 24
Главный тренер: Ральф Рангник
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 242,2 млн
Сборная Швеции
Место в рейтинге ФИФА: 38
Главный тренер: Грэм Поттер
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 406,0 млн
Сборная Гаити
Место в рейтинге ФИФА: 83
Главный тренер: Себастьен Минье
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 55,9 млн
Сборная Шотландии
Место в рейтинге ФИФА: 42
Главный тренер: Стив Кларк
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 170,2 млн
Сборная Туниса
Место в рейтинге ФИФА: 45
Главный тренер: Сабри Лямуши
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 69,9 млн
Сборная Канады
Место в рейтинге ФИФА: 30
Главный тренер: Джесси Марш
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 198,6 млн
Сборная Панамы
Место в рейтинге ФИФА: 34
Главный тренер: Томас Кристиансен
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 34,5 млн
Сборная США
Место в рейтинге ФИФА: 17
Главный тренер: Маурисио Почеттино
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 385,6 млн
Сборная Австралии
Место в рейтинге ФИФА: 27
Главный тренер: Тони Попович
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 77,4 млн
Сборная Новой Зеландии
Место в рейтинге ФИФА: 85
Главный тренер: Даррен Базели
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 34,3 млн
Сборная Иордании
Место в рейтинге ФИФА: 63
Главный тренер: Джамал Селлами
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 20,3 млн
Сборная ЮАР
Место в рейтинге ФИФА: 60
Главный тренер: Уго Броос
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 49,2 млн
Сборная Чехии
Место в рейтинге ФИФА: 40
Главный тренер: Мирослав Коубек
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 188,1 млн
Сборная Саудовской Аравии
Место в рейтинге ФИФА: 61
Главный тренер: Георгиос Донис
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 40,6 млн
Сборная Катара
Место в рейтинге ФИФА: 56
Главный тренер: Хулен Лопетеги
Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 19,9 млн