Когда Роналду и Месси могут встретиться на ЧМ-2026? Все расклады — есть шанс и на финал!

Чемпионат мира 2026 года, вероятно, станет последним для Криштиану Роналду и Лионеля Месси. И ещё ни разу одни из величайших футболистов в истории не играли на турнире между собой. Хотя за спиной у них уже пять мировых чемпионатов (2006, 2010, 2014, 2018 и 2022). Но на предстоящем ЧМ у нас есть отличный шанс увидеть легендарную битву Аргентины и Португалии! Рассказываем, при каких обстоятельствах и когда мы можем ожидать встречу Роналду и Месси.

Первый сценарий — четвертьфинал

Самый ожидаемый и самый логичный сюжет. Для него сборным Аргентины и Португалии нужно занять первое место в группе. Напомним, там действующие чемпионы сыграют с Австрией, Алжиром и Иорданией. А Португалии предстоят матчи с Узбекистаном, Колумбией и ДР Конго. Так что вероятность финиша первыми у обеих сборных высока.

Далее – Месси и Роналду нужно протащить команды в 1/16 и 1/8 финала. Пока что невозможно точно определить соперников Аргентины и Португалии на этих стадиях (так как всё решится после того, как будут определены восемь лучших команд с третьих мест). Но с амбициями и уровнем составов их сборных они попросту обязаны добраться до данной стадии. Также на этой стадии команды могут пересечься, если одна финиширует второй в группе, а другая – третьей (зависит от топ-8 сборных с третьей строчки).

Второй сценарий — финал

Сложно даже представить, какая степень эпичности будет у финала Португалия – Аргентина. Тут даже в сторонке отдыхают кинорежиссёры. Шанс выхода португальцев в главный матч – 14,4%, аргентинцев – 17,15% (данные суперкомпьютера Opta). Пятое и четвёртое места соответственно, неплохая вероятность.

Для того чтобы Месси и Роналду зарубились в финале, одной из команд нужно финишировать первой в своей группе, а вторая должна занять вторую строчку. Тогда Аргентина и Португалия окажутся в разных половинах сетки и пойдут навстречу друг другу через 1/16, 1/8 финала, четвертьфинал и полуфинал. Финал с аргентинцами и португальцами возможен, даже если сборные финишируют третьими в своих группах и попадут в топ-8 лучших (из 12). Но это уже совсем фантастика.

Третий сценарий — 1/8 финала

Чуть менее вероятный расклад, чем встреча в четвертьфинале. Но реальный. Для того чтобы увидеть битву Роналду и Месси в 1/8 финала, их сборным нужно занять второе место в группе. И далее – пройти лишь первый раунд плей-офф.

Есть и альтернативные варианты

Напомним, в 1/16 финала выходят две лучшие команды из 12 групп + восемь лучших сборных с третьих мест. Итого – 32 команды. И если кто-то из пары Аргентина/Португалия окажется в этой восьмёрке, а вторые займут первую строчку в своей группе, то есть теоретический шанс очного матча уже на первой стадии плей-офф. Однако тут всё зависит от ФИФА и таблицы комбинаций. Такой вариант нельзя гарантировать на 100%.