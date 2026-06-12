Второй день ЧМ-2026! Канада заберёт домашний старт вслед за Мексикой? LIVE

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Друзья, всем привет! Казалось, до чемпионата мира ещё целая вечность, но вот турнир уже стартовал, а сегодня нас ждёт второй игровой день. 12 июня вместит две встречи, между которыми образовалась временна́я пропасть.

Первыми, причём аж в 5:00 мск, сыграют Южная Корея и Чехия. Это соперники Мексики и ЮАР по группе A, так что нас ждёт прямое сюжетное продолжение матча открытия. С фаворитом здесь определиться сложно, поскольку у обеих команд есть сильные футболисты, а подход совсем разный. Чехи крайне неприятны для соперников, что и показали в стыках за выход на ЧМ. А корейцы традиционно способны на сюрпризы.

Весь день ожидания — а в конце получим игру Канады с Боснией и Герцеговиной. Канадцы, как и Мексика с США, хозяева чемпионата мира, так что для них это тоже матч открытия. И желания стартовать ярко у них полно: поколение яркое, имена в составе известные, а четыре года назад зажечь как следует не вышло. Правда, и Босния совсем не подарок — в стыках, если забыли, выбили саму Италию. Кто кого?

«Чемпионат» предлагает следить за вторым днём ЧМ-2026 вместе с нами. Всё вокруг матчей и главное из самих игр — здесь!