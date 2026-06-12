Хозяева победили со счётом 2:0 в игре с тремя удалениями. Хименес впервые забил на чемпионате мира — четвёртом в карьере.

Такого в матче открытия ЧМ ещё не было! Мексика раскатала ЮАР, но потеряла капитана из РПЛ

Чемпионат мира стартовал! В матче открытия сборная Мексики победила ЮАР в Мехико. В этой игре поучаствовали два легионера из РПЛ – одного из них удалили.

Сборную Мексики вывел на этот матч с капитанской повязкой центральный защитник «Локомотива» Монтес. Перед стартом игры футболисты выстроились в центре поля, чтобы послушать гимны, – причём не только основные, но и запасные. Это нововведение от ФИФА.

Сборная ЮАР без борьбы отдала мяч и территорию, попыталась максимально перекрыть центр своей схемой 5-3-2. Мексиканцы стали вскрывать фланги, где быстро комбинировали группой игроков. Уже на пятой минуте соорудили первый голевой момент. Главная звезда хозяев, центрфорвард «Фулхэма» Хименес раскрутил атаку после аута и сам же завершал её, открывшись под кросс справа, но голкипер и капитан гостей Уильямс из «Мамелоди Сандаунз» сотворил первый яркий сейв ЧМ-2026.

Команда Хавьера Агирре при владении образовывала тройку сзади против двух форвардов ЮАР. Дорожила мячом. Команда Уго Брооса при выходе из обороны рискованно разыгрывала через вратаря под прессингом хозяев. В результате – доигралась. Мексиканцы забили быстрый гол на девятой минуте. Голкипер ЮАР отдал опасную передачу через центр на Ситхоле, а опорник сделал плохое первое касание, допустил потерю под давлением Лары. Левый форвард (в схеме 4-3-3) Киньонес подхватил мяч и прошил Уильямса – попал между ног. Обидно для Уильямса. К слову, Киньонес – натурализованный игрок. Он родился в Колумбии и разрывает в Саудовской Аравии – забивает фактически гол за матч в лиге Роналду.

КИНЬОНЕС ПРАЗДНУЕТ ГОЛ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После этого сборная ЮАР начала раскрываться, идти вперёд более крупными силами. Но только по истечении получаса игры команда Брооса впервые коснулась мяча в чужой штрафной и нанесла первый удар по воротам… нет, не Очоа. Легендарный 40-летний голкипер приехал на свой шестой чемпионат мира в роли запасного. В стартовом составе вышел Ранхель из «Гвадалахары». До перерыва южноафриканцы почти ничего опасного не создали. А вот Мексика в конце первого тайма должна была забить ещё раз – Киньонес мог оформить дубль, однако угодил в штангу.

Сборная ЮАР не делала выводов из своих ошибок. В самом дебюте второго тайма команда Брооса едва не пропустила гол, который стал бы копией предыдущего. Уильямс снова покатил через центр – подарил мяч сопернику. Мексиканцы простили. Затем голкипера гостей едва не перекинул с центра поля неугомонный Киньонес. А на 49-й минуте южноафриканцы остались вдесятером. Хозяева здорово вскрыли их защиту стенкой на третьего по центру – Гутьеррес убежал один на один. Главный неудачник матча Ситхоле сфолил в метре от штрафной. Пенальти избежал, а вот удаление заработал. Теперь пропустит ещё и 2-й тур. Ох, зря хавбек португальской «Тонделы» взял нефартовый 13-й номер.

Южноафриканцы чувствовали себя чужими на мексиканском празднике жизни. Даже в равных составах команда Брооса выглядела серо – на что надеяться с таким футболом в меньшинстве? В середине второго тайма Агирре выпустил на замены ещё одного представителя РПЛ Чавеса (из московского «Динамо») и 17-летнего Мору – самого юного игрока ЧМ-2026. И тут же хозяева добили сборную ЮАР. 35-летний Хименес впервые забил за Мексику на чемпионате мира, хотя это его четвёртый турнир в карьере. Форвард сам организовал голевую атаку и замкнул кросс справа ударом головой из пределов вратарской.

Более того, за 10 минут до конца сборная ЮАР осталась вдевятером! Вышедший на замену Зване распустил руки в единоборстве с Альварадо – бразильский судья Сампайо изучил повтор и удалил южноафриканца за удар противника. Интрига тихо ушла, но ещё одно заметное событие случилось. Расслабившиеся хозяева пропустили контрвыпад, и игравший до того надёжно Монтес грубовато сфолил на красную карточку. Впервые в истории в матче открытия чемпионата мира были удалены три футболиста.

Статистические итоги встречи: удары 16:3 в пользу команды Агирре, в створ – 4:2. Перевес по xG тоже большой – 1,41 против 0,08. В следующем туре группового этапа ЮАР сыграет 18 июня с Чехией, а Мексика (без Монтеса) в ночь на 19-е – с Южной Кореей.