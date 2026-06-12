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Чемпионат мира по футболу: кто должен выиграть ЧМ-2026: народная таблица — рейтинг, голосование, тренеры и стоимость всех сборных

Народная таблица чемпионата мира. Кто должен выиграть ЧМ-2026?
Анатолий Романов
Народная таблица чемпионата мира
Комментарии
Выбирайте из 48 команд.

Этот момент настал – стартовал чемпионат мира по футболу! У какой сборной самые высокие шансы на победу и как далеко может дойти каждая команда на ЧМ-2026? Принимайте участие в голосовании и составлении рейтинга.

Вот какие прогнозы на чемпионат мира:
А кто вообще фаворит ЧМ-2026? Ответ совсем не очевиден
А кто вообще фаворит ЧМ-2026? Ответ совсем не очевиден

В этом рейтинге – все 48 сборных, которые сыграют на чемпионате мира. Голосуйте и разумом, и сердцем! И делитесь в комментариях, кому вы симпатизируете на ЧМ-2026.

В ходе голосования сборные будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: народная таблица ЧМ-2026
Ламин Ямаль
Фото: Alex Caparros/Getty Images
1 место

Сборная Испании

Место в рейтинге ФИФА: 2

Главный тренер: Луис де ла Фуэнте

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 1,22 млрд

Сборная Аргентины
Фото: Marcelo Endelli/Getty Images
2 место

Сборная Аргентины

Место в рейтинге ФИФА: 1

Главный тренер: Лионель Скалони

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 782,5 млн

Криштиану Роналду
Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images
3 место

