Звёзды АПЛ и Ла Лиги, обиженный Сафоновым защитник. Неизвестные в топ-сборных на ЧМ-2026

ЧМ-2026 пропустят десятки именитых игроков из топ-сборных: Пауло Дибала, Ришарлисон, Коул Палмер и многие другие. На их место вызвали менее популярных футболистов, но, по мнению тренеров, они лучше готовы к борьбе за медали. Самое время познакомиться со всеми из них.

Бразилия

У бразильцев вообще интересная заявка: Дуглас Сантос и Луис Энрике из «Зенита», сомнительный престарелый Неймар. Но их общественность хотя бы знает.

А вот про 38-летнего вратаря Вевертона, кажется, мало кто слышал. Он едет на турнир очевидным третьим номером — так же было на ЧМ-2022, где он сыграл 10 минут со сборной Южной Кореи на групповом этапе. Зато был основным на победной Олимпиаде-2016: пропустил один мяч и вытащил серию пенальти с немцами в финале. Если говорить о клубной карьере, Вевертон ни разу не покидал пределы Бразилии. Зато несколько раз признавался лучшим вратарём местного чемпионата и дважды выиграл Кубок Либертадорес с «Палмейрасом». Сейчас борется за выживание с «Гремио» и входит в топ-3 по «сухарям» в местной Серии А.

Лео Перейра Фото: Rodrigo Valle/Getty Images

Ещё один представитель бразильского чемпионата — защитник Лео Перейра. Игрок раскрылся в «Атлетико Паранаэнсе», а с 2020 года играет за «Фламенго». Лео выиграл все возможные титулы в стране, но в декабре 2025-го упустил шанс на победу в Межконтинентальном кубке: стал одной из жертв Матвея Сафонова в серии пенальти. А ещё летом 2022-го бразилец едва не уехал в «Краснодар»: футболист был готов к переезду, однако «Фламенго» не устроила сумма выплаты.

В числе нападающих — 19-летний Райан Роша из сенсационного «Борнмута». Роша — футбольный человек в квадрате. Его отец тоже играл за «Васко», даже делил раздевалку с Ромарио и Жуниньо, а потом тренировал сына в системе клуба. Райан то и дело перескакивал через возрастные категории, в 16 лет стал самым юным дебютантом «Васко» в XXI веке, а позже забил больше всех на юношеском ЧМ. В сезоне-2025 форвард как мог спасал родной клуб от вылета и вонзил 14 мячей. В январе бразилец переехал в АПЛ: в первом же туре отдал голевую с «Вулверхэмптоном», забил «Астон Вилле» и суммарно оформил 5+2 в 15 матчах.

Германия

Основой немецкой сборной будут футболисты из АПЛ, «Баварии» и дортмундской «Боруссии». Но есть ещё несколько имён из других команд. О некоторых вы тоже могли слышать: Ангело Штиллер (опорник «Штутгарта», им прошлым летом интересовался «Реал»), Дениз Ундав (форвард «Штутгарта», второй лучший бомбардир Бундеслиги-2025/2026) и Давид Раум (левый защитник «Лейпцига», уже накопил 36 встреч за сборную).

А вот Натаниэль Браун из «Айнтрахта» — лицо, прежде незнакомое. Ему всего 22 года, играет слева в защите. Начинал во второй Бундеслиге с «Нюрнбергом», а два года назад был приобретён «Айнтрахтом». В прошедшем сезоне чемпионата Германии оформил 4+4, стал лидером по успешным отборам в Бундеслиге, а после ЧМ, возможно, перейдёт в «Баварию» — мюнхенцы уже договорились с футболистом. Возможно, в Америке защитник получит много игрового времени: в последних трёх товарищеских матчах сборной Натаниэль вышел в старте.

