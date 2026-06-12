Первый мем ЧМ-2026 станет культовым? Всё из-за английского языка судьи и лиц игроков ЮАР

Матч открытия чемпионата мира — 2026 подарил просто тонну хайлайтов. Но, пожалуй, больше всего говорили о судействе. А если конкретнее, то о главном арбитре Вилтоне Сампайо, который установил рекорд и удалил сразу трёх игроков. Столько красных в матчах открытия ЧМ ещё не было.

Впрочем, в соцсетях послевкусие от решений Сампайо не негативное, а, наоборот, позитивное. Ведь его перформанс моментально завирусился и превратился в мем.

80-я минута, Мексика ведёт 2:0, ЮАР атакует в меньшинстве. Тхемба Зване пытается сыграть в стенку с партнёром перед штрафной, но на пути возникает корпус Роберто Альварадо. Африканец наткнулся на соперника и, вероятно, от досады зарядил ему рукой по лицу. Альварадо, конечно, шанса не упустил и рухнул на газон. Атака закончилась не особо опасным ударом, а вскоре игра встала на паузу. Включился VAR — там пришли к выводу, что движение Зване тянет на красную карточку, и позвали Сампайо к монитору.

А дальше — шоу. Бразильский арбитр изучил повтор и пошёл объявлять о своём решении. Однако это всё-таки чемпионат мира, а не какого-нибудь штата. Поэтому вещать пришлось на английском языке, с которым у Сампайо возникли проблемы. Запыхавшийся бразилец говорил невнятно, с паузами и оговорками.

Фото: Кадр из трансляции

Для мема этого было бы недостаточно, но добила реакция игроков сборной ЮАР. Пока судья пытался объяснить своё решение, они стояли с такими лицами, будто одновременно и негодуют, и пытаются вслушаться.

Фото: Кадр из трансляции

Особенно яркой получилась реакция Зване, об удалении которого и сообщал судья. Если бы вопросительный знак был человеком, он выглядел бы именно так.

Фото: Кадр из трансляции

В соцсетях героями стали и Сампайо, и Зване. Ощущение, что у этого мема есть все шансы оказаться культовым как минимум в футболе. Уж слишком выразительными были лица южноафриканцев.

А Сампайо спустя менее чем 10 минут не удержался и удалил ещё одного игрока — правда, в этот раз мексиканца. Отдыхать отправился капитан Сесар Монтес, играющий в России за «Локомотив».