Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Мексика — ЮАР — 2:0, матч открытия ЧМ по футболу 2026, фото с матча, главные моменты в фотогалерее, церемония открытия, 11 июня

Флаг России на стадионе, яркая Шакира, красная Монтеса. Первый матч ЧМ-2026 — в наших фото
Михаил Рождественский
Первый матч ЧМ-2026 — в наших фото
Комментарии
А ещё впечатляющая церемония открытия чемпионата мира. Дмитрий Голубович заснял всё.

Чемпионат мира по футболу наступил, причём довольно стремительно. Матч открытия между сборными Мексики и ЮАР пролетел и отправился в историю. И непроста — уникальных событий в нём хватало. Тут и долгожданный гол 35-летнего Рауля Хименеса, и самый молодой футболист в истории ЧМ, и бенефис бразильского арбитра, который удалил сразу трёх футболистов — такого в стартовых встречах турнира ещё не было. Но были, конечно, и другие хайлайты — долго перечислять.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа A. 1-й тур
11 июня 2026, четверг. 22:00 МСК
Мексика
Окончен
2 : 0
ЮАР
1:0 Киньонес – 9'     2:0 Хименес – 67'    
Удаления: Монтес – 90+2' / Ситхоле – 49', Зване – 84'

Не можем оставить вас без ярких снимков — в Мексике находится наш фотокорреспондент Дмитрий Голубович. Он работал на матче и наснимал самых ярких моментов на целую галерею. Внутри есть и кадры вокруг встречи — не только сама игра. Листайте фото и наслаждайтесь стартовавшим турниром!

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android