Надим Амири Фото: Alex Grimm/Getty Images

Атакующий полузащитник Надим Амири из «Майнца» может быть знаком по былым выступлениям за «Байер»: красочно забивал пяткой, а после ухода Кая Хаверца претендовал на роль лидера леверкузенцев. Сам Надим называл себя «уличным футболистом», хвастаясь стилем игры. Но не хватало стабильности: в 2022-м уехал в аренду в «Дженоа» и лишь косвенно поучаствовал в чемпионстве «Байера» (82 минуты в Бундеслиге за полгода). Зато ожил в «Майнце»: в сезоне-2024/2025 подарил команде надежду на отбор в ЛЧ (в итоге попали в Лигу конференций), а в нынешнем как мог спасал от вылета (12+2 в 26 встречах).

Амири давно знаком с Юлианом Нагельсманом: оба прошли через структуру «Хоффенхайма». В 2025-м тренер вернул игрока в сборную после пятилетнего перерыва — с тех пор Надим регулярно попадает в заявку, если не травмирован.

Джейми Левелинг — вторая атакующая сила «Штутгарта» после Ундава. Забил семь мячей за чемпионат и с девятью ассистами стал одним из лучших по голевым передачам в Бундеслиге прошедшего сезона. Нагельсман отмечал Джейми за умение обыгрывать один в один на фланге и грустил из-за его частых повреждений — поэтому нападающий за полтора года сыграл всего в четырёх встречах. У Левелинга серьёзные надежды на турнир, он взял себе девятый номер и поменял аватарку в соцсетях: прифотошопил своё лицо к голове Роналдо образца ЧМ-2002. Да, с той самой чёлкой.

Нидерланды

У Нидерландов мощнейшие линии обороны и полузащиты. Помимо всемирно известных Френки де Йонга, Вирджила ван Дейка и остальных, нашлось место Гусу Тилю, Ноа Лангу, Тёну Копмейнерсу, Брайану Бробби и остальным. Многие шумели когда-то за «Аякс» или ПСВ.

Матс Виффер когда-то искрил в «Фейеноорде», а сейчас играет за «Брайтон». Считался универсальным полузащитником: круто отбирал мячи и был неплох в роли распасовщика. Но в этом сезоне Фабиан Хюрцелер переделал Виффера в правого защитника, активно смещающегося в центр — выглядел прилично. Матс активно привлекается в сборную с 2023 года. Мог поехать на Евро-2024, однако пролетел из-за травмы. Сейчас в порядке и готов составить конкуренцию Дензелу Думфрису на фланге — Рональд Куман принял конспекты Хюрцелера и поставил Матса в защиту в недавней игре с алжирцами.

Крисенсио Саммервилл Фото: Richard Pelham/Getty Images

Крисенсио Саммервилл воспитывался в «Фейеноорде», но за родной клуб так и не сыграл. Вингер неплохо себя проявил в двух арендах, а вернувшись в 2020-м в Роттердам, отказался продлевать контракт. В 18 лет сразу уехал в «Лидс». В 2024-м был признан лучшим игроком Чемпионшипа и уехал в «Вест Хэм», в прошедшем сезоне АПЛ выбил 5+2, однако не спас лондонцев от вылета. Скорее всего, после ЧМ перейдёт в другой клуб — Крисенсио ценят за скорость и дриблинг не только в сборной.

Бельгия

Для многих бельгийских легенд этот ЧМ станет последним — зато есть вполне интересные наследники.

Диегу Морейра Фото: Simon Hofmann/Getty Images

Диегу Морейра когда-то был ярок в португальских юношеских сборных и заслужил трансфер в «Челси». Правда, за лондонцев поиграть ему не довелось: вскоре отправили в аренду в «Лион», а позже продали в дружественный «Страсбург». Морейра научился играть не только вингера, но и латераля, а заодно сменил футбольное гражданство. Считается очень работоспособным игроком, прокачал оборонительные навыки, а заодно дошёл до полуфинала Лиги конференций в прошедшем сезоне.

Матиас Фернандес-Пардо — одно из главных открытий сезона в Лиге 1. 21-летний центрфорвард «Лилля» оформил 8+5 во французском чемпионате и заинтересовал «Баварию» с «Ливерпулем». У Матиаса хорошая техника, однако нужно прибавлять в единоборствах.

