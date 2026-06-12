Герой Южной Кореи на ЧМ-2026 — «казанский Хави». Помните Хван Ин Бёма?

«Рубин» достал его из Канады и на полтора сезона сделал ведущим игроком. А что было дальше?

Пока вы спали, на чемпионате мира появился новый герой. Причём вы про него можете знать, ведь не так давно он выступал в Мир РПЛ. Хван Ин Бём сделал то, что на турнире такого уровня удавалось далеко не каждому: вышел в стартовом составе на матч 1-го тура с Чехией, на 67-й минуте сравнял счёт, а на 80-й – отдал голевую передачу на победный гол.

Отыграл ещё четыре минуты, после чего отправился отдыхать на скамейку. И сразу же получил прозвище Хави. Южная Корея в итоге победила, а однозначным героем стал футболист, который почти два года представлял казанский «Рубин». А сейчас – один из лидеров Южной Кореи и важный игрок для «Фейеноорда».

В июле 2020-го мало кто понял идею этого трансфера. Но для начала – немного контекста: Леонид Слуцкий в тот период уже вернулся из европейского турне и получил работу в Казани. И наверняка искренне верил в то, что из «Рубина» получится собрать топ-клуб.

При этом трансферная кампания была не такой очевидной, как идея доминирования или как минимум нахождения в топ-5 таблицы РПЛ. А когда казанцы перевели € 2,5 млн на счёт «Ванкувера», все ещё больше запутались. Что игрок из Канады мог дать клубу, который стремится вверх? Оказалось, что идею этого подписания мы и правда тогда недооценили.

Хван Ин Бём и Леонид Слуцкий Фото: РИА Новости

Хван Ин Бём сразу влетел в стартовый состав, заняв позицию «десятки» в схеме 4-2-3-1. Смог связать игру между полузащитой и атакой, а главное – у казанцев пошли голы. Просто факт: до подписания корейца у «Рубина» с этим всё было не очень – на финише сезона-2019/2020 у команды набралось всего шесть мячей в восьми встречах. С момента приезда новичка ситуация резко стала лучше: 12 голов в шести матчах. У самого Хвана тоже были хорошие цифры: он стал вторым в лиге по точности передач (84%), делал в среднем по 2,5 паса под удар и, главное, оформил 1+2 в шести стартовых встречах.

В клубе явно были довольны парнем. А спортивный директор Олег Яровинский так отвечал скептикам в комментарии для «Матч ТВ».

Олег Яровинский спортивный директор «Рубина» (2019-2023) «Экзотического в Хван Ин Бёме только то, что он приехал из канадского клуба. Но вообще это игрок сборной Южной Кореи. Я бы не хотел, чтобы к нему относились как к человеку, которого мы нашли где-то в лесах Канады среди лосей. Он игрок с определённым набором качеств, великолепный игрок, за которым мы давно следили. Просто сложилось, что он приехал из экзотического места».

В принципе, соответствующую его уровню репутацию Хван заслужил с первого дня в «Рубине». Сам кореец признавался, что у него были предложения из Загреба и Казани, но он выбрал именно Россию. Всё потому, что Леонид Слуцкий лично позвонил игроку, рассказал, в какой роли его видит, и гарантировал полное доверие. В первом сезоне Хван собрал 13 выходов в стартовом составе при 18 матчах. Могло быть больше, если бы парень приехал к началу сезона и не пропустил пять игр из-за повреждения. За это время у него набралось пять результативных действий – тоже неплохо, если учитывать амплуа.

Сезон-2021/2022 Хван уже начал полноценным игроком основы и выходил в старте в 17 встречах. Пропустил только последнюю декабрьскую игру из-за перебора жёлтых карточек. Потом – весна, начало СВО и несколько пропущенных матчей из-за травмы. А уже в апреле игрок воспользовался правилом ФИФА и покинул РПЛ, отправившись в аренду в «Сеул». Ещё через пару месяцев Хван расторг контракт с казанцами и в качестве свободного агента подписался с «Олимпиакосом».

В Греции он провёл сезон, а дальше выбрал нетривиальный вариант продолжения карьеры, перейдя в «Црвену Звезду». Всего за один сезон в Сербии стал чемпионом, выиграл Кубок и был признан лучшим игроком сезона. После чего за € 7 млн перебрался в «Фейеноорд» – в том сезоне сербский клуб заработал больше только на переходе Нассера Джиги в «Вулверхэмптон».

Хван Ин Бём в «Фейеноорде» Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

В нидерландском клубе 29-летний Хван Ин Бём – ключевой игрок, однако полноценно реализовывать потенциал мешают травмы: в первом сезоне он пропустил из-за них около двух месяцев, в недавнем – около четырёх. Интересно, что в последний раз за «Фейеноорд» он играл 15 марта. После чего повредил связку и восстановился только к чемпионату мира.

И сразу – гол плюс передача. Следовательно, всё точно не зря.