Убедительный старт США на ЧМ-2026! Растерзали Парагвай на самом дорогом стадионе в мире

Американцы победили на глазах у множества VIP-гостей. Балогун оформил дубль, а динамовец Касерес не справился с Пулишичем.

Чемпионат мира наконец-то добрался до США. Первые два матча турнира прошли в Мексике, третий — в Канаде. Четвёртую игру (первую для сборной США) провели на самом дорогом стадионе в мире.

Только вдумайтесь: на строительство ультрасовременной арены «Соу-Фай Стэдиум» потратили $ 5,5 млрд! Стадион на 70 тыс. человек возвели в Инглвуде — пригороде Лос-Анджелеса. Он стал домом сразу для двух команд по американскому футболу — «Лос-Анджелес Рэмс» и «Лос-Анджелес Чарджерс». Но нынешним летом арену используют для другого футбола. Или для соккера, как называют его в США.

Американцы организовали церемонию открытия в два этапа. Сначала пели представители рэп-культуры и R&B. А после разминки футболистов на поле появились более известные селебрити. Актёр Джейсон Судейкис (играл главную роль в сериале «Тед Лассо») объявил, что пора выносить флаги всех стран-участниц чемпионата мира. После этого пела Кэти Перри.

Оператор регулярно «гулял» по лицам VIP-гостей во время матча. Хотите увидеть, как Том Круз поёт гимн? Смотрите. Как сейчас выглядит Билл Гейтс? Пожалуйста, мы вам покажем. Какое платье надела Перри после своего выступления. Ловите кадр. Леонардо Ди Каприо спрятался за козырьком кепки? Ничего, мы и его найдём на трибунах. Пэрис Хилтон повернулась к полю спиной? Посмотрите на её затылок.

Том Круз и Дэвид Бекхэм раздают автографы на трибуне Фото: Stu Forster/Getty Images

Парагвайцы начали так, словно совсем не испугались рёва 70 тыс. глоток перед стартовым свистком. Диего Гомес пробил с острого угла уже на первой минуте, но не попал в створ. А после этого до перерыва на поле была только одна команда. Американцы вдохновились поддержкой трибун и просто смяли соперника.

Первый гол США — следствие помощи со стороны парагвайских футболистов. Дамьян Бобадилья неаккуратным движением переправил мяч в свои ворота и сразу схватился за голову. За секунды до этого Кристиан Пулишич совершил впечатляющий рывок по правому краю. Спустя пару минут защитник московского «Динамо» Хуан Касерес снёс Пулишича — арбитр Данни Маккели достал из кармана жёлтую карточку.

31-я минута — время второго гола хозяев чемпионата мира. Сначала Фоларин Балогун забил из офсайда, а потом в касание положил мяч в дальний угол после прострела всё того же Пулишича. Похоже, сборная Парагвая просто не вышла на матч. Грусть, тоска, безнадёга — всё эти эмоции считывались на лицах болельщиков южноамериканской команды на трибуне.

Фоларин Балогун (№20) празднует гол в матче с Парагваем Фото: Harry How/Getty Image

Разбудил ли Парагвай второй гол? Вообще нет. Крису Ричардсу не хватило совсем чуть-чуть, чтобы забить со стандарта. Защитник с причёской Акселя Витселя головой направил мяч рядом с дальней штангой. А на пятой добавленной минуте Балогун снова растерзал оборону соперника. Фоларин убежал от Омара Альдерете, убрал одним движением Густаво Гомеса и вонзил мяч в девятку. Красотища!

Это точно была сборная Парагвая? Вместо конкурентной борьбы получилось избиение. Тяжелейший тайм для южноамериканской команды. Тяжелейший тайм для Касереса, который часто проигрывал борьбу Пулишичу. Мигелю Альмирону пришлось собирать парагвайцев в круг прямо на поле. И только после непродолжительного разговора южноамериканцы ушли в раздевалку.

Сборная Парагвая проводит разбор ошибок прямо на поле Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Удивительно, но тренерский штаб США снял с игры Пулишича в перерыве. Что это? У Кристиана какое-то повреждение? Маурисио Почеттино предоставил звёздному игроку отдых? Или жалость по отношению к Парагваю? В последнее, конечно, не верится. Парагвайцы в перерыве сделали одну замену. Хотя можно было убирать с поля весь стартовый состав.

Любопытный эпизод, связанный с судейством, произошёл в начале второго тайма. Арбитр Маккели сначала показал жёлтую карточку американцу Тиму Риму. Нидерландский рефери посчитал, что защитник срубил Альмирона. Однако после подсказки видеоассистентов Маккели сбегал с монитору и поменял решение. Вместо предупреждения Риму он показал жёлтую карточку Альмирону за симуляцию. Вот как теперь работает VAR — раньше мы такого не видели.

Следующего гола пришлось ждать до 73-й минуты. Стоило американцам немного ослабить давление, как сразу последовало наказание. Хулио Энсисо покатил на Маурисио, и вышедший на замену игрок попал в дальний угол. Ошибка в обороне, которую Почеттино обязательно разберёт после матча.

Почти сразу после этого голкипер сборной Парагвая Орландо Хиль зацепил мяч кончиками пальцев после плотного удара Тимоти Веа. Удивительно, что арбитр не назначил угловой. На