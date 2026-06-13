«Наша система — 4-2-4, и она не изменится». Анчелотти уже сделал Бразилию неузнаваемой

У сборной Бразилии парадоксальный статус перед ЧМ-2026. С одной стороны, это пятикратный чемпион мира (столько титулов нет ни у кого), которого по традиции относят к фаворитам турнира. С другой – команда-загадка, чей провал тоже не особо удивит. После своего последнего золота на ЧМ-2002 сборная Бразилии только однажды прошла дальше четвертьфинала, да и то – на домашнем ЧМ-2014. А там случился исторический позор – 1:7 от Германии.

Теперь сборную Бразилии впервые повезёт на чемпионат мира европейский тренер. Не просто представитель другой школы, а настоящая легенда – Карло Анчелотти. Рекордсмен по количеству побед в Лиге чемпионов, бравший самый престижный клубный турнир с «Реалом» (трижды) и «Миланом» (два раза). Именно фигура Анчелотти добавляет болельщикам веры в то, что на ЧМ-2026 национальная команда выдаст лучший результат за последние 20 лет. Всё же сейчас у сборной Бразилии не самое сильное поколение в истории, несмотря на присутствие в заявке таких звёзд, как Винисиус Жуниор, Неймар или Рафинья.

Как сборная Бразилии провела отборочный цикл ЧМ-2026

Бразилия – единственная страна, не пропустившая ни одного чемпионата мира. Тем не менее в отборочном цикле ЧМ-2026 пришлось помучиться. Никакой стабильности состава и тренерских идей по ходу квалификации у бразильцев не было. В 18 матчах командой руководили три тренера, а сыграли за неё 60 футболистов! Одно время основным в сборной был даже Жерсон (до своего перехода в «Зенит»), что сегодня ничего, кроме улыбки, вызвать не может.

После шести туров отборочного цикла, то есть трети дистанции, сборная Бразилии свалилась на шестое место в таблице. Так как прямые путёвки на ЧМ-2026 получали шесть команд Южной Америки, а седьмая отправлялась только в межконтинентальные стыки, ситуация стала угрожающей. СМИ и болельщики заговорили, что Бразилия рискует впервые в истории пролететь мимо чемпионата мира. Тогда был уволен тренер Фернандо Динис, с которым начинали квалификацию. Его приговорили три поражения подряд. Причём последнее ранило особенно сильно – домашнее от самого принципиального соперника – Аргентины (0:1).

Следующий тренер Доривал Жуниор продержался в сборной Бразилии 14 месяцев и восемь туров отборочного цикла. Интересно, что его судьба также решилась после игры с Аргентиной, но выездной. Случился разгром действующими чемпионами мира в Буэнос-Айресе со счётом 1:4, и это поражение прервало пятиматчевую беспроигрышную серию. Доривал Жуниор оставил команду на четвёртом месте – с отрывом в шесть очков от седьмого. Однако на оценку его работы повлияла ещё неудача на Кубке Америки – 2024, где сборная Бразилии вылетела уже в четвертьфинале от Уругвая. Снова разочарование на фоне триумфа Аргентины.

Фернандо Динис и Доривал Жуниор Фото: Getty Images

Тогда бразильцы договорились с Анчелотти, ушедшим из «Реала». Знаменитого тренера мотивировали на работу гигантской зарплатой в размере не то $ 10, не то $ 11 млн в год (по данным Salary Leaks, итальянец стал самым высокооплачиваемым коучем сборных) и легкодостижимым бонусом в $ 6 млн за попадание на ЧМ-2026. В мае федерация продлила контракт с Карло до ЧМ-2030. Карло послали сигнал: вне зависимости от результатов на чемпионате мира на него надеются как на строителя команды на будущее.

Как Анчелотти работает со сборной Бразилии

До назначения Анчелотти сборная Бразилии в отборочном цикле лишь в двух матчах забила больше пары мячей и всего в трёх сыграла «на ноль». Улучшать нужно было и атаку, и оборону. Причём в короткие сроки, что стало новым опытом для итальянца. Прежде Анчелотти не трудился в национальных командах – только на заре тренерской карьеры в первой половине 1990-х ассистировал Арриго Сакки в сборной Италии. Из того опыта вряд ли можно что-то перенести на ЧМ-2026, хоть итальянцы и стали серебряным призёром чемпионата мира 1994 года как раз в США.

Взявшись за работу, Карло первым делом заговорил о поиске баланса в игре сборной Бразилии.

