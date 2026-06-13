Экс-игрок «Зенита» и «Локо» сменил гражданство ради ЧМ. Теперь он — главная звезда сборной

Вильсон Изидор круто ворвался в АПЛ, но приглашения от Франции не дождался. Выступать за Гаити его уговаривали два года.

Сборная Гаити – один из самых загадочных участников ЧМ-2026. Об этой стране, а тем более о её национальной команде у нас знают минимум. Вероятно, для многих в России стал сюрпризом даже тот факт, что сборная Гаити уже участвовала в чемпионатах мира. Гаитяне ездили на ЧМ-1974, где финишировали последними в группе с Польшей, Аргентиной и Италией (потерпели поражения во всех трёх турах с общим счётом 2:14). Сегодня эта страна – символ бедности и преступности. Власти не могут обеспечить безопасное проведение международных матчей, поэтому национальная команда играет домашние встречи на нейтральных полях.

До марта 2026-го в сборной Гаити не было известных для российских болельщиков имён. Но теперь главная звезда и самый дорогой, по версии Transfermarkt, футболист островитян – экс-игрок «Зенита» и «Локомотива»! За два с половиной месяца до старта ЧМ-2026 за национальную команду дебютировал Вильсон Изидор.

Рассказываем, как это случилось и какая роль будет у форварда в команде французского тренера Себастьена Минье.

Вообще-то Изидор и Минье – соотечественники. Вильсон родился во Франции, в Ренне. Воспитывался в академии местного клуба, где тренировался до 18 лет. Поскольку форвард считался достаточно одарённым парнем, он в те годы мечтал играть на чемпионатах мира только за одну сборную – французскую.

Изидор вызывался в национальные команды разных возрастов. За U17 провёл девять матчей и набрал 2+1. Причём все свои результативные действия совершил на ЧМ-2017, где «трёхцветные» дошли до 1/8 финала и уступили Испании. На групповом этапе Вильсон забил Новой Каледонии, а затем стал автором гола и голевой передачи в игре с Гондурасом. В сборной U18 форвард положил два мяча в четырёх встречах. Оформил дубль в ворота Бельгии. Но особенно результативен Изидор был в сборной U19.

Выступая за 19-летних французов, Вильсон наколотил восемь мячей в девяти матчах. Были хет-трики в спарринге с Арменией и в игре отборочного цикла чемпионата Европы с Литвой. Кроме того, в квалификации форвард ещё раз огорчил Бельгию. На самом Евро-2019 Изидор забил победный гол Ирландии с паса Пьера Калюлю. Турнир завершился для Франции поражением в полуфинале от Испании, а Вильсон в серии пенальти проиграл дуэль Арнау Тенасу.

Вильсон Изидор Фото: Stephen McCarthy/Getty Images

Казалось, впереди у воспитанника «Ренна» звёздная карьера. Тем более стилем игры Изидор напоминал своего кумира Тьерри Анри. Однако выступления за Францию закончились для Вильсона на команде U20. За неё форвард сыграл только дважды в 2019 году – без результативных действий. Во взрослом футболе Изидор долго раскрывался, не потянул в «Монако» (монегаски забрали 18-летнего таланта из «Ренна») и рано уехал в Россию. Созрел в «Локомотиве», потом провалился в «Зените», но, как ни удивительно, расцвёл в «Сандерленде», стал забивать даже в АПЛ.

В сезоне-2024/2025, играя за «чёрных котов» на правах аренды в Чемпионшипе, Изидор заработал 13+2 в 46 матчах второго английского дивизиона и плей-офф за место в АПЛ. Помог команде подняться в элиту и был выкуплен «Сандерлендом». Прошедший сезон Вильсон бодро начал и в сильнейшей лиге Европы – забил четыре гола в девяти турах, находился в группе лидеров гонки бомбардиров. Впрочем, потом результативность форварда упала: до конца чемпионата он отличился ещё лишь дважды, выпал из основы. Тем не менее вполне может быть доволен дебютным сезоном в АПЛ.

Сейчас Изидор – один из четырёх игроков в составе сборной Гаити, выступающих в топ-лигах. Полузащитник Жан-Рикнер Беллегард вылетел из АПЛ с «Вулверхэмптоном», а защитник Карлан Аркюс и форвард Хосуэ Казимир выступают во Франции соответственно за «Анже» и «Осер». По стоимости с Изидором (€ 18 млн) сопоставим только Беллегард (€ 16 млн), все остальные гаитяне – в разы дешевле.