Вместе с ним играет 22-летний Натан Нгой: был приобретён из «Стандарда» (хотя почти весь прошлый сезон пропустил из-за травмы мениска) и с ходу стал ключевым защитником. К слову, в последних товарищеских матчах выходил в старте — если Гарсия отдаст приоритет схеме с тройкой защитников, Натан может провести ЧМ основным центрдефом.

Матиас Фернандес Пардо, Николас Раскин, Йоакин Сейс, Натан Нгой Фото: Getty Images

Николас Раскин пять лет назад попадал в топ-50 самых перспективных игроков от L’Equipe и был легендой молодёжных сборных. Но дальше особо не продвинулся. С 2023-го играет за «Рейнджерс»: считается сильнейшим хавбеком команды, однако сидит без титулов и влипает в скандалы. Сначала поругался с тренером и вылетел из заявки, а через несколько месяцев плеснул водой в местного фаната. Забил в недавнем товарняке с Тунисом.

Ещё один юный талант — Йоакин Сейс из «Брюгге». Может сыграть в защите как слева, так и справа. В квалификации ЛЧ-2025/2026 помог в уничтожении «Рейнджерс» (2+1), а на общем этапе отдал три голевые. Весной писали об интересе со стороны «Атлетико».

Испания

Виктор Муньос Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

На ЧМ со сборной Испании поедет Виктор Муньос. Он воспитанник «Реала», в позапрошлом сезоне даже сыграл в «класико»: вышел на 88-й минуте при счёте 3:4 и упустил верный шанс сравнять. Летом 2025-го вингера купила «Осасуна», где он и раскрылся: шесть голов и две передачи в Ла Лиге. Теперь ходят слухи о возвращении в «Реал»: мадридцы, как обычно, оставили себе право выкупа.

Ещё одним открытием сезона в Ла Лиге стал 22-летний Марк Пубиль из «Атлетико». В декабре получил шанс после травмы Хосе Хименеса и стал основным. Выходил в плей-офф Лиги чемпионов с «Арсеналом» и «Барселоной». И даже попал в скандал в матче с каталонцами: по ошибке коснулся мяча рукой в штрафной, когда тот уже был в игре. Судья не назначил пенальти, а «Барселона» возмущалась.

Франция

Заявка французской сборной переполнена знаменитостями, хотя на вратарскую позицию вызвали Бриса Самба и Робена Риссера, которых знают лишь фанаты Лиги 1. Самба вызывается в команду уже три года и успел сыграть четыре матча, хотя раскрылся только в 25 лет в «Ноттингем Форест», когда тот выступал в Чемпионшипе. Брис был важным фактором возвращения клуба в Премьер-лигу в 2022-м: в полуфинале плей-офф затащил в серии пенальти с «Шеффилдом», а в финале отыграл «на ноль». В АПЛ так и не поиграл: сразу уехал в «Ланс», а с прошлого года выступает за «Ренн». Самба хвалят не только за хорошую игру, но и за лидерские качества.

21-летнего Риссера из «Ланса» ранее вообще не вызывали в сборную, он вытеснил Люка Шевалье. Робен был признан лучшим голкипером Лиги 1 сезона-2025/2026: пропустил 35 мячей в 33 турах, оформил 11 «сухарей» и даже один ассист, до последнего боролся за чемпионство с «ПСЖ» и взял Кубок Франции. Есть потенциал стать основным в сборной после ухода Мика Меньяна.

На подстраховку в линию обороны взяли Максанса Лакруа. Защитник раскрылся в «Вольфсбурге» при Оливере Гласнере, а потом уехал к нему в «Кристал Пэлас». Помог клубу выиграть первые серьёзные трофеи в своей истории: Кубок Англии, Суперкубок и Лигу конференций. Единственным слабым местом Максанса называют игру в пас и любовь к фолам.

