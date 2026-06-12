«Черноморец» остался без денег, а у тренеров — массовая миграция.

Побег Юрана, Березуцкий — без работы, неожиданная замена в «Шиннике». Главное в ФНЛ

Межсезонье в Футбольной национальной лиге набирает обороты. «Черноморец», который ещё год назад был в шаге от РПЛ, рискует вовсе остаться без профессионального футбола. Также подъехала целая пачка тренерских перестановок. Всё самое интересное – в дайджесте «Чемпионата».

«Черноморец» не заявится на новый сезон

Одна из главных новостей этой недели пришла из Новороссийска. «Черноморец» не прошёл лицензирование под Вторую лигу из-за отсутствия финансирования на сезон-2026/2027.

В прошлом сезоне новороссийцы под руководством Олега Василенко заняли третье место в Лиге Pari, но не были допущены до стыковых матчей из-за проблем со стадионом. После этого главный инвестор клуба Сергей Шишкарёв вышел из проекта и оставил так называемый «прожиточный минимум» на новый сезон. Команда вылетела в Leon-Вторую лигу и не нашла новых спонсоров. Спортивный директор «Черноморца» Владимир Бут в комментарии для «Чемпионата» признал, что ситуация остаётся критической.

Владимир Бут спортивный директор «Черноморца» «Новость о том, что «Черноморец» не сможет выступить во Второй лиге, — большой удар, и не только для меня. Я тут начинал, после Германии играл в 2008 году, в клубе я практически 11 лет работал спортивным директором. Возможно, в марте мы сможем принять участие. Надеюсь, клуб не умрёт, а мы найдём финансирование».

«Черноморец» в соцсетях заявил, что молодёжная команда продолжит выступление в МФЛ – на её базе будет сформирован коллектив для потенциального выступления во Второй лиге «Б», которая стартует в марте 2027-го.

Березуцкий всё-таки покинул «Урал»

История с Василием Березуцким завершилась спустя несколько дней после странных заявлений руководства клуба. Сначала президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что команда ищет нового главного тренера, а затем опроверг информацию об уходе специалиста. Теперь расставание стало официальным.

Березуцкий возглавил екатеринбуржцев зимой и вывел «Урал» в стыки. В битве за РПЛ команда без особых шансов уступила махачкалинскому «Динамо», после чего стороны приняли решение не продлевать истекавший контракт. В клубе подчёркивают, что расставание прошло без конфликта.

Григорий Иванов президент «Урала» – в интервью «РБ Спорт» «Василий сделал свою работу, он очень хороший человек и тренер. Как мне кажется, тут просто надо знать ФНЛ: он не знал, и я не подсказал, как там добиваться результата. Из-за этого мы его не достигли».

Юран во второй раз сбежал из Хабаровска и теперь — в «Урале»

Две недели назад «СКА-Хабаровск» объявил о назначении нового тренера – им стал Сергей Юран. 8 июня клуб опубликовал новость об уходе специалиста. По информации журналиста Сергея Ильёва, бывшего тренера «Химок» и «Пари НН» не устроила селекционная политика СКА.

Сергей Юран Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Юрана звали в Хабаровск, чтобы в том числе заманить в команду крепких футболистов. Велись переговоры с Владиславом Камиловым из «Уфы» и Ильёй Жигулёвым из «Черноморца». В итоге те договорились с другими клубами: Камилов отправился в Кострому, Жигулёв – в Тулу. К слову, в 2022-м Юран уже уходил из СКА ради работы в «Химках» (выступали на тот момент в РПЛ).

Теперь бывший форвард «Бенфики» и «Спартака» возглавил «Урал». Переговоры, судя по всему, прошли стремительно – о назначении объявили довольно быстро.

Булойчик покинул «Шинник»

«Шинник» официально расстался с Артёмом Булойчиком, при котором команда добилась хорошего результата в прошедшем сезоне Первой лиги – ярославцы заняли восьмое место. Белорусский специалист пришёл в Ярославль в сложный период, пережил серию неудач на старте, но сумел выстроить эффективную систему.

