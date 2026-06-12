Коллапс метро, пулемётчики и ливень из пива. Первый матч ЧМ, каким его не показали по ТВ

Футбол возвращается домой. Знакомый слоган? Его можно было часто услышать от англичан, но и в Мексике он встречается регулярно. Просто здесь подразумевается не современный футбол, а игра с мячом, которой увлекались ещё древние индейцы. И вот праздник вернулся. Чемпионат мира начинается именно на легендарном стадионе «Ацтека». Причём первый матч турнира поставили на 13:00 по местному времени. И люди ещё с раннего утра – за пять-шесть часов – отправились к арене. Зачем так рано? Это имело смысл.

Организация ЧМ-2026 вызывает вопросы. Особенно в плане логистики. Ветка метро, которая шла в сторону стадиона, перестала работать. Её перекрыли, как и дороги. Добраться на такси невозможно. Судя по всему, народ к этому не был готов. Местные болельщики даже у журналистов «Чемпионата» спрашивали, как добраться до стадиона, но ни я, ни фотограф Дима Голубович не могли помочь. «Пожалуй, в Иране на футболе было ещё хуже с организацией», – утешил коллега.

Лишь спустя время стало понятно: существуют розовые автобусы, которые довозят до поездов, а уже они едут до стадиона. Ну как до стадиона… Остановка у стадиона «Ацтека» закрыта, и всех высаживали заранее.

Едешь на переполненном поезде – народ счастливый, поёт, танцует, вагон натурально шатается, а рядом на перекрытой дороге возникает то огромная колонна полиции, то несколько волн протестующих. Главное, что эти три потока не перемешивались. Хотя в какие-то моменты ситуация выглядела напряжённой. Ну и как-то непривычно, когда мимо тебя на огромной скорости проносится огромный пикап с пулемётчиком.

Видимо, мексиканцы хорошо представляли, что их ждёт в этот день. Поэтому пришли на стадион сильно заранее. Шакира выступала где-то за час до начала матча, и 80-тысячная арена была почти заполнена. А пиротехника на таком масштабном стадионе смотрится ещё внушительнее.

Церемония перед началом матча Мексика – ЮАР Фото: «Чемпионат»

Болельщики и перед встречей, и уже по ходу игры пытались запустить волну по трибунам, но каждый раз она практически сразу загибалась. А вот самый впечатляющий момент получился, когда фанаты бросали в воздух здоровенные картонные панамы. Такие были разложены у каждого сидения на стадионе. И запускали их воздух практически одновременно. Некоторые – явно не по одному разу, потому что пролетали они иной раз лишь пять-шесть рядов. Дважды такая панама прилетела мне по голове. Получилось, скорее, неожиданно, чем больно. Визуально смотрелось здорово, потому что такого больше ни в одной стране не увидишь. Что там с Моуринью и в «Реале» – вообще никого не волнует. В такие моменты кажется, что весь футбол сконцентрирован здесь и сейчас на «Ацтеке».

А вот другая форма боления не понравилась катастрофически. Болельщики отмечали голы, подбрасывая в воздух уже бокалы с пивом. Получался просто ливень в ясную погоду. Гол на девятой минуте сделал липким весь стадион. Не так уже страшно, когда майка пахнет пивом. Куда больше напрягало, что болельщики заливали ноутбуки журналистов. Если честно, уже после первого гола Мексики хотелось, чтобы она больше не забивала.

К голу во втором тайме мы были уже готовы. Как только забил Хименес, я и другие журналисты закрыли ноутбуки и спрятались за столы. Не помогло. Второй ливень получился ещё мощнее. И, судя по всему, прицельным. Для фанатов это была дополнительная игра – залей журналистов пивом. Никто же не будет за это наказывать. Люди празднуют голы сборной на ЧМ-2026. Ну какие тут могут быть ограничения? Тем более когда ты урываешь билеты за несколько тысяч долларов. Пару бокалов пива выкинуть в воздух – мелочь. В результате огромный стадион оказался тотально залит пивом.

Впрочем, для мексиканцев вечеринка удалась: уверенная победа и уникальные эмоции. Многие уносили с собой на память пивные бокалы с флагами Мексики и ЮАР. Ну а уходить пришлось под хруст собственных шагов. Подошва прилипала.