Аргентина

У аргентинцев лишь одно малознакомое имя — Хосе Мануэль Лопес. Лионель Скалони пробует форварда «Палмейраса» в товарняках уже год: парень отлично себя проявляет в верховых единоборствах при росте в 190 см, но при этом обладает хорошей техникой и видением поля. За последние два года отметился в Бразилии 56 (39+17) результативными действиями. А ещё привлёк внимание топов Мир РПЛ: в прошлом году форвардом интересовался «Спартак», однако москвичи не сошлись по цене с бразильцами («Палмейрас» хотел € 16-18 млн). После ЧМ Лопес, скорее всего, будет стоить ещё дороже.

Португалия

Вести сборную Португалии к титулу будут не только Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш и Витинья. Им также помогут Ренату Вейга и Томаш Араужу. Вейга в 2024-м приехал в «Челси», подписав семилетний контракт, но пробиться в основу так и не смог. Уже через полгода уехал в аренду в «Ювентус», где неплохо себя проявил и заинтересовал «Вильярреал». Испанцы выкупили защитника и встроили его в комфортную схему с тремя защитниками. Вейга играет левого центрдефа, получает возможность выдвигаться вперёд, отличается высокой скоростью и хорошо пасует.

Томаш Араужу Фото: Angel Martinez/Getty Images

Араужу — ещё один продукт легендарной академии «Бенфики». Томаш был капитаном команды в юношеской ЛЧ-2021/2022 и привёл партнёров к победе. Однако последний сезон выдался тяжёлым. В ноябре отметился эпичным автоголом: вратарь «Бенфики» отразил пенальти, а Томаш внезапно добил мяч в сетку. На самом деле, хотел вынести, но попал в девятку. А ещё навлёк на себя ярость Жозе Моуринью: в перерыве матча Кубка Португалии тренер заменил четырёх человек, а после игры был огорчён самоотдачей некоторых футболистов. Среди заменённых оказался Араужу. Хотя место в основе он не потерял, даже один раз вышел на встречу с капитанской повязкой.

Англия

Крайний защитник Джед Спенс громко заявил о себе в 2022 году, когда помог «Ноттингему» прорваться в АПЛ из Чемпионшипа. Джед попал в символическую сборную турнира и был приобретён «Тоттенхэмом». Но закрепиться в Лондоне долгое время не удавалось, лишь в 2025-м он завоевал место в основе (помогли травмы конкурентов) и помог «шпорам» выиграть Лигу Европы. Что творилось с «Тоттенхэмом» в прошедшем сезоне, многие знают. Однако, несмотря на провальные результаты команды, Джед высоко котировался всеми тремя тренерами. Спенс даже заслужил похвалу от Рио Фердинанда: «Он лучший защитник в единоборствах один на один в составе сборной Англии — никто и рядом не стоит».

Эллиот Андерсон точно будет мелькать в вашей новостной ленте по ЧМ. За хавбеком «Форест» устроили охоту топ-клубы АПЛ — его хотят подписать «МЮ» и «Сити». Является ключевым игроком «Ноттингема»: через него проходит наибольшее количество передач, он лидер команды по разрезающим передачам, часто зарабатывает на себе фолы, а ещё феноменален в возврате мяча. Ему всего 23 года, в перспективе может стать одним из сильнейших полузащитников АПЛ. Последний год Томас Тухель активно наигрывает Эллиота в основе — возможно, хавбек окажется одним из ключевых футболистов англичан на ЧМ-2026.

Защитник Валентино Ливраменто когда-то считался одним из главных талантов академии «Челси», но за лондонцев так и не поиграл. Не договорившись о продлении контракта, уехал в «Саутгемптон», а с 2023-го бегает на флангах «Ньюкасла». Прошлым летом Тино выиграл молодёжный Евро, обратив на себя внимание Тухеля. С тех пор дважды вышел в основе в отборе на ЧМ, причём немецкий тренер пробует Ливраменто на разных флангах. Вероятно, за счёт универсальности он получит много игрового времени, если учитывать, что мимо заявки пролетели Трент и Люк Шоу.