Карло Анчелотти главный тренер сборной Бразилии «Говорят, у нас сейчас нет такой звезды, как Пеле, Ромарио или Роналдо. Это правда. Но разделение ответственности – это очень хорошо. Для национальной команды очень важно играть сбалансированно. Мы много работаем над обороной. Не хочу лишать атакующих игроков креативности. У них много качеств, и я не хочу создавать путаницу. Но что касается обороны, это ежедневная информация до последнего матча на чемпионате мира. Наша работа сосредоточена на этом».

Первые три встречи под руководством Анчелотти в отборочном цикле сборная Бразилии сыграла «на ноль» – с Эквадором (0:0), Парагваем (1:0) и Чили (3:0). То есть столько же, сколько за весь цикл до назначения итальянца. В июне 2025-го, ровно за год до старта ЧМ-2026, команда вышла на чемпионат мира. На финише квалификации, находясь на втором месте, потерпели первое поражение при Анчелотти – от Боливии (0:1). Эта игра, по сути, превратилась в обычный спарринг для бразильцев. Финишировали пятикратные чемпионы пятыми.

А в товарищеских матчах у сборной Бразилии заговорила и атака. При Анчелотти у команды уже четыре игры с тремя и более забитыми голами. Впрочем, были не только яркие победы, но и поражения. В ходе подготовки к ЧМ-2026, встречаясь с соперниками с разных континентов – специально, чтобы подготовиться к разнообразным стилям, – одолели Южную Корею (5:0), Сенегал (2:0), Хорватию (3:1), Панаму (6:2) и Египет (2:1), сыграли вничью с Тунисом (1:1), уступили Японии (2:3) и Франции (1:2). К чемпионату мира Бразилия подходит на серии из трёх побед. А в её группе, напомним, Марокко, Гаити и Шотландия.

Карло Анчелотти Фото: Kirk Irwin/Getty Images

Как Анчелотти меняет команду и отказался от звёзд

Карло сразу стал менять команду под себя. При нём за год в сборной Бразилии дебютировали 13 футболистов, которых его предшественники умудрились не включить в число более полусотни, игравших в отборочном цикле ЧМ-2026. В день собственной премьеры во встрече с Эквадором итальянец поставил в основу центрального защитника Алешандро. Новичок в прошлом году провёл три матча (все с первых минут), но в 2026-м не вызывался, поскольку потерял место в стартовом составе «Лилля» после травмы.

Вслед за ним футболку сборной примерили и другие. В сентябре 2025-го – защитник «Ботафого» Витиньо, полузащитники Жеан Лукас из «Баии», Самуэль Лино из «Фламенго» и нападающий Кайо Жорже из «Крузейро». В октябре – вратарь «Коринтианса» Уго Соуза и защитник Пауло Энрике из «Васко да Гама». В марте 2026-го – защитник «Фламенго» Лео Перейра, полузащитники Данило Сантос из «Ботафого», Габриэль Сара из «Галатасарая» и центрфорвард Игор Тьяго из «Брентфорда». В апреле – защитник «Крузейро» Кайки и вингер «Борнмута» Райан. Четверо впечатлили итальянского тренера и поехали на ЧМ-2026. Это забившие по два гола за четыре матча Данило Сантос и Игор Тьяго, а также Лео Перейра и самый юный в заявке бразильцев, 19-летний Райан.

Новая фигура в сборной Бразилии и Дуглас Сантос. До прихода Анчелотти тренеры не вспоминали о капитане «Зенита» в течение девяти лет. Единственным выступлением левого защитника за национальную команду оставалась игра в товарняке с Панамой в 2016-м. Вызывали кого угодно, но только не победителя Олимпиады-2016. Дуглас Сантос успел даже получить паспорт РФ и превратиться автоматически в кандидата в сборную России, и тут его мечта внезапно сбылась. В 31 год. Есть сомнения, что Анчелотти включал трансляции Мир РПЛ перед тем, как пригласить защитника, однако, поработав с зенитовцем, оценил его надёжность. У Дугласа уже шесть матчей при Анчелотти, пять из них – в стартовом составе.

В России некоторые эксперты стали утверждать, что капитан сине-бело-голубых уже не тот, однако итальянский тренер не требует от опытного игрока никакой феерии. В сборной Бразилии Дуглас Сантос скорее защитник-домосед. Кто-то же должен страховать звёзд бразильской атаки при потерях мяча, чтобы команда сохраняла тот самый баланс.

