Мегасейв Боснии из пустых ворот — пока главный хайлайт ЧМ! Но как на замену вышел Ларин!

Ещё одни хозяева чемпионата мира провели первый матч на турнире после сборной Мексики. Но Канада стартовала не столь успешно – сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной в Торонто. Более того, с трудом ушла от поражения.

В основе сборной Боснии и Герцеговины неожиданно не оказалось её лидера и символа – 40-летний нападающий Джеко остался на скамейке. Таким образом, обе команды сыграли без своих главных звёзд. У канадцев отсутствовал защитник «Баварии» Дэвис, который продолжает восстанавливаться от травмы.

После стартового свистка Канада полетела вперёд, а Босния и Герцеговина создала голевой момент. Команда Сергея Барбареза могла забить первым же ударом, когда заработала стандарт. На подборе в штрафной Крепо самым расторопным оказался Мемич, но вингер зарядил из убойной позиции выше цели. В начале встречи боснийцы вообще были конкретнее. Хотя обе команды играли 4-4-2 и стремились быстро доставлять мяч вперёд (гости чаще длинными передачами, хозяева – серией пасов покороче), сборная Боснии и Герцеговины превосходила соперника в единоборствах и качестве взаимодействий. Канадцы же робко прессинговали и только на 17-й минуте впервые пробили по воротам Василя, когда Дэвид с 12 метров отправил мяч низом прямо в руки голкиперу.

Боснийцы продолжали переигрывать команду Джесси Марша на стандартах в любой штрафной и в результате забили в середине первого тайма после углового. Подачу на ближнюю штангу продлил скидкой в центр вратарской Колашинац, а там Лукич выиграл борьбу на опережение у защитника. Как же угадал Барбарез с заменой Джеко на этого 27-летнего форварда румынской «Университати»! До того у Лукича не было голов за сборную.

Боснийцы после гола Фото: Francois Nel/Getty Images

Поведя в счёте, сборная Боснии и Герцеговины села глубже в оборону. Канада вынуждена была ломать стену. Получалось у команды Марша не здорово – класса недоставало. До перерыва хозяева нанесли всего один удар в створ, а по xG наиграли лишь на 0,64. Заработали около десятка угловых, но что толку, если боснийцы снимали весь верх? За 45+ минут канадцы соорудили только пару голевых моментов.

Старт игры после перерыва – просто сумасшедший. Команда Марша наконец-то провела суперкомбинацию и должна была отыграться. Канадцы сообразили на троих, а ворвавшийся в штрафную защитник Ларьи пробил без шансов для голкипера. Вот только его ходы прочитал Колашинац, видевший всё в футболе. Защитник вынес мяч фактически с линии ворот при помощи рикошета от перекладины. Лучшее спасение на чемпионате мира на сегодняшний день!

То самое спасение Колашинаца Фото: Кадр из трансляции

В ответном контрвыпаде Демирович убегал один на один, однако загубил шанс. Форвард чуть-чуть отпустил мяч, который Крепо сумел заблокировать в падении ногами. Редкий и очень эффектный сейв.

По истечении часа матча Марш внезапно поменял почти всю группу, отправив с поля звёзд сборной Канады – нападающего «Ювентуса» Дэвида (потерянного на поле), вингеров Бьюкенена из «Вильярреала» и Миллара из «Халл Сити». А ещё через четверть часа тренер хозяев убрал и второго форварда Олувасейи из «Вильярреала».

Марш выпустил опытнейшего Ларина – нападающий «Саутгемптона» тут же забил! Эту атаку раскрутил смещением с фланга в центр Коне, и украсил тонким пасом Промис. Ларин ловко развернул статусного защитника боснийцев Мухаремовича, а после его удара повезло с рикошетом. Ещё и Колашинац сломал линию офсайда глубокой позицией. Сработали замены канадцев.

Концовка была менее огненной, хотя хозяева не хотели останавливаться и стремились вырвать победу на глазах своих болельщиков. Но боснийцы отбились, сохранили устраивавшую их ничью. В итоговой статистике небольшой перевес сборной Канады: удары – 13:8 (в створ – 4:3), xG – 1,24 против 0,94. И в целом неплохое послевкусие от игры.

Во 2-м туре сборная Боснии и Герцеговины сыграет со Швейцарией (18 июня), а Канада – с Катаром (в ночь с 18-е на 19-е).