Артём Булойчик Фото: ФК «Шинник»

«Шинник» перешёл на схему 3-5-2, стал одним из лучших клубов лиги по игре в обороне и стандартным положениям (21 гол после стандартов – второй результат в чемпионате). Весной ярославцы выдали 12-матчевую серию без поражений, за этот отрезок пропустив всего девять мячей.

Сам Булойчик неоднократно говорил о желании строить долгосрочный проект в Ярославле. По информации журналиста Сергея Ильёва, тренер принял решение вернуться в штаб «Балтики».

Бояринцев начинает перестройку в Ярославле

После ухода Булойчика «Шинник» быстро определился с новым главным тренером. Команду возглавил Денис Бояринцев, подписавший контракт по схеме «1+1».

Для 48-летнего специалиста это очередной вызов в Первой лиге после работы в «Роторе», «Соколе», «Новосибирске», «Родине» и «Текстильщике». Сам Бояринцев признался, что предложение из Ярославля стало для него неожиданным, поскольку серьёзных изменений в тренерском штабе клуба не ожидалось.

Главная проблема нового тренера — масштабная перестройка состава. «Команда сейчас сильно меняется: 50-60% футболистов покинуло «Шинник», – рассказал Бояринцев в интервью «Матч ТВ». – Нужно создавать новый коллектив. Так что первоначальная задача – формирование хорошей, крепкой, конкурентоспособной команды».

«Пари НН» оставил Гаранина после вылета из РПЛ

Руководство «Пари НН» определилось с будущим Вадима Гаранина. Несмотря на вылет команды из РПЛ по итогам сезона, нижегородский клуб решил сохранить тренера и подписал с ним новый контракт до конца сезона-2026/2027.

Гаранин возглавил команду в конце апреля и первоначально работал по соглашению до завершения чемпионата. После серии консультаций с другими кандидатами клуб сделал выбор в пользу действующего тренера.

Вместе с главным тренером работу продолжит и обновлённый штаб. В него вошли Алексей Гусев, Дмитрий Комбаров, который покидает «Чайку», Илья Гердт, Андрей Пустовит, Евгений Костенко, Игорь Стебенев и Иван Бурмистров. При этом клуб покинули Ренат Сабитов и тренер вратарей Джордже Пантич.

Теперь перед «Пари НН» стоит задача оперативно вернуться в Премьер-Лигу уже по итогам нового сезона.

«Арсенал» и «Нефтехимик» активнее всех работают на рынке

Пока большинство клубов только выходит из отпуска, некоторые уже серьёзно усиливают составы. Особенно заметны на рынке тульский «Арсенал» и нижнекамский «Нефтехимик».

Туляки после заявления губернатора о задаче попасть в топ-6 начали активно собирать опытных игроков под новый сезон. В клуб перешли центральный защитник Кирилл Гоцук, имеющий более 100 матчей в РПЛ, а также полузащитник Иван Енин, который в прошлом сезоне выступал за костромской «Спартак».

Кирилл Гоцук Фото: ФК «Арсенал-Тула»

Не отстаёт и «Нефтехимик», где после прихода Роберта Евдокимова началась перестройка состава. Нижнекамцы арендовали у «Рубина» Никиту Васильева, подписали защитников Никиту Печёнкина и Ивана Хомуху, а также уже ищут варианты для дальнейшего усиления команды.

Есть движение и в других клубах. «Торпедо» подписало полузащитника «Енисея» Артёма Погосова. «Челябинск» усилил вратарскую линию Иваном Ломаевым. «Волга» забрала одного из лидеров «Нефтехимика» Андрея Никитина. «Урал» поднял в основную команду Илью Скоропупова, который разрывал мир ФНЛ своими мозговыносящими и весёлыми интервью.

Умер бывший защитник «Шинника» Бен Загре

Печальная новость пришла на этой неделе из Ярославля. В возрасте 28 лет ушёл из жизни бывший защитник «Шинника» Бен Загре.

В прошлом году у футболиста обнаружили онкологическое заболевание. Загре перенёс несколько операций и ампутацию ноги, однако победить болезнь не удалось.

Бен Загре Фото: ФК «Шинник»

Память игрока почтили перед товарищеским матчем между сборными Беларуси и Буркина-Фасо. За национальную команду своей страны Загре провёл один матч.