Главный трансфер «Реала». Переход Бернарду — это продолжение Модрича и Крооса

Таких футболистов, как Бернарду Силва, не упускают. Если такого игрока можно взять, – тем более свободным агентом – его нужно брать. Бернарду умён настолько, что способен адаптироваться почти к любому стилю игры. Пожалуй, единственный стиль, который ему явно не подходит, – «бей-беги». В любом другом футболе португалец найдёт, как проявить себя и как помочь команде.

В мире кино есть теория, согласно которой лучший актёр – тот, кто лишён типажа. Никакой – а значит, может быть любым, может сыграть что угодно. Так вот Бернарду, если переходить от кино к футболу, как раз никакой – в лучшем смысле слова! Его главный скилл – интеллект. А это даёт гибкость и умение адаптироваться к разным условиям.

В лице Силвы «Реал» получает боевую единицу экстра-класса (Фабрицио Романо уже дал Here We Go!). Что бы ни придумал Жозе Моуринью, какой бы футбол ни ставил, нет сомнений: Бернарду будет полезен. Очевидно, так считает и сам Жозе. В СМИ была информация, что именно Моур настоял на подписании экс-звезды «Манчестер Сити».

Кстати, как вообще получилось, что «Сити» отпустил такого игрока? Судя по всему, дело в первую очередь в самом Бернарду. В августе ему исполнится уже 32 года. В «Сити» он отыграл целых девять лет. Отыграл блестяще, взял все возможные трофеи, включая Лигу чемпионов.

Всё это время португалец был одним из главных проводников идей Пепа Гвардиолы. В целом по типажу, по доминированию интеллекта над другими качествами Бернарду – возможно, самый пеповский игрок, какого только можно представить. Или уж как минимум – один из самых.

Союз Гвардиолы и Бернарду получился грандиозным. Однако теперь и Пеп покинул «Сити», и Силва тоже решил попробовать что-то новое. Причём об уходе игрока клуб объявил раньше, чем об уходе тренера. Так что, вероятно, португалец принял окончательное решение уйти до того, как узнал, что клуб покинет главный идеолог.

К слову, весь прошедший сезон Гвардиола, отвечая на вопросы о будущем Бернарду, говорил о семье португальца: мол, он примет наилучшее решение для себя и своих близких, и «Сити» поддержит это решение. Манчестер – довольно специфическое место. Особенно для людей с юга Европы. Бернарду провёл там много прекрасных лет, но сейчас, ближе к концу карьеры, решил, что можно пожить где-то ещё – там, где будет приятнее ему и его семье.

В этом смысле Испания для Бернарду – идеальный вариант. Тепло, рядом – родная Португалия. А ещё – есть сразу несколько топ-клубов. Так что уровень спортивных амбиций можно не снижать. Бернарду хотели и «Барселона», и «Атлетико». «Реала» изначально не было на горизонте. В какой-то момент показалось, что переход португальца в «Барсу» неизбежен. И, нет сомнений, это было бы очень круто. Бернарду с его интеллектом и техникой в бешеной, бегущей команде Ханс-Дитера Флика – они бы отлично дополнили друг друга.

Однако в итоге «Барселона» не дожала трансфер. По одной из версий, в клубе не были на 100% уверены, что Бернарду нужен. Переговоры застопорились – и тут подскочил «Реал». Сложно сказать, насколько много потеряет «Барса», упустив такого игрока. В конце концов, у Флика и так прекрасная команда. Бернарду мог сделать её ещё лучше. Но, ещё раз, в королевстве Флика и так всё очень неплохо.

О чём можно говорить с уверенностью – так это о том, что «Реал» с Бернарду точно станет сильнее. Один из плюсов португальца, помимо перечисленных выше, – он умеет таскать рояль. По необходимости Бернарду может выходить на первые роли. Однако для него это не самоцель. Он идеальный служебный, обслуживающий игрок – опять же, в лучшем смысле слова. Своей работой, которая не всегда бывает яркой и заметной, Бернарду помогает раскрываться партнёрам. Так было в «Сити» – и теперь так будет в «Реале».

Лука Модрич и Тони Кроос Фото: Matthias Hangst/Getty Images

В этом смысле Бернарду похож на Луку Модрича и Тони Крооса, которых так не хватает «Мадриду». Это тоже идеальные обслуживающие игроки. Они настолько умны, что, не выскакивая на первый план, полностью держали игру команды в своих руках. Рядом с ними другие футболисты становились лучше, ярче и эффективнее.

В одиночку Бернарду, конечно, не заменит Модрича и Крооса. Но всё равно появление игрока такого типа и такого класса – огромный плюс для «Реала». После ухода Крооса и Модрича в «Мадриде» возник дикий дисбаланс между теми, кто играет на рояле и кто таскает его. Таскающих почти не осталось. К чему это привело, известно: «Реал» второй сезон кряду без больших трофеев.

Совсем не факт, что «Мадрид» в ближайшем сезоне заполучит что-то большое с Бернарду. Пытаться, конечно, будут. Но вот получится ли – вопрос. Однако в любом случае подписание португальца, да ещё и свободным агентом, да ещё и когда он был близок к «Барсе» – это отличный ход Флорентино Переса. Вполне возможно, трансфер за € 150 млн и более, если он случится, по-футбольному не даст такого эффекта, как переход бесплатного Силвы.