В Мексике ярко открыли ЧМ-2026! Как это было

Дождались! В 22:00 по московскому времени на стадионе «Ацтека» стартовал первый матч ЧМ-2026 – прямо как в 2010-м, зарубились Мексика с ЮАР. Только теперь турнир принимают мексиканцы – вместе с США и Канадой. Без красочной церемонии открытия, разумеется, не обошлось. А солировала в ней Шакира: для колумбийской поп-дивы это уже четвёртый чемпионат мира. В XXI веке она светится на нём не реже сборной Италии: начала в 2006-м и пропустила только ЧМ в России и Катаре.

До Шакиры выступали другие, менее известные латиноамериканские исполнители. Но тоже весьма колоритные. Один из них подозрительно похож внешне на Владимира Преснякова. А стартовала церемония на индейский мотив. Засветились и маскоты турнира.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Ну и, собственно, главная звезда вечеринки.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Первая часть завершилась красочно. Буквально.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Вторую открыла в роли ведущей великолепная Сальма Хайек. Костюм у неё был поскромнее, чем в культовом «От заката до рассвета». Далее поочерёдно вынесли флаги всех стран-участниц ЧМ-2026.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Концертная программа продолжилась выступлением Андреа Бочелли. Так что частичка Италии на турнире всё-таки есть.

Фото: Кадр из трансляции

Напоследок Джанни Инфантино показал Кубок мира.

Фото: Кадр из трансляции

Послушать живое исполнение гимнов Мексики и Канады в центральный круг вышли все футболисты обеих команд. В том числе запасные.

Фото: Кадр из трансляции

Продолжилось всё футболом. Об этом – уже в нашем следующем материале. В нём будет поменьше фото и побольше текста.