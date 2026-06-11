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Как прошла церемония открытия ЧМ-2026 на стадионе Ацтека: футбол, фото, чемпионат мира по футболу, 11 июня, Мексика, Шакира

В Мексике ярко открыли ЧМ-2026! Как это было
Георгий Илющенко
В Мексике ярко открыли ЧМ-2026
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Шакира-Шакира!

Дождались! В 22:00 по московскому времени на стадионе «Ацтека» стартовал первый матч ЧМ-2026 – прямо как в 2010-м, зарубились Мексика с ЮАР. Только теперь турнир принимают мексиканцы – вместе с США и Канадой. Без красочной церемонии открытия, разумеется, не обошлось. А солировала в ней Шакира: для колумбийской поп-дивы это уже четвёртый чемпионат мира. В XXI веке она светится на нём не реже сборной Италии: начала в 2006-м и пропустила только ЧМ в России и Катаре.

Онлайн главных событий ЧМ:
Сенсации, травмы, скандалы, результаты. Все хайлайты группового этапа ЧМ-2026 — тут! LIVE
Live
Сенсации, травмы, скандалы, результаты. Все хайлайты группового этапа ЧМ-2026 — тут! LIVE

До Шакиры выступали другие, менее известные латиноамериканские исполнители. Но тоже весьма колоритные. Один из них подозрительно похож внешне на Владимира Преснякова. А стартовала церемония на индейский мотив. Засветились и маскоты турнира.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Ну и, собственно, главная звезда вечеринки.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Первая часть завершилась красочно. Буквально.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Вторую открыла в роли ведущей великолепная Сальма Хайек. Костюм у неё был поскромнее, чем в культовом «От заката до рассвета». Далее поочерёдно вынесли флаги всех стран-участниц ЧМ-2026.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Концертная программа продолжилась выступлением Андреа Бочелли. Так что частичка Италии на турнире всё-таки есть.

Фото: Кадр из трансляции

Напоследок Джанни Инфантино показал Кубок мира.

Фото: Кадр из трансляции

Послушать живое исполнение гимнов Мексики и Канады в центральный круг вышли все футболисты обеих команд. В том числе запасные.

Фото: Кадр из трансляции

Продолжилось всё футболом. Об этом – уже в нашем следующем материале. В нём будет поменьше фото и побольше текста.

Следим тут:
Мексика одержала победу в первом матче ЧМ-2026! А судья удалил трёх игроков! LIVE
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Мексика одержала победу в первом матче ЧМ-2026! А судья удалил трёх игроков! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
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