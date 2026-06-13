Третий день ЧМ-2026. Трамп зажжёт на матче США, а Швейцария пойдёт за первым местом? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Друзья, всем привет! Чемпионат мира резво начался и не думает останавливаться. Сегодня, 13 июня, нас ждут ещё два матча.
Тот самый обещанный хардкорный американский тайминг. Сборные США и Парагвая будут играть больше для своих, чем для европейцев, поэтому встреча стартует в 4:00 мск. Для Штатов это первая игра, так что своя церемония открытия тоже будет. Наверняка ждём и выступления Дональда Трампа — он способен выдать что-то эпичное. Ну а Парагвай на правах крайне неприятного соперника постарается испортить праздник американцам и взять важнейшие очки в борьбе за выход в плей-офф.
На другом полюсе дня — в 22:00 мск — начнут играть Катар и Швейцария. Вторые — фавориты своей группы, первые — явные аутсайдеры. Так что с раскладом сил в этой паре всё кристально ясно. Вопрос теперь в другом: случится ли сенсация? Ведь без них не обходится ни один чемпионат мира. Так что пропускать матч всё равно не советуем.
«Чемпионат» будет освещать третий день чемпионата мира по футболу в режиме онлайн. Присоединяйтесь и ничего не пропустите!
Трамп позвонил сборной США перед матчем с Парагваем
Президент США Дональд Трамп лично позвонил национальной команде перед её стартовым матчем на домашнем чемпионате мира.
«Маурисио Почеттино — фантастический человек, фантастический тренер… Знаю, насколько хороши ваши игроки. У вас действительно хорошие шансы пройти весь путь. Я просто хочу пожелать вам удачи!» — сказал Трамп.
Неймар пропустит матч с Марокко
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти подтвердил, что нападающий Неймар не поможет команде в матче 1-го тура группового этапа с Марокко. Ранее появился инсайд, что форвард может пропустить весь групповой этап из-за травмы.
Фото: Getty Images
А пока давайте вспомним, как завершились матчи предыдущего дня. Тут и первый камбэк, и первая ничья на турнире.
Привет, друзья! Позади два дня чемпионата мира по футболу. Третий стартует с матча сборных США и Парагвая. Начало — в 4:00 мск. Перед этим состоится церемония открытия, поскольку это будет первая игра на территории США. Интересно. насколько красочным получится шоу?