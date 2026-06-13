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Третий день ЧМ-2026. Трамп зажжёт на матче США, а Швейцария пойдёт за первым местом? LIVE

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Друзья, всем привет! Чемпионат мира резво начался и не думает останавливаться. Сегодня, 13 июня, нас ждут ещё два матча.

Тот самый обещанный хардкорный американский тайминг. Сборные США и Парагвая будут играть больше для своих, чем для европейцев, поэтому встреча стартует в 4:00 мск. Для Штатов это первая игра, так что своя церемония открытия тоже будет. Наверняка ждём и выступления Дональда Трампа — он способен выдать что-то эпичное. Ну а Парагвай на правах крайне неприятного соперника постарается испортить праздник американцам и взять важнейшие очки в борьбе за выход в плей-офф.

На другом полюсе дня — в 22:00 мск — начнут играть Катар и Швейцария. Вторые — фавориты своей группы, первые — явные аутсайдеры. Так что с раскладом сил в этой паре всё кристально ясно. Вопрос теперь в другом: случится ли сенсация? Ведь без них не обходится ни один чемпионат мира. Так что пропускать матч всё равно не советуем.

«Чемпионат» будет освещать третий день чемпионата мира по футболу в режиме онлайн. Присоединяйтесь и ничего не пропустите!