Вильсон Изидор Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

С островным государством Вильсона связывают корни. Его отец – из Гаити, а мать – из Мадагаскара. Поняв, что у него нет никаких шансов оказаться в первой сборной Франции, Изидор воспользовался альтернативной возможностью – выбрать между национальными командами из КОНКАКАФ и Африки. Но очень долго думал. Далеко не сразу принял предложение гаитян, хотя фанаты завалили его сообщениями в соцсетях с просьбами присоединиться к «гренадёрам».

Сборная Гаити выше Мадагаскара в рейтинге ФИФА, а что ещё важнее – участник ЧМ-2026. Поэтому неудивительно, что форвард выбрал родину отца и деда. Возможно, это был его единственный шанс за всю карьеру сыграть на чемпионате мира.

Вильсон Изидор форвард сборной Гаити «Поскольку я француз, мне было трудно делать выбор. Можно сказать, мне пришлось выбирать между мамой и папой. Но я очень рад своему решению. Многое узнаю о стране и культуре — действительно хочу этим заниматься. Когда согласился принять вызов, стремился помочь Гаити развиваться. Уже сбылась одна моя мечта — играть в АПЛ. Теперь надеюсь, что исполнится и другая и я выступлю на чемпионате мира».

Под руководством Минье сборная Гаити играет в футбол, в котором форварды могут проявить себя. За 24 матча при французском тренере островитяне забили 53 гола (то есть в среднем более двух за игру). Недавно положили четыре мяча в товарищеской встрече в ворота другого участника ЧМ-2026 Новой Зеландии, до этого отгружали трёшку Азербайджану, Коста-Рике и Никарагуа. Понятно, что спарринги или встречи с соперниками по отбору в КОНКАКАФ не сравнятся с играми на чемпионате мира, тем не менее Изидору можно надеяться на хорошую поддержку из глубины. Как правило, Минье использует тактические схемы 4-4-2 или 4-2-3-1.

Поскольку Изидор присоединился к сборной Гаити уже после завершения отборочного цикла ЧМ-2026, он играл за национальную команду только в товарищеских встречах. Дебютировал в матче с Тунисом (0:1), выйдя на замену в перерыве вместо нападающего турецкого «Ризеспора» Францди Пьерро. К слову, они могли поиграть вместе ещё в «Локомотиве», если бы трансфер Пьерро не сорвался у железнодорожников в сентябре 2023-го.

Затем Изидор появился в основе во втором мартовском спарринге команды Минье с Исландией (1:1) – играл в паре с лучшим бомбардиром в истории сборной Гаити Дюкенсом Назоном из иранского «Эстегляля». И именно Вильсон спас гаитян от поражения, забив на 88-й минуте с паса вышедшего на замену Пьерро. Подхватил мяч в 25 метрах от ворот, прокинул мимо соперника, ворвался в штрафную и покатил низом в дальний угол. После матча счастливый Вильсон написал в соцсетях: «За страну, за предков!»

В первом июньском спарринге с Новой Зеландией (4:0) тренер снова поставил в атаке дуэт Изидор – Назон. Уже на 12-й минуте Рубен Провиданс открыл счёт с паса экс-форварда «Зенита» и «Локо». Вильсон сместился влево для развития быстрой атаки, подхватил мяч и выдал проникающую передачу в штрафную на будущего автора гола. А за неделю до старта чемпионата мира гаитяне сыграли с Перу (1:2). Уступили, несмотря на то что Изидор вывел команду вперёд на 16-й минуте. Сборная Гаити забила в переходной фазе благодаря удачному прессингу. Вильсон открылся по центру под пас к 11-й метровой отметке и технично перекинул вратаря. Таким образом, у него на сегодняшний день 2+1 в четырёх матчах за новую национальную команду.

«Для Изидора это был долгий процесс – я пытался убедить его более двух лет, – признался Минье. – То же самое касается Беллегарда. Это ребята, которые играли за молодёжную сборную Франции и никогда не ступали на гаитянскую землю. Мне нужно было убедить их в организации работы национальной команды. Я представил проект максимально ясно, чтобы показать, что мы сделали большой шаг вперёд в плане профессионализма за эти два года и что условия не будут отличаться от тех, к которым он привыкли в клубах. Пытаюсь оказывать давление на руководство, занимаясь вопросами переездов и размещения в отелях. Нам нужно соответствовать стандартам, чтобы принимать таких игроков».

Не пропустите матчи сборной Гаити. Эти парни будут биться и за себя, и за тех, кто не может поддержать их с трибун – живущий в ужасных социально-экономических условиях народ страны. А нам есть за кого поболеть персонально, пусть даже период Изидора в РПЛ был неоднозначным.