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Чемпионат мира по футболу 2026 — онлайн-трансляция, 13 июня 2026, США — Парагвай, Катар — Швейцария

Третий день ЧМ-2026. Трамп зажжёт на матче США, а Швейцария пойдёт за первым местом? LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
Третий день ЧМ-2026. LIVE
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Продолжаем следить за матчами и главными событиями чемпионата мира по футболу.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! Чемпионат мира резво начался и не думает останавливаться. Сегодня, 13 июня, нас ждут ещё два матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Тот самый обещанный хардкорный американский тайминг. Сборные США и Парагвая будут играть больше для своих, чем для европейцев, поэтому встреча стартует в 4:00 мск. Для Штатов это первая игра, так что своя церемония открытия тоже будет. Наверняка ждём и выступления Дональда Трампа — он способен выдать что-то эпичное. Ну а Парагвай на правах крайне неприятного соперника постарается испортить праздник американцам и взять важнейшие очки в борьбе за выход в плей-офф.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 22:00 МСК
Катар
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На другом полюсе дня — в 22:00 мск — начнут играть Катар и Швейцария. Вторые — фавориты своей группы, первые — явные аутсайдеры. Так что с раскладом сил в этой паре всё кристально ясно. Вопрос теперь в другом: случится ли сенсация? Ведь без них не обходится ни один чемпионат мира. Так что пропускать матч всё равно не советуем.

«Чемпионат» будет освещать третий день чемпионата мира по футболу в режиме онлайн. Присоединяйтесь и ничего не пропустите!

Неймар пропустит матч с Марокко
Live Кирилл Закатченко

Трамп позвонил сборной США перед матчем с Парагваем

Президент США Дональд Трамп лично позвонил национальной команде перед её стартовым матчем на домашнем чемпионате мира.

«Маурисио Почеттино — фантастический человек, фантастический тренер… Знаю, насколько хороши ваши игроки. У вас действительно хорошие шансы пройти весь путь. Я просто хочу пожелать вам удачи!» — сказал Трамп.
01:50 Кирилл Закатченко

Неймар пропустит матч с Марокко

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти подтвердил, что нападающий Неймар не поможет команде в матче 1-го тура группового этапа с Марокко. Ранее появился инсайд, что форвард может пропустить весь групповой этап из-за травмы.

Фото: Getty Images

01:04 Кирилл Закатченко

А пока давайте вспомним, как завершились матчи предыдущего дня. Тут и первый камбэк, и первая ничья на турнире.

В первом матче зарешал экс-футболист РПЛ:
Первый камбэк на ЧМ-2026! Корейцы пропустили с аута, а потом за дело взялся экс-игрок РПЛ Первый камбэк на ЧМ-2026! Корейцы пропустили с аута, а потом за дело взялся экс-игрок РПЛ
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01:03 Кирилл Закатченко

Привет, друзья! Позади два дня чемпионата мира по футболу. Третий стартует с матча сборных США и Парагвая. Начало — в 4:00 мск. Перед этим состоится церемония открытия, поскольку это будет первая игра на территории США. Интересно. насколько красочным получится шоу?

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Новости. Футбол
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