Зато Анчелотти, формируя заявку из 26 футболистов на ЧМ-2026, неожиданно отказался от нескольких игроков топ-класса. Наверное, самым большим сюрпризом оказалось невключение в состав Жоао Педро из «Челси», который стал пятым по итогам чемпионата Англии по «гол+пас» (набрал 15+5 в 35 матчах). Более того, нападающего признали лучшим игроком сезона в лондонской команде. Однако в сборной Жоао Педро действительно малоэффективен. Сыграл восемь встреч – не забивал, не ассистировал.

Жоао Педро Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Итальянскому тренеру не понадобился и форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон. Тот тоже давно не совершал результативных действий в матчах за сборную Бразилии – с ЧМ-2022. Мимо заявки пролетели ещё Антони из «Бетиса», Жоэлинтон из «Ньюкасла», Андрей Сантос из «Челси».

Какие игроки и тактическая схема главные для Анчелотти в сборной Бразилии

Судя по тем матчам, которые сборная Бразилии провела под руководством Анчелотти, у тренера есть несколько «железных» фигур – люди, составляющие костяк команды. В воротах – Алисон из «Ливерпуля». Правда, весной голкипер пропустил два с половиной месяца с начала марта по конец мая из-за травмы подколенного сухожилия. Но к ЧМ-2026 его поставили на ноги, Алисон даже сыграл в 38-м туре АПЛ. Он должен быть в нормальной форме, а в крайнем случае есть подстраховка в лице экс-вратаря «Манчестер Сити» Эдерсона.

В центре обороны крепкая связка Маркиньос («ПСЖ») – Габриэл Магальяйнс («Арсенал»). Всем запомнилось, как капитан парижан пошёл утешать Габриэла после его промаха в серии пенальти в финале Лиги чемпионов, вместо того чтобы праздновать победу. Теперь им отвечать за надёжность не самой прочной оборонительной конструкции в сборной Бразилии.

В центре поля у Анчелотти стабильно играют Каземиро (покидающий «Манчестер Юнайтед») и Бруно Гимарайнс из «Ньюкасла». В схеме 4-4-2 этот дуэт будет закрывать опорную зону. Каземиро не выступал за национальную команду с 2023-го, а вот после назначения Анчелотти сразу вернулся в неё.

Карло Анчелотти и Каземиро Фото: Koji Watanabe/Getty Images

В группе атаки надежда прежде всего на Винисиуса Жуниора и Рафинью. Причём непонятно, на каких позициях. Вернее, тут возможны варианты. Вингер «Реала» выходил у Анчелотти в сборной Бразилии и слева, и впереди. Вингер «Барселоны» был и фланговым полузащитником, и «десяткой». Рафинье в национальной команде как будто подходит больше роль правого хавбека, а не второго форварда. Но у итальянца свой взгляд на использование игроков в рамках выбранной тактики.

Вообще, исходя из характеристик вингеров, схему сборной Бразилии лучше описать как 4-2-4. Трудно представить, что Винисиус Жуниор и другие фланговые форварды (за редким исключением) будут дорабатывать в обороне на все сто. Именно эту модель Анчелотти определил как основную для команды на ЧМ-2026. Подбор игроков наверняка повлиял на решение итальянца – выбор атакующих полузащитников у сборной Бразилии сейчас богаче, чем центрхавов.

Карло Анчелотти главный тренер сборной Бразилии «Конечно, нужно изучать соперников, однако это не значит, что мы должны менять тактику. Я хочу проверить разные варианты состава. Но ясно одно: схема не меняется. Наша система – 4-2-4, и она не изменится. В её рамках корректируются характеристики игроков. На чемпионате мира победит тот, кто скроет свои слабости».

В 4-2-4 сборная Бразилии может максимально убыстрять, вертикализировать игру. Задача – за минимальное время доставить мяч вперёд на футболистов группы атаки, чтобы использовать скорость Винисиуса и других. При такой тактике команда Анчелотти готова владеть мячом меньше соперника, защищаться средним или даже низким блоком – и затем выстреливать.

Однако до сих пор всё работало не совсем так, как хотелось бы, несмотря на серию побед перед ЧМ-2026. Каземиро и Бруну Гимарайнс не всегда справляются вдвоём в центре поля. Баланс теряется – случаются провалы в обороне. Вдобавок в средней линии недостаёт продвигающего мяч хавбека, который хорошо «кормил» бы игроков атаки. Кроме того, прессинг четвёркой впереди бывает неэффективен. То компактности не хватает (возникают разрывы между линий из-за расположения остальных футболистов), то чего-то ещё. Если условная сборная Гаити за ошибки не накажет, то более классный противник в плей-офф – обязательно.

