Первый камбэк на ЧМ-2026! Корейцы пропустили с аута, а потом за дело взялся экс-игрок РПЛ

Первые матчи в группе А ЧМ-2026 прошли на территории Мексики. Одна из стран-хозяек турнира билась с ЮАР в Мехико, а футболисты Южной Кореи и Чехии сыграли в Сапопане. Кстати, местный стадион носит знакомое для болельщиков РПЛ название — «Акрон». Жаль только, что никто из игроков тольяттинского клуба на поле там не вышел.

Стартовые минуты матча напоминали большой теннис. Соперники словно стремились к тому, чтобы как можно скорее перевести мяч на чужую половину поля. А дальше инициатива перешла к корейским футболистам. Главная звезда команды Сон Хын Мин заходил на удар в створ, но соперник отбился. Сразу после этого Ли Хан Бом пробил головой чуть выше перекладины после розыгрыша стандарта.

Ли Кан Ин неплохо приложился — Матей Коварж справился. Мяч летел почти по центру, и никто не понял бы, пропусти чешский вратарь после такого удара. В конце первой половины Сон пару раз зарядил мимо створа, а потом не замкнул перспективный прострел. К перерыву азиатские футболисты накопили восемь ударов, соперник — в четыре раза меньше. Но одно попадание в створ на две команды за 45+ минут не внушало оптимизма.

В первом тайме запомнился эпизод с порванной футболкой Павла Шульца. Ли Хан Бом дёрнул соперника за форму — та не выдержала. Наверное, производитель футболок сборной Чехии в этот момент схватился за голову. Шульц поменял форму, однако этот никак не сказалось на голах до перерыва. Чехи прессинговали, корейцы проводили осмысленные комбинации.

На старте второго тайма Коварж справился с ударом Хван Ин Бёма, а затем оставил без гола Сона. Экс-нападающий «Тоттенхэма» пытался перебросить голкипера, но тот снова спас. Казалось, при таком раскладе мяч окажется в воротах сборной Чехии. Однако в итоге забили европейцы. Первый же удар чехов в створ оказался результативным. Владимир Цоуфал метнул из-за боковой линии, а набежавший Ладислав Крейчи головой вонзил мяч в ворота.

Чехи празднуют гол Ладислава Крейчи Фото: Molly Darlington/Getty Images

Корейцам потребовалось всего восемь минут, чтобы отыграться. Азиатская команда разорвала левый фланг обороны соперника, и Хван Ин Бём прекрасно разобрался в эпизоде. Одним движением убрал защитника Робина Гранача и голкипера, после чего аккуратно отправил мяч в дальний угол. Если говорить честно, Корея точно наиграла на этот гол. Кстати, Хван Ин Бём раньше играл в России — за «Рубин» с 2020 по 2022 год.

Хван Ин Бём сравнял счёт в матче с Чехией Фото: Alex Slitz/Getty Images

Чехи снова применили главное по этому матчу оружие — стандарт. Правда, есть нюанс. Томаш Соучек всё-таки залез в офсайд перед тем, как переправить мяч в сетку. Ничего не поделаешь — положение вне игры. А вот корейцы реализовали второй шанс. Хван Ин Бём приплюсовал к голу результативный пас, и вышедший на замену О Хён Кю замкнул прострел с близкого расстояния. Коварж в этом эпизоде не выручил, а Гранач не успел за свежим соперником.

Чехи могли сравнивать буквально через минуту, однако вратарь азиатской сборной Ким Сын Кю остановил на линии мяч после коварного удара Адама Гложека в ближний угол и рикошета от защитника. В добавленное время голкипер сборной Южной Кореи оставил без гола уже Михала Садилека. Чех попал в створ, но кореец спокойно забрал мяч в руки.

Таким образом, азиатская сборная организовала первый камбэк на нынешнем турнире и оказалась на втором месте в группе. Во 2-м туре корейцы встретятся с мексиканцами, а чехи – с ЮАР.