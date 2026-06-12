Флаг России на стадионе, яркая Шакира, красная Монтеса. Первый матч ЧМ-2026 — в наших фото

Чемпионат мира по футболу наступил, причём довольно стремительно. Матч открытия между сборными Мексики и ЮАР пролетел и отправился в историю. И непроста — уникальных событий в нём хватало. Тут и долгожданный гол 35-летнего Рауля Хименеса, и самый молодой футболист в истории ЧМ, и бенефис бразильского арбитра, который удалил сразу трёх футболистов — такого в стартовых встречах турнира ещё не было. Но были, конечно, и другие хайлайты — долго перечислять.

Не можем оставить вас без ярких снимков — в Мексике находится наш фотокорреспондент Дмитрий Голубович. Он работал на матче и наснимал самых ярких моментов на целую галерею. Внутри есть и кадры вокруг встречи — не только сама игра. Листайте фото и наслаждайтесь стартовавшим турниром!