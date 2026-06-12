Топ-события субботы: ЧМ-2026, женское дерби «Спартак» — ЦСКА и «24 часа Ле-Мана»

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 13 июня в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏐 2:30: Турция — Франция, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Интрига: какой состав выставит Андреа Джани?

Французы провели два тяжелейших матча своими лучшими силами. Победили Италию во встрече-триллере, на следующий день уступили хозяевам. Третий матч подряд — велик соблазн выпустить резерв. Но поражение от Турции может ударить по рейтингу команды. А турки вчера отдыхали. В первой встрече с США они выступили в свою силу — один сет зацепили, на большее не хватило. Предсказать исход предстоящей игры почти невозможно!

⚽️ 4:00: США — Парагвай, ЧМ-2026, группа D, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: лёгкая победа хозяев турнира?

Парагвай – самая незвёздная южноамериканская команда ЧМ-2026. Против неё – хозяева турнира с Пулишичем и Балогуном под руководством Маурисио Почеттино. Есть ли у гостей хоть какие-то шансы? На самом деле – да. В отборочном цикле парагвайцы обыгрывали Уругвай, Бразилию и Аргентину, так что с исходом здесь точно ничего не ясно. Матч точно не стоит пропускать динамовским болельщикам, ведь есть возможность притопить за Касереса и Бальбуэну. Пусть второй уже покинул РПЛ.

🏆⚽️ 13:30: «Спартак» — ЦСКА, Суперкубок России (ж)

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: титульное дерби всея Руси

«Спартак» против ЦСКА – всегда горячо. Даже если речь о женском футболе. Тем более когда на кону титул. Мужская версия красно-белых давно не радовала болельщиков чемпионством. Зато женская не подвела. И теперь у неё есть возможность заодно забрать Суперкубок. ЦСКА же – действующий обладатель Кубка. И в полуфинале получилось обыграть как раз «Спартак». Состоится ли реванш? По личным встречам армейские футболистки заметно впереди: пять побед и две ничьих.

🏐 17:00: Бразилия — Сербия, Лига наций, мужчины, предварительный этап

Интрига: дадут ли бой сербы?

Бразильцы нацелены пройти катком по домашней неделе Лиги наций. Пока получается — Иран и Бельгию обыграли. Дальше – Сербия, которая явно не в оптимальном составе, но уже успела удивить, победив Аргентину, которая считалась фаворитом. Сможет ли команда Георге Крецу дать бой хозяевам?

🏎 17:00: Формула-1, седьмой этап, Гран-при Барселоны, квалификация

Интрига: что покажет самая «честная» трасса чемпионата?

Автодром в Барселоне хоть и считается скучным в плане борьбы на трассе, но зато он весьма показателен, если вы хотите понять, что сейчас происходит в Формуле-1. Трасса «Каталунья» как следует тестирует и аэродинамику болидов, и характеристики силовых установок, так что субботняя квалификация должна наглядно показать текущий расклад сил. Насколько велик отрыв «Мерседеса» и где их ближайшие конкуренты? Приходит ли в себя Джордж Расселл или его кризис только усугубляется? Вот всё это мы попробуем понять.

🏎️ 17:00: «24 часа Ле-Мана», чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC)

Интрига: доминация «Феррари» — всё?

В последние сезоны лучшей машиной «24 часов Ле-Мана» традиционно становился гиперкар «Феррари», однако, судя по тренировкам и квалификациям во Франции, на сей раз итальянцы не относятся к числу претендентов. Благодаря развитию гиперкаров и решениям организаторов по так называемому «Балансу производительности» вперёд вырвались представители «Кадиллака», «БМВ» и даже «Альпин». Правда, квалификация – это одно, а гоночный режим – совсем другое… Но прямо сейчас предсказать победителя суточного марафона невозможно, а это лучший анонс гонки.

⚽️ 22:00: Катар — Швейцария, ЧМ-2026, группа B, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Мурат Якин против чемпионов Азии

Пусть Кубок Азии и прошёл в далёком 2023 году, Катар по-прежнему остаётся его действующим победителем. Причём достигшим двух побед кряду. Сейчас команду тренирует Хулен Лопетеги, и его дуэль с экс-спартаковцем Муратом Якином интригует. Швейцарцы выходили из группы на четырёх из пяти последних ЧМ. Джака, Эмболо и другие лидеры сборной сделают всё, чтобы продлить серию.