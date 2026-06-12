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Чемпионат мира по футболу 2026: Мексика — ЮАР — 2:0, Рауль Хименес: гол, почему играет со странной повязкой, травма, 12 июня 2026

Легендарный форвард Мексики забил на ЧМ-2026 в странной повязке. Зачем там шарик?
Максим Пахомов
Рауль Хименес
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Это первый гол Хименеса на чемпионатах мира, хотя турнир для него уже четвёртый! А помните, какой ужас он пережил в 2020-м?

Рауль Хименес вышел на поле на четвёртом подряд чемпионате мира. Для Мексики 35-летний форвард – уже легенда. И он забил! Причём впервые на чемпионатах мира!

Читатели из России могут помнить нападающего по выступлению в АПЛ, в первую очередь — за «Вулверхэмптон» и «Фулхэм». А ещё – по особенной повязке. Это не просто аксессуар, который часто используют мужчины с длинными волосами.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'     2:0 Хименес – 67'    
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'

На повязке есть специальный шарик. Его видно, даже если не присматриваться. Но история, из-за которой он получил разрешение играть с таким аксессуаром, — ужасная. 29 ноября 2020-го Хименес получил жуткую травму во встрече «Вулверхэмптон» – «Арсенал»: столкнулся с бразильцем Давидом Луисом.

Страшная травма Рауля Хименеса

Страшная травма Рауля Хименеса

Фото: David Price/Arsenal FC via Getty Images

Рауля срочно увезли в больницу: диагностировали перелом черепа и даже кровоизлияние в мозг, потребовалась операция. В футбол форвард вернулся, но теперь играет в специальной повязке с шариком – он прикрывает место костной травмы. Пришлось дополнительно просить разрешение на её ношение во время игры.

Рауль Хименес Подробнее

Хименес же продолжил забивать и после возвращения. И праздновать голы, изображая пирата.

Рауль Хименес празднует гол

Рауль Хименес празднует гол

Фото: Photo by Jack Thomas — WWFC/Wolves via Getty Images

А вчера, возможно, забил самый важный гол в своей карьере. Или хотя бы самый запоминающийся. На домашнем чемпионате мира, впервые за четыре турнира. А после ЧМ будет снова забивать за «Вулвз»: он ушёл из «Фулхэма» и вернулся в главный клуб своей жизни. Будет поднимать его обратно в АПЛ.

Какие матчи ЧМ смотрим? Расписание турнира
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