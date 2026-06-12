С такими афишами начинать просмотр чемпионата мира сразу с плей-офф будет странно.

Эти топ-матчи в группах ЧМ-2026 нельзя пропускать. Даже с новым форматом

ЧМ сразу с 48 командами – идеальный турнир с точки зрения коммерции. Больше матчей и стран-участниц – выше доход. И плевать, что далеко не каждая игра привлечёт множество нейтральных зрителей. Как вам, например, афиша Парагвай – Австралия? А что насчёт Гаити – Шотландия? Обе они ещё и ждут внимания ночью по московскому времени. Такое интересно только истинным гурманам.

Наверняка вы или кто-то из ваших знакомых настроились следить за чемпионатом мира только с плей-офф – когда и начнётся «настоящий ЧМ с 32 сборными». Но и групповой этап приготовил немало по-настоящему интригующих встреч со звёздными исполнителями. Предвкушаем их.

Группа С

1-й тур. Бразилия — Марокко, 14 июня в 1:00 мск

3-й тур. Шотландия — Бразилия, 25 июня в 1:00 мск

Бразилия не побеждает на ЧМ с 2002 года – слишком давно для настолько именитой сборной. В том числе поэтому сейчас она фаворитом уже не считается. Разве что по привычке у себя на родине. И уже на групповом этапе её ждут два испытания. В соперниках – пока ещё действующие полуфиналисты из Марокко с Ашрафом Хакими плюс резвые шотландцы со Скоттом Мактоминеем.

Неймар Фото: Buda Mendes/Getty Images

Неймар, как сообщили в Foot Mercato, скорее всего, поправится только к плей-офф. Значит, ждём магии от Винисиуса и Луиса Энрике из «Зенита».

Группа E

2-й тур. Германия — Кот-д'Ивуар, 20 июня в 23:00 мск

3-й тур. Эквадор — Германия, 25 июня в 23:00 мск

Германия, как и Бразилия, прилично задолжала болельщикам: после победного ЧМ-2014 дважды не вышла из группы. При новом формате обойтись без плей-офф будет крайне сложно: пройти дальше можно и с третьего места при удачных дополнительных показателях.

А Кот-д'Ивуар с приоритетной трансферной целью «Ливерпуля» Яном Диомандом и Эквадор Мойсеса Кайседо способны доставить немцам неприятностей. Особенно южноамериканцы: за 18 матчей отборочного цикла они пропустили всего-навсего пять голов. Флориан Вирц и Джамал Мусиала, как вам такое?

Группа F

1-й тур. Нидерланды — Япония, 14 июня в 23:00 мск

2-й тур. Нидерланды — Швеция, 20 июня в 20:00 мск

Нидерланды с Рональдом Куманом вышли в полуфинал Евро-2024. Почему бы не повторить достижение и на ЧМ-2026? Правда, жребий отнёсся к ним не слишком благосклонно: помимо японцев с Такефусой Кубо и шведов с Виктором Дьёкерешем, в соперники выпал неуступчивый Тунис – никаких вам Кюрасао и Иорданий с Гаити.

Рональд Куман Фото: Rafal Oleksiewicz/Getty Images

Но всё-таки две главные вывески группы очевидны. Зарешают ли Коди Гакпо, Джастин Клюйверт и Дониэлл Мален? Швеция вот полна решимости исправиться за провальный отбор с двумя очками в шести встречах: на чемпионат мира она пробилась с помощью Лиги наций.

Группа G

1-й тур. Бельгия — Египет, 15 июня в 22:00 мск

2-й тур. Бельгия — Иран, 21 июня в 22:00 мск

Возможно, Бельгию причисляют к одним из соискателей медалей по привычке. Её лучшее поколение постепенно сходит на нет: братья Азар давно завершили карьеру, Акселю Витселю 37 лет, Кевину Де Брёйне – 34, Тибо Куртуа и Ромелу Лукаку – по 33. Последний ещё и весь сезон лечился. А звёзд сопоставимой величины бельгийцы, за исключением Жереми Доку, пока не взрастили.

Как следует напрячь их постараются Египет с Мохамедом Салахом и Иран с Мехди Тареми. Для иранцев из-за политической обстановки ЧМ-2026 – больше чем просто турнир. Не сомневайтесь, они выложатся на максимум.

