«В России иностранцам непросто». Бибрас Натхо завершил карьеру

Если вы интересуетесь российским футболом дольше двух-трёх лет, то наверняка помните Бибраса Натхо – полузащитника из Израиля с отличным процентом реализованных пенальти. Натхо ассоциируется с «Рубином», где выиграл Кубок России, и с ЦСКА, с которым в 2016-м стал чемпионом. Последние годы Бибрас провёл в Сербии и радовал болельщиков «Партизана» классной статистикой даже в 38 лет. Но прошедший сезон стал для него последним – недавно полузащитник объявил о завершении карьеры футболиста.

«Чемпионат» связался с Натхо и поговорил с ним об этом важном решении, о периоде и уходе из ЦСКА, «Рубине» начала 2010-х и лучших партнёрах в карьере.

— Решение завершить карьеру далось тяжело?

— Конечно. Это очень серьёзное и важное решение для моей жизни. Последние 20 лет я играл на высшем уровне, провёл длинную карьеру. Каждый день тренировки, матчи… Закончить с этим было нелегко, но я был готов.

— Почему решились на это? Последние сезоны в «Партизане» вы провели на хорошем уровне, могли бы ещё играть?

— Мне 38 лет. Нужно думать о семье, проводить время с ней, с детьми. Здоровье позволяло мне играть ещё, но я предпочёл закончить на высокой ноте и на хорошем уровне. Считаю, это правильное решение.

— Время в ЦСКА — лучшее в карьере?

— Я провёл в ЦСКА замечательное время. У нас была очень сильная команда, мы играли в Лиге чемпионов. И я в ЦСКА играл неплохо. Конечно, это было прекрасно. У меня остались хорошие воспоминания о клубе, команде, городе.

— Каким запомнился Слуцкий?

— Слуцкий лучше многих тренеров понимает, как надо разговаривать с футболистами, как сделать так, чтобы все показывали свой максимум. Он уделял не так много времени тактике и подобным вещам, больше – общению, налаживанию связей с футболистами.

— Алексей Березуцкий тоже отвечал за позитивную атмосферу.

— Да, он был одним из самых сумасшедших в команде (смеётся). Лёша всегда любил веселье.

— Алан Дзагоев имел репутацию большого таланта. Тоже так считаете?

— Конечно. Алан – большой талант, прекрасный футболист с большой и замечательной карьерой.

Алан Дзагоев и Бибрас Натхо Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

— Головин похож на Дзагоева по таланту?

— Я видел Александра, когда тот был ещё очень молод. Уже тогда было видно, насколько он талантлив.

— Ему уже 30 — реализовал себя?

— Если честно, я ждал, что из «Монако» Головин уйдёт в клуб посильнее, но всё равно у него получается отличная карьера. А впереди ещё много лет.

— Думбия действительно мало тренировался?

— Сейду был не из тех игроков, которые тренируются очень много и усердно. Слуцкий смирился с этим, поскольку Думбия забил очень много голов, которые помогли команде. Однако, возможно, из-за этого Сейду не добился успеха в «Роме» – более сильной команде и лиге.

— Недавно Акинфеев снова продлил контракт с ЦСКА. Удивлены?

— Игорь – огромная легенда с невероятнейшей карьерой. И даже сейчас, в 40 лет, Акинфеев остаётся в хорошей форме. Я очень рад видеть, что он продолжает играть, а я знаю, как много он отдаёт ради этого. Если человек чувствует, что в состоянии выступать и дальше, то почему бы и нет? Это очень хорошо.

— Помните свой последний сезон в ЦСКА? Тогда команда отлично выступила в Лиге Европы.

— Да, мы почти прошли «Арсенал», это было очень близко. Как я и говорил ранее, в эти годы у нас была потрясающая команда. Что-то менялось, но она оставалась такой же сильной. Мы шумели в Лиге чемпионов, обыгрывали «Манчестер Сити» на выезде. А здесь могли выйти в полуфинал, до этого победив «Лион». Отличный сезон!

Бибрас Натхо Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

— Разговоры о вашем уходе из ЦСКА тянулись достаточно долго. Как вы приняли решение уйти?

— Я покинул ЦСКА в 2018-м, потому что действительно считал, что моё время в России подошло к концу. У меня было предложение продлить контракт на два года, но я поговорил с клубом, выразил уважение и объяснил, что хочу перемен. Иностранцам непросто играть в России – очень много перелётов, и я не мог проводить достаточное количество времени с семьёй. Зимой и вовсе очень долгие сборы в другой стране. Когда мои дети выросли, они больше не могли пропускать школу – у меня не было возможности брать их с собой в Испанию зимой. К тому же я чувствовал, что нуждаюсь в новом вызове. И поэтому я ушёл. Как я уже сказал, я провёл великолепное время в ЦСКА, получал удовольствие. И я по-настоящему полюбил этот клуб, ведь он всегда уважал меня. Если бы это была другая страна, возможно, я мог бы играть за клуб больше 10 лет. Но перелёты в России… Это было слишком для меня.

— Никогда не считали это решение ошибкой?

— Нет, никогда. Я ушёл из ЦСКА не из-за проблем, не потому, что не был нужен, а потому что насытился, энергии совсем не осталось. Мне была нужна «зарядка» в другом месте, это нормально. Я не хотел оставаться в клубе, зная, что не смогу дать ему 100% своего сердца и энергии. Тогда мы расстались на взаимном уважении, и это было верным решением.

— Потом писали, что вы можете вернуться. Это было возможно?

— Может быть, однако не было такого, что мне надо было сказать «да» или «нет». Было ли моё возвращение на самом деле реальным, мы уже не узнаем.

— «Рубин» — не менее важная часть вашей карьеры. Вы приходили в команду после двух чемпионств подряд — думали, что сможете выиграть ещё?

— Я приехал в «Рубин» очень молодым – в 21 год. И это был отличный шанс и время, чтобы развиваться, становиться лучше как футболист. Когда я пришёл в команду, она была просто отличной. «Рубин» играл в Лиге чемпионов, Лиге Европы, обыгрывал «Атлетико» и бился с «Челси»… Очень сильная команда, но российский чемпионат сложный – помимо нас, было ещё шесть претендентов на чемпионство.

Бибрас Натхо в «Рубине» Фото: Роман Кручинин, «Чемпионат»

— Каким запомнили Бердыева?

— Прекрасный тренер. Он показал и научил меня очень многому, внёс огромный вклад в мою карьеру.

— Почему «Рубин» давно не борется за трофеи?

— Действительно, в последние годы «Рубин» спустился в таблице. Но это нормально. В то время Бердыев проделывал невероятную работу, находил отличных футболистов. Однако тяжело делать это снова и снова и оставаться на том же уровне. Тем не менее я надеюсь, что «Рубин» скоро поднимется и снова будет бороться за трофеи.

— Ситуация в Израиле коснулась вашей жизни?

— Конечно. Моя семья живёт там: мама, сёстры, семья моей жены. Но я всегда говорил, что хочу мира везде, чтобы все политические конфликты прекратились. По всему миру – не только в Израиле, но и в России и на Украине, в Газе. Везде. Мы обычные люди и хотим жить в мире.

— Чем вы планируете заниматься теперь, после карьеры?

— Я завершил лишь карьеру профессионального футболиста. Нужно немного передохнуть и посмотреть, что будет дальше. Я бы хотел однажды стать спортивным директором, и я хочу учиться, становиться всё лучше. Также я посещаю тренерские курсы, это тоже вариант. Но главное желание – работать на должности спортивного директора в каком-нибудь клубе. Где – не знаю. Всё возможно.