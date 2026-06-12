Автор первого гола ЧМ-2026 уникален. Уделал Роналду по голам и играет за чужую страну!

Колумбиец Хулиан Киньонес стал автором первого гола ЧМ-2026, открыв счёт в матче Мексики и ЮАР. Здесь нет противоречий: нападающий не выступал в родных краях на взрослом уровне и логично выбрал сборную той страны, в которой раскрылся. У нас возникла идея написать о нём ещё в мае, и на то была веская причина. Теперь уже не отвертеться.

В декабре 2023 года по российским СМИ тихо прошёл инсайд Metaratings: Хулиан Киньонес заинтересовал клубы Российской Премьер-Лиги и готов рассматривать их предложения. Тогда нападающий совсем недавно перешёл в мексиканскую «Америку» за € 9,17 млн и едва ли перебрался бы в РПЛ дешевле. Слух так и остался слухом. Жаль, ведь Киньонес, если судить по его статистике, вполне мог стать у нас кем-то вроде нового Джона Кордобы. Хотя по стилю игры он совсем другой: тоже обладает внушительной физической мощью, но при этом быстрый техничный универсал с отличным пасом.

Хулиан, как и многие известные колумбийские футболисты, рос в бедности и без отца: будущего героя ЧМ-2026 воспитывали мама с бабушкой. Начинал пинать мяч в любительском клубе «Футболь Паз» из Кали. Положил 50 голов в 38 матчах и привлёк внимание гранда. Только не местного, а, внезапно, мексиканского. «Тигрес» пригласил его в команду U20. И пошло-поехало: 29 голов в 36 встречах за молодёжку, три удачные аренды в команды «Лобос», «Венадос» и «Атлас» (суммарно на 58 голов в 131 игре).

«Атлас» его и приобрёл, чтобы за год навариться практически на € 7 млн. В «Америке» Киньонес оформил 23+10 в 52 матчах. К 2023 году он четырежды стал чемпионом Мексики, попадал в символическую сборную лиги, становился её лучшим… атакующим полузащитником. Хулиан играл на абсолютно любой позиции выше опорной зоны. Собственно, во встрече с ЮАР на ЧМ он вышел на непрофильном левом фланге, замучил соперников множеством острых подключений и 91% точных передач на чужой половине. Помимо гола, колумбийский мексиканец зарядил в штангу.

Параллельно Киньонес принял мексиканское гражданство, хотя ранее выступал за сборные Колумбии U20 и U21. Сказалось и то, что к тому моменту он женился на мексиканке и ждал рождения дочери. Для Мексики такое в порядке вещей: в её заявке на ЧМ-2026 также есть родившиеся в США Обед Варгас и Бриан Гутьеррес плюс Сантьяго Хименес из Аргентины и Альваро Фидальго из Испании.

«Переезд из Колумбии в юном возрасте во многом повлиял на меня и помог стать тем игроком, человеком и воином, который знает, чего хочет», – амбициозно рассуждал Киньонес незадолго до ЧМ.

Хулиан Киньонес в сборной Фото: Agustin Cuevas/Getty Images

В клубном футболе Хулиану тоже нужно было делать следующий шаг. К нему летом 2024-го подтолкнула поднявшаяся из саудовской ФНЛ «Аль-Кадисия». Киньонес без раскачки положил 20 голов за 28 выходов на поле, что позволило его команде впервые за 22 года пробиться в топ-4. И затмил статусного партнёра по нападению – Пьер-Эмерика Обамеянга с 17 забитыми мячами.

Далее Хулиану вместо габонца на подмогу приобрели главного бомбардира Серии А Матео Ретеги. От именитого итальянца ждали высокой результативности и на Ближнем Востоке. Тот действительно вошёл в топ-10 снайперов саудовской лиги с 16 голами. Только его колумбийско-мексиканский партнёр вообще настрелял 33 штуки и стал лучшим! Всего с двумя «банками» с пенальти! Иронично, что он носит на спине как раз 33-й номер. Может, в следующем сезоне на счастье взять 99-й? У Криштиану Роналду, для сравнения, набралось 28 мячей всего и шесть – с 11-метровых.

Финал бомбардирской гонки получился драматичным. Весь сезон Киньонес бодался за лидерство с Айваном Тони из сборной Англии. Перед последним туром тот опережал Хулиана на два гола. «Аль-Ахли» Тони даже добился разгрома (4:1). Только Айван в протоколе не отметился, тогда как его оппонент разразился хет-триком, причём установил лидерство эффектным тычком пяткой, отправив мяч между ног защитнику.

И ведь Киньонеса не обвинишь в набивании статистики на «карликах»: супербомбардир огорчал и «Аль-Наср» Роналду, и «Аль-Хиляль» Малкома (по два раза), и на тот момент ещё действующего чемпиона «Аль-Иттихад» (вообще пять раз). 14 наград лучшему игроку матча говорят о многом. Больше не накопил никто. С учётом всех турниров у Хулиана 62+12 за 68 встреч в составе «Аль-Кадисии». Космический показатель. Такой, оказывается, бывает не только в футбольных симуляторах.

Хулиан Киньонес в «Аль-Кадисии» Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

Гол в среднем за 83 минуты? Есть. Попадает в цель каждый 1,8-й удар Киньонеса. Прямо перед поездкой на ЧМ Хулиан продлил контракт с клубом, а его тренер Брендан Роджерс (тот самый) расплылся в комплиментах: «То, что ему удалось, – невероятное достижение. Особенно если учитывать, что он почти не бьёт пенальти и даёт команде в плане прессинга, самоотдачи и бега».

В апреле нападающий дал интервью саудовской лиге и подтвердил очевидное: домашний ЧМ – нечто особенное: «Для любого игрока участие в чемпионате мира очень важно. Я каждый день упорно тренируюсь, чтобы попасть в окончательный состав сборной. Представлять свою страну – самое важное, и я выкладываюсь на тренировках по полной, чтобы добиться этого».

Одного лишь участия ему оказалось мало: теперь о нём восторженно говорят во всём мире.