В качестве альтернативы Анчелотти наигрывал в некоторых матчах 4-3-3. Дополнительный хавбек давал сборной Бразилии возможности лучше контролировать мяч и оборону, ведь соперник уже не получал численное преимущество в центре поля. Лукас Пакета или Данило Сантос – опции на позицию центрального полузащитника в этой схеме. Однако футбол команды становится менее вертикальным, более комбинационным. В 4-3-3 в качестве центрального нападающего ценнее фигура Игора Тьяго с его внушительными физическими данными, умением побороться и зацепиться за мяч, а не юркие форварды. Пока неясно, кто будет играть впереди, если не «ложная девятка»: Матеуса Кунью тренер пробовал то на фланге, то в глубине. Игор Тьяго, кстати, второй бомбардир сезона АПЛ с 22 голами за «Брентфорд».

Анчелотти вернул в сборную Неймара, но тренеру ломают работу травмы

Некоторые игроки, на которых Анчелотти, несомненно, рассчитывал, на ЧМ-2026, выбыли из-за травм перед чемпионатом мира. Это лишние проблемы для итальянского тренера. В первую очередь речь идёт о вингерах – Родриго из «Реала» и Эстевао из «Челси». Их потеря пошла на пользу разве что зенитовцу Луису Энрике, который благодаря отсутствию двух конкурентов попал в окончательную заявку сборной Бразилии. Так что в составе два представителя РПЛ.

В линии обороны сборная Бразилии недосчиталась Эдера Милитао из «Реала» и Уэсли из «Ромы». При этом последний был включён в состав на ЧМ-2026 и наигрывался на правом фланге, но сломался в спарринге с Египтом за пять дней до начала турнира. В сложившихся обстоятельствах Анчелотти могли бы понадобиться (хотя на самом деле – вряд ли) другие крайние защитники – Вандерсон и Кайо Энрике из «Монако». Однако эти двое тоже залечивают повреждения.

Травмирован сейчас и Неймар. Анчелотти до момента оглашения заявки сомневался, брать ли на ЧМ-2026 лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии. Казалось, не возьмёт. Итальянец постоянно подчёркивал, что Неймар для попадания в заявку должен вернуть оптимальную физическую форму. В сезоне-2026 форвард сыграл за «Сантос» в чемпионате, Кубке Бразилии и Южноамериканском кубке 13 встреч, в которых набрал 6+3. И Анчелотти всё-таки решил довериться опыту звезды.

Неймар Фото: Jordan Bank/Getty Images

По информации Globo Esporte, тренер поставил форварду несколько условий для возвращения в сборную Бразилию, за которую тот не выступал с октября 2023-го. Анчелотти сообщил Неймару, что он не будет игроком основы и капитаном, а, помимо того, отдаст 10-й номер Винисиусу Жуниору. Скандальная звезда принял все условия итальянца, а заодно и требование ограничить активность в соцсетях. Неймар очень хочет сыграть на своём последнем чемпионате мира. Вот только сломался перед ЧМ-2026 и лечится, пока команда готовится. Информация о его возвращении противоречивая. Globo писал, что форвард, вероятно, восстановится к матчу 2-го тура с Гаити. Foot Mercato даёт прогноз похуже – Неймар рискует пропустить весь групповой этап.

«Я бы использовал его на позиции «десятки» или форварда, его нужно ставить ближе к центру. На фланге он уже не сможет эффективно играть, так как в современном футболе для этого требуются серьёзные физические качества. А вот в центре, на позиции атакующего полузащитника, он сможет действовать без проблем», – признавался Анчелотти.

Реально ли «селесао» выиграть ЧМ-2026? Её шансы завоевать трофей оцениваются ниже, чем других топ-сборных, и с этим согласятся многие в Бразилии. Например, редакция издания Lance провела опрос среди журналистов на тему результатов чемпионата мира – большинство прогнозирует вылет команды Анчелотти в четвертьфинале. Opta даёт на победу бразильцев 6,7%. Более вероятными считаются успехи Испании (16,0%), Франции (13,5%), Англии (10,4%), Аргентины (9,5%) и Португалии (7,6%).