Группа H

3-й тур. Уругвай — Испания, 27 июня в 3:00 мск

Как же жаль, что два этих гранда сойдутся только в 3-м туре, когда, скорее всего, уже решат все вопросы по выходу в плей-офф. В соперниках у них Саудовская Аравия и Кабо-Верде – способные сборные. Но уж слишком неравны силы. В таком случае нас ждёт обкатка ближайшего резерва испанцев и уругвайцев.

Футболисты сборной Испании Фото: Agustin Cuevas/Getty Images

Повод ли это игнорировать матч? Нет, ведь сильных исполнителей и у тех, и у других хватит на два сильных состава. Особенно у Испании. Возможно, не увидим в её старте Родри и Педри. Тогда их подменят, к примеру, Мартин Субименди и Фабиан Руис.

Группа I

1-й тур. Франция — Сенегал, 16 июня в 22:00 мск

3-й тур. Норвегия — Франция, 26 июня в 22:00 мск

Франция — самая стабильная сборная двух предыдущих чемпионатов мира. В России добрались до золота, в Катаре остановились в шаге от повторения этого результата. Нынешний чемпионат мира станет последним для Дидье Дешама в роли главного тренера сборной Франции. Наверняка он хочет уйти красиво.

В соперниках — достаточно серьёзные соперники. Сенегал стал победителем Кубка Африки на поле, после чего прилетели дисциплинарные санкции. Чемпионом объявили Марокко, однако сенегальцы демонстративно показывают, кого следует считать лучшей сборной континента. Матч Норвегии и Франции в 3-м туре — один из самых интригующих. От Эрлинга Холанда и компании ждут многого, но справятся ли скандинавы с таким давлением?

Группа J

1-й тур. Аргентина — Алжир, 17 июня в 4:00 мск

2-й тур. Аргентина — Австрия, 22 июня в 20:00 мск

Четыре года назад Лионель Месси закрыл гештальт — привёл сборную Аргентины к победе на чемпионате мира. Но повторить успех, как известно, гораздо тяжелее. Однако сейчас букмекеры не включили команду Лионеля Скалони даже в топ-5 главных фаворитов турнира в Северной Америке. Всё по делу?

Лионель Месси Фото: Todd Kirkland/Getty Images

В 1-м туре аргентинцы зарубятся с Алжиром, у которого есть Рияд Марез. Во 2-м чемпионов мира ждёт непростая игра с Австрией. Ральф Рангник поставил симпатичный футбол, однако хватит ли этого, чтобы отобрать очки у Аргентины? Узнаем через несколько дней.

Группа K

2-й тур. Португалия — Узбекистан, 23 июня в 20:00 мск

3-й тур. Колумбия — Португалия, 28 июня в 2:30 мск

Одна из интриг чемпионата мира: доберётся ли Криштиану Роналду до золотой медали? Кажется, португальцы без проблем должны выходить из группы, хотя матч с Колумбией в заключительном туре может стать проблемой. Южноамериканская команда с Джоном Кордобой в заявке наверняка постарается скинуть европейцев с первого места.

А перед этим Португалия встретится с Узбекистаном. Дебютант чемпионата мира приехал на турнир с Фабио Каннаваро. Мы все прекрасно помним, каким он был футболистом. Но какой это тренер, ещё нужно понять. А для Узбекистана все предстоящие матчи — бесценный опыт.

Группа L

1-й тур. Англия — Хорватия, 17 июня в 23:00 мск

2-й тур. Англия — Гана, 23 июня в 23:00 мск

Расписание составлено таким образом, что англичанам тяжелее всего придётся в 1-м туре. Матч с хорватами — ремейк полуфинала ЧМ-2018. Не исключено, что именно эта встреча определит, кто в итоге займёт первое место в группе. Букмекеры считают англичан фаворитами матча, но хорваты уже неоднократно доказывали, что способны побеждать вопреки всем прогнозам.

Футболисты сборной Хорватии Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

Во 2-м туре команда Томаса Тухеля сыграет с Ганой, в составе которой выделяется Антуан Семеньо. Тот самый, кто рубится в АПЛ в составе «Манчестер Сити». Общий уровень сборной Англии выше, однако кто знает, что придумает опытный тренер Карлуш Кейруш.