Сборная Португалии

Место в рейтинге ФИФА: 5

Главный тренер: Роберто Мартинес

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 1,01 млрд

Сборная Франции
Фото: Maddie Meyer/Getty Images
4 место

Сборная Франции

Место в рейтинге ФИФА: 3

Главный тренер: Дидье Дешам

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 1,52 млрд

Сборная Германии
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
5 место

Сборная Германии

Место в рейтинге ФИФА: 10

Главный тренер: Юлиан Нагельсман

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 947,0 млн

Сборная Бразилии
Фото: Buda Mendes/Getty Images
6 место

Сборная Бразилии

Место в рейтинге ФИФА: 6

Главный тренер: Карло Анчелотти

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 928,2 млн

ВИРДЖИЛ ВАН ДЕЙК
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
7 место

Сборная Нидерландов

Место в рейтинге ФИФА: 8

Главный тренер: Рональд Куман

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 754,2 млн

Сборная Англии
Фото: Richard Pelham/Getty Images
8 место

Сборная Англии

Место в рейтинге ФИФА: 4

Главный тренер: Томас Тухель

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 1,36 млрд

МЕХДИ ТАРЕМИ
Фото: Anadolu via Getty Images
9 место

Сборная Ирана

Место в рейтинге ФИФА: 20

Главный тренер: Амир Галенои

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 32,0 млн

ФЕДЕРИКО ВАЛЬВЕРДЕ
Фото: Julian Finney/Getty Images
10 место

Сборная Уругвая

Место в рейтинге ФИФА: 16

Главный тренер: Марсело Бьелса

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 359,3 млн

ЭРЛИНГ ХОЛАНД
Фото: Vincent Carchietta/Getty Images
11 место

Сборная Норвегии

Место в рейтинге ФИФА: 31

Главный тренер: Столе Сольбаккен

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 589,9 млн

Сборная Кот-д’Ивуара
Фото: Kate McShane/Getty Images
12 место

Сборная Кот-д’Ивуара

Место в рейтинге ФИФА: 33

Главный тренер: Эмерс Фаэ

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 522,1 млн

Лука Модрич
Фото: Julio Aguilar/Getty Images
13 место

Сборная Хорватии

Место в рейтинге ФИФА: 11

Главный тренер: Златко Далич

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 387,3 млн

Сборная Мексики
Фото: Agustin Cuevas/Getty Images
14 место

Сборная Мексики

Место в рейтинге ФИФА: 14

Главный тренер: Хавьер Агирре

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 191,8 млн

САДИО МАНЕ
Фото: Ryan Pierse/Getty Images
15 место

Сборная Сенегала

Место в рейтинге ФИФА: 15

Главный тренер: Пап Тьяв

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 478,1 млн

АБДУКОДИР ХУСАНОВ
Фото: Anvar Ilyasov/Getty Images
16 место

Сборная Узбекистана

Место в рейтинге ФИФА: 50

Главный тренер: Фабио Каннаваро

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 85,3 млн

Сборная Марокко
Фото: Denis Doyle/Getty Images
17 место

Сборная Марокко

Место в рейтинге ФИФА: 7

Главный тренер: Мохамед Уаби

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 498,3 млн

Сборная Колумбии
Фото: Leonardo Castañeda/Getty Images
18 место

Сборная Колумбии

Место в рейтинге ФИФА: 13

Главный тренер: Нестор Лоренсо

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 302,3 млн

Дик Адвокат и сборная Кюрасао
Фото: PA Images via Getty Images
19 место

Сборная Кюрасао

Место в рейтинге ФИФА: 82

Главный тренер: Дик Адвокат

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 25,7 млн

СОН ХЫН МИН
Фото: Christian Bruna/Getty Images
20 место

Сборная Южной Кореи

Место в рейтинге ФИФА: 25

Главный тренер: Хон Мён Бо

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 139,0 млн

АРДА ГЮЛЕР
Фото: Burak Kara/Getty Images
21 место

Сборная Турции

Место в рейтинге ФИФА: 22

Главный тренер: Винченцо Монтелла

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 473,7 млн

КЕВИН ДЕ БРЁЙНЕ И ТИБО КУРТУА
Фото: Dan Istitene/Getty Images
22 место

Сборная Бельгии

Место в рейтинге ФИФА: 9

Главный тренер: Руди Гарсия

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 547,5 млн

Мохамед Салах
Фото: Kirk Irwin/Getty Images
23 место

Сборная Египта

Место в рейтинге ФИФА: 29

Главный тренер: Хоссам Хассан

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 116,4 млн

АНТУАН СЕМЕНЬО
Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images
24 место

Сборная Ганы

Место в рейтинге ФИФА: 73

Главный тренер: Карлуш Кейруш

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 234,6 млн

МОЙСЕС КАЙСЕДО
Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images
25 место

