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Чемпионат мира по футболу 2026 — онлайн-трансляция, 12 июня 2026, Южная Корея — Чехия, Канада — Босния и Герцеговина

Второй день ЧМ-2026! Канада заберёт домашний старт вслед за Мексикой? LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
Второй день ЧМ-2026
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Следим за главным футбольным событием вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! Казалось, до чемпионата мира ещё целая вечность, но вот турнир уже стартовал, а сегодня нас ждёт второй игровой день. 12 июня вместит две встречи, между которыми образовалась временна́я пропасть.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 05:00 МСК
Южная Корея
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первыми, причём аж в 5:00 мск, сыграют Южная Корея и Чехия. Это соперники Мексики и ЮАР по группе A, так что нас ждёт прямое сюжетное продолжение матча открытия. С фаворитом здесь определиться сложно, поскольку у обеих команд есть сильные футболисты, а подход совсем разный. Чехи крайне неприятны для соперников, что и показали в стыках за выход на ЧМ. А корейцы традиционно способны на сюрпризы.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
12 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
Канада
Не начался
Босния и Герцеговина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Весь день ожидания — а в конце получим игру Канады с Боснией и Герцеговиной. Канадцы, как и Мексика с США, хозяева чемпионата мира, так что для них это тоже матч открытия. И желания стартовать ярко у них полно: поколение яркое, имена в составе известные, а четыре года назад зажечь как следует не вышло. Правда, и Босния совсем не подарок — в стыках, если забыли, выбили саму Италию. Кто кого?

Всё о группах сегодняшних участников:
Главное о группе A на ЧМ-2026. У Кореи полно звёзд, а хозяйка Мексика удивит? Главное о группе A на ЧМ-2026. У Кореи полно звёзд, а хозяйка Мексика удивит?
Главное о группе B на ЧМ-2026. Палачей Италии ждут в плей-офф, а у хозяйки Канады проблема Главное о группе B на ЧМ-2026. Палачей Италии ждут в плей-офф, а у хозяйки Канады проблема

«Чемпионат» предлагает следить за вторым днём ЧМ-2026 вместе с нами. Всё вокруг матчей и главное из самих игр — здесь!

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