Это первый гол Хименеса на чемпионатах мира, хотя турнир для него уже четвёртый! А помните, какой ужас он пережил в 2020-м?

Легендарный форвард Мексики забил на ЧМ-2026 в странной повязке. Зачем там шарик?

Рауль Хименес вышел на поле на четвёртом подряд чемпионате мира. Для Мексики 35-летний форвард – уже легенда. И он забил! Причём впервые на чемпионатах мира!

Читатели из России могут помнить нападающего по выступлению в АПЛ, в первую очередь — за «Вулверхэмптон» и «Фулхэм». А ещё – по особенной повязке. Это не просто аксессуар, который часто используют мужчины с длинными волосами.

На повязке есть специальный шарик. Его видно, даже если не присматриваться. Но история, из-за которой он получил разрешение играть с таким аксессуаром, — ужасная. 29 ноября 2020-го Хименес получил жуткую травму во встрече «Вулверхэмптон» – «Арсенал»: столкнулся с бразильцем Давидом Луисом.

Страшная травма Рауля Хименеса Фото: David Price/Arsenal FC via Getty Images

Рауля срочно увезли в больницу: диагностировали перелом черепа и даже кровоизлияние в мозг, потребовалась операция. В футбол форвард вернулся, но теперь играет в специальной повязке с шариком – он прикрывает место костной травмы. Пришлось дополнительно просить разрешение на её ношение во время игры.

Хименес же продолжил забивать и после возвращения. И праздновать голы, изображая пирата.

Рауль Хименес празднует гол Фото: Photo by Jack Thomas — WWFC/Wolves via Getty Images

А вчера, возможно, забил самый важный гол в своей карьере. Или хотя бы самый запоминающийся. На домашнем чемпионате мира, впервые за четыре турнира. А после ЧМ будет снова забивать за «Вулвз»: он ушёл из «Фулхэма» и вернулся в главный клуб своей жизни. Будет поднимать его обратно в АПЛ.