Громкая смерть клуба в российском футболе. А ведь недавно «Черноморец» был близок к РПЛ

Что привело к краху команды из Новороссийска и как это повлияет на соревнования. В клубе ещё надеются найти спонсора — хотя бы в будущем.

В прошлом сезоне «Черноморец» из Новороссийска завоевал право на участие в стыковых матчах за выход в Мир РПЛ, заняв третье место в Лиге Pari. Теперь клуб не смог получить лицензию для участия в дивизионе «А» Leon-Второй лиги.

Всего за год «Черноморец» прошёл путь от претендента на элиту до закрытия. Как это произошло?

Денег на футбол нет

Проблемы начались с того, что летом от финансирования клуба отказался ключевой инвестор Сергей Шишкарёв – уроженец Новороссийска, бизнесмен и миллиардер и бывший депутат Государственной Думы. С 2022-го он был основным источником дохода для «Черноморца». За последние годы именно этот период – самый выдающийся в истории клуба: вышли в Первую лигу, удержались в ней на первый сезон, а на второй – едва не поднялись в РПЛ.

Сергей Шишкарёв Фото: РИА Новости

В итоге Шишкарёв намекнул, что его не устраивает, как именно расходуются выделяемые средства. По его словам, о развитии местного футбола заботится лишь он сам. Поддержка от местных властей – минимальная. В том числе сам Шишкарёв никак не мог получить землю для строительства нового стадиона. Отдельно упоминал разногласия в работе с генеральным директором «Черноморца» Максимом Пономарёвым. Фактически запрет на выход в РПЛ при достижении спортивного результата подорвал доверие Шишкарёва к управленцам клуба.

Тем же летом казалось, что «Черноморец» снимется с Первой лиги. Но Шишкарёв пообещал не бросать клуб и выделил последний транш в 200 млн рублей. В бюджет также поступили 450 млн от администрации региона. В летнее трансферное окно клуб распродал лидеров, заработав € 640 тыс., а в зимнее – ещё € 110 тыс. Таким образом, «Черноморец» выбил себе целый год жизни.

Впрочем, о проблемах с финансированием в этом сезоне «Чемпионату» стало известно уже зимой. Клуб опровергал наличие трудностей в тот момент, но не скрывает этого теперь.

Константин Гордиюк генеральный директор «Черноморца» «У нас муниципальный клуб. И всем давно известно, что у муниципалитета запрещено финансирование профессионального спорта из бюджетных денег. К сожалению, все наши переговоры и попытки найти частного спонсора не увенчались успехом. Они продолжались вплоть до последних дней. Но, к сожалению, в связи с непростой ситуацией в крае и стране никто не смог дать нам гарантий и предоставить договор финансирования на следующий год. Мы в лицензировании прошли по всем пунктам. Но РФС отказал именно по финансовым критериям. Мы не смогли подтвердить бюджет. Будем надеяться, что в итоге всё обязательно будет в порядке».

Шанс на спасение был

Надежду на светлое будущее подарил осенью Вадим Евсеев. Он подхватил команду после отставки Сергея Первушина, набравшего два очка в шести матчах. С новым главным тренером вышли из зоны вылета и ушли на зимнюю паузу на 12-м месте. На одном из послематчевых флеш-интервью Евсеев принёс листочек с нарисованной таблицей, где показывал, что за время его работы больше очков, чем «Черноморец», набрали только «Факел» и «Родина». Однако надежды болельщиков на спасение не оправдались – зимой тренера забрали в махачкалинское «Динамо», а сохранить команду в Первой лиге не удалось ни Денису Попову, ни Эдуарду Саркисову.

Вадим Евсеев Фото: ФК «Черноморец»

Весной команда старалась сделать всё, чтобы остаться в Первой лиге. У «Черноморца» было преимущество в четыре очка от зоны вылета. Между ними и «Уфой» с 16-го места находились «Енисей», «Волга» и «Торпедо». По разнице ожидаемых забитых и пропущенных голов «Черноморец» весной был 12-м, опережая «Чайку», «Уфу», «СКА-Хабаровск», «Арсенал», «Нефтехимик» и «Сокол». То есть игра не была такой уж неудачной, особенно с учётом преимущества по очкам.

Многое решила очная встреча с «Уфой» (0:1). Южане проиграли по делу. Руководители надеялись, что отставка Попова перед игрой поможет взбодрить команду. У местного специалиста были спорные решения – игра оставляла желать лучшего, а в состав попадали преимущественно одни и те же футболисты. Однако команда периодически всё-таки набирала очки. Под руководством Саркисова черноморцы потерпели четыре поражения подряд и только на финише выиграли у «Чайки» (2:0) и «Урала» (2:1), когда было уже поздно. Даже с учётом технического поражения «Уфы» от «СКА-Хабаровск» из-за неприбытия на игру.

Можно сетовать на благосклонность к прямому конкуренту – в пользу «Уфы» судьи допускали результативные ошибки, например, во встречах с «Волгой» (2:1) и «Торпедо» (1:1). Однако нет ощущения, что «Черноморец» нашел бы способ остаться в лиге даже при достижении необходимого спортивного результата.

Где будет играть «Черноморец»

Формально клуб прекращает своё существование. Основная команда не примет участия в «Золоте», а в сезоне-2027 заявится в Leon-Вторую лигу «Б» (не прямо сейчас, потому что в дивизионе «Б» играют по системе «весна-осень», то есть сезон там сейчас в самом разгаре). В структуре остаётся молодёжка (выступает в МФЛ «Б» и идёт на 11-м месте), на базе которой и соберётся команда для возвращения в профессиональный футбол.

Владимир Бут спортивный директор «Черноморца» «Новость о том, что «Черноморец» не сможет выступить во Второй лиге, — большой удар, и не только для меня. Я тут начинал, после Германии играл в 2008 году, в клубе я практически 11 лет работал спортивным директором. Возможно, в марте мы сможем принять участие. Надеюсь, клуб не умрёт, а мы найдём финансирование».

Такая новость также влияет на будущее команд в «Золоте». В предстоящие выходные состоится последний тур первенства, по итогам которого определится итоговое положение клубов. Благодаря «Черноморцу» в «Серебро» этим летом вылетят не четыре, а три команды. Уже точно отправится на понижение в классе «Иртыш», а шанс на спасение получает кто-то из тройки – «Калуга», «Родина-2», «Торпедо» Миасс. В Первую лигу уже вышли «Ленинградец» и «Сибирь», ещё определяется третий новичок «Лучшей лиги мира».