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Расписание спортивных матчей 13 июня 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: ЧМ-2026, женское дерби «Спартак» — ЦСКА и «24 часа Ле-Мана»
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 13 июня 2026 года
Комментарии
Лучший спорт 13 июня: США — Парагвай и Катар — Швейцария, квалификация Формулы-1, Бразилия — Сербия и Турция — Франция в Лиге наций!

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Время в материале указано по Москве.

🏐 2:30: Турция — Франция, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Лига наций (м) . Предварительный этап
13 июня 2026, суббота. 02:30 МСК
Турция
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какой состав выставит Андреа Джани?

Французы провели два тяжелейших матча своими лучшими силами. Победили Италию во встрече-триллере, на следующий день уступили хозяевам. Третий матч подряд — велик соблазн выпустить резерв. Но поражение от Турции может ударить по рейтингу команды. А турки вчера отдыхали. В первой встрече с США они выступили в свою силу — один сет зацепили, на большее не хватило. Предсказать исход предстоящей игры почти невозможно!

Статистика Лиги наций (мужчины)
Женя Гребенников Лигу наций пропускает, но выходцев из Суперлиги и тех, кто играл в России, много!
Звёздный аргентинец и сербский десант. Кто из «наших» сыграет в Лиге наций?
Звёздный аргентинец и сербский десант. Кто из «наших» сыграет в Лиге наций?

⚽️ 4:00: США — Парагвай, ЧМ-2026, группа D, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 04:00 МСК
США
Не начался
Парагвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2026 Подробнее

Интрига: лёгкая победа хозяев турнира?

Парагвай – самая незвёздная южноамериканская команда ЧМ-2026. Против неё – хозяева турнира с Пулишичем и Балогуном под руководством Маурисио Почеттино. Есть ли у гостей хоть какие-то шансы? На самом деле – да. В отборочном цикле парагвайцы обыгрывали Уругвай, Бразилию и Аргентину, так что с исходом здесь точно ничего не ясно. Матч точно не стоит пропускать динамовским болельщикам, ведь есть возможность притопить за Касереса и Бальбуэну. Пусть второй уже покинул РПЛ.

Турнирная таблица ЧМ-2026
Что по раскладам в группе?
Главное о группе D на ЧМ-2026. В компании США и Турции огромная интрига!
Главное о группе D на ЧМ-2026. В компании США и Турции огромная интрига!

🏆⚽️ 13:30: «Спартак» — ЦСКА, Суперкубок России (ж)

💬 Матч с текстовой трансляцией

Winline Суперкубок России (ж) 2026 . Финал
13 июня 2026, суббота. 13:30 МСК
Спартак (ж)
Москва
Не начался
ЦСКА (ж)
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: титульное дерби всея Руси

«Спартак» против ЦСКА – всегда горячо. Даже если речь о женском футболе. Тем более когда на кону титул. Мужская версия красно-белых давно не радовала болельщиков чемпионством. Зато женская не подвела. И теперь у неё есть возможность заодно забрать Суперкубок. ЦСКА же – действующий обладатель Кубка. И в полуфинале получилось обыграть как раз «Спартак». Состоится ли реванш? По личным встречам армейские футболистки заметно впереди: пять побед и две ничьих.

Таким было чемпионство:
«Спартак», который смог. Взяли эпохальное чемпионство в дерби с ЦСКА!
«Спартак», который смог. Взяли эпохальное чемпионство в дерби с ЦСКА!

🏐 17:00: Бразилия — Сербия, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Лига наций (м) . Предварительный этап
13 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Бразилия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: дадут ли бой сербы?

Бразильцы нацелены пройти катком по домашней неделе Лиги наций. Пока получается — Иран и Бельгию обыграли. Дальше – Сербия, которая явно не в оптимальном составе, но уже успела удивить, победив Аргентину, которая считалась фаворитом. Сможет ли команда Георге Крецу дать бой хозяевам?

Статистика Лиги наций (мужчины)
Фаворита этой Лиги наций назвать невозможно:
Всё о мужской волейбольной Лиге наций — 2026: формат, расписание и фавориты
Всё о мужской волейбольной Лиге наций — 2026: формат, расписание и фавориты

🏎 17:00: Формула-1, седьмой этап, Гран-при Барселоны, квалификация

Формула-1 2026. Этап 7, Барселона, Испания
Гран-при Барселоны-Каталуньи. Квалификация
13 июня 2026, суббота. 17:00 МСК
Не началось

Интрига: что покажет самая «честная» трасса чемпионата?

Автодром в Барселоне хоть и считается скучным в плане борьбы на трассе, но зато он весьма показателен, если вы хотите понять, что сейчас происходит в Формуле-1. Трасса «Каталунья» как следует тестирует и аэродинамику болидов, и характеристики силовых установок, так что субботняя квалификация должна наглядно показать текущий расклад сил. Насколько велик отрыв «Мерседеса» и где их ближайшие конкуренты? Приходит ли в себя Джордж Расселл или его кризис только усугубляется? Вот всё это мы попробуем понять.

Положение в личном зачёте и Кубке конструкторов Ф-1
Море рекордов нового лидера Формулы-1:
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9 рекордов Формулы-1, которые уже побил Андреа Кими Антонелли. Ещё парочка на подходе

🏎️ 17:00: «24 часа Ле-Мана», чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC)

24 часа Ле-Мана Подробнее

Интрига: доминация «Феррари» — всё?

В последние сезоны лучшей машиной «24 часов Ле-Мана» традиционно становился гиперкар «Феррари», однако, судя по тренировкам и квалификациям во Франции, на сей раз итальянцы не относятся к числу претендентов. Благодаря развитию гиперкаров и решениям организаторов по так называемому «Балансу производительности» вперёд вырвались представители «Кадиллака», «БМВ» и даже «Альпин». Правда, квалификация – это одно, а гоночный режим – совсем другое… Но прямо сейчас предсказать победителя суточного марафона невозможно, а это лучший анонс гонки.

Странное решение организаторов:
Официально
«Хотим избежать спекуляций». В WEC решили скрывать информацию о BoP

⚽️ 22:00: Катар — Швейцария, ЧМ-2026, группа B, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа B. 1-й тур
13 июня 2026, суббота. 22:00 МСК
Катар
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Мурат Якин против чемпионов Азии

Пусть Кубок Азии и прошёл в далёком 2023 году, Катар по-прежнему остаётся его действующим победителем. Причём достигшим двух побед кряду. Сейчас команду тренирует Хулен Лопетеги, и его дуэль с экс-спартаковцем Муратом Якином интригует. Швейцарцы выходили из группы на четырёх из пяти последних ЧМ. Джака, Эмболо и другие лидеры сборной сделают всё, чтобы продлить серию.

Турнирная таблица ЧМ-2026
Шансы Катара выйти из группы оцениваются высоко:
Главное о группе B на ЧМ-2026. Палачей Италии ждут в плей-офф, а у хозяйки Канады проблема
Главное о группе B на ЧМ-2026. Палачей Италии ждут в плей-офф, а у хозяйки Канады проблема
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