Сборная Эквадора

Место в рейтинге ФИФА: 23

Главный тренер: Себастьян Беккасесе

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 368,7 млн

ТАКЕФУСА КУБО
Фото: Koji Watanabe/Getty Images
26 место

Сборная Японии

Место в рейтинге ФИФА: 18

Главный тренер: Хадзимэ Мориясу

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 270,8 млн

Сборная Швейцарии
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
27 место

Сборная Швейцарии

Место в рейтинге ФИФА: 19

Главный тренер: Мурат Якин

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 332,5 млн

РИЯД МАРЕЗ
Фото: Simone Arveda/Getty Images
28 место

Сборная Алжира

Место в рейтинге ФИФА: 28

Главный тренер: Владимир Петкович

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 256,9 млн

МИГЕЛЬ АЛЬМИРОН
Фото: Christian Alvarenga /Getty Images
29 место

Сборная Парагвая

Место в рейтинге ФИФА: 41

Главный тренер: Густаво Альфаро

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 153,6 млн

Сборная Кабо-Верде
Фото: DeFodi via Getty Images
30 место

Сборная Кабо-Верде

Место в рейтинге ФИФА: 67

Главный тренер: Педру Лейтау Бриту

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 54,5 млн

Сборная ДР Конго
Фото: Simon Barber/Getty Images
31 место

Сборная ДР Конго

Место в рейтинге ФИФА: 46

Главный тренер: Себастьен Дезабр

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 143,9 млн

Сборная Ирака
Фото: FIFA via Getty Images
32 место

Сборная Ирака

Место в рейтинге ФИФА: 57

Главный тренер: Грэм Арнольд

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 21,2 млн

Сборная Боснии и Герцеговины
Фото: Warren Little/Getty Images
33 место

Сборная Боснии и Герцеговины

Место в рейтинге ФИФА: 64

Главный тренер: Сергей Барбарез

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 151,6 млн

ДАВИД АЛАБА
Фото: SEPA.Media /Getty Images
34 место

Сборная Австрии

Место в рейтинге ФИФА: 24

Главный тренер: Ральф Рангник

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 242,2 млн

ВИКТОР ДЬЕКЕРЕШ
Фото: Michael Campanella/Getty Images
35 место

Сборная Швеции

Место в рейтинге ФИФА: 38

Главный тренер: Грэм Поттер

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 406,0 млн

ВИЛЬСОН ИЗИДОР
Фото: Vaughn Ridley/Getty Images
36 место

Сборная Гаити

Место в рейтинге ФИФА: 83

Главный тренер: Себастьен Минье

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 55,9 млн

Сборная Шотландии
Фото: Stu Forster/Getty Images
37 место

Сборная Шотландии

Место в рейтинге ФИФА: 42

Главный тренер: Стив Кларк

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 170,2 млн

Сборная Туниса
Фото: Christian Bruna/Getty Images
38 место

Сборная Туниса

Место в рейтинге ФИФА: 45

Главный тренер: Сабри Лямуши

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 69,9 млн

АЛЬФОНСО ДЭВИС
Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images
39 место

Сборная Канады

Место в рейтинге ФИФА: 30

Главный тренер: Джесси Марш

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 198,6 млн

Сборная Панамы
Фото: Wagner Meier/Getty Images
40 место

Сборная Панамы

Место в рейтинге ФИФА: 34

Главный тренер: Томас Кристиансен

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 34,5 млн

КРИСТИАН ПУЛИШИЧ
Фото: Kevin C. Cox/Getty Images
41 место

Сборная США

Место в рейтинге ФИФА: 17

Главный тренер: Маурисио Почеттино

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 385,6 млн

Сборная Австралии
Фото: ISI Photos via Getty Images
42 место

Сборная Австралии

Место в рейтинге ФИФА: 27

Главный тренер: Тони Попович

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 77,4 млн

КРИС ВУД
Фото: Richard Pelham/Getty Images
43 место

Сборная Новой Зеландии

Место в рейтинге ФИФА: 85

Главный тренер: Даррен Базели

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 34,3 млн

МУССА АЛЬ-ТАМАРИ
Фото: Lintao Zhang/Getty Images
44 место

Сборная Иордании

Место в рейтинге ФИФА: 63

Главный тренер: Джамал Селлами

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 20,3 млн

Сборная ЮАР
Фото: Luke Hales/Getty Images
45 место

Сборная ЮАР

Место в рейтинге ФИФА: 60

Главный тренер: Уго Броос

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 49,2 млн

ПАТРИК ШИК
Фото: Gabriel Kuchta/Getty Images
46 место

Сборная Чехии

Место в рейтинге ФИФА: 40

Главный тренер: Мирослав Коубек

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 188,1 млн

Сборная Саудовской Аравии
Фото: Daniel Jefferson/Getty Images
47 место

Сборная Саудовской Аравии

Место в рейтинге ФИФА: 61

Главный тренер: Георгиос Донис

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 40,6 млн

АКРАМ АФИФ
Фото: Luiza Moraes/Getty Images
48 место

Сборная Катара

Место в рейтинге ФИФА: 56

Главный тренер: Хулен Лопетеги

Стоимость состава по версии Transfermarkt: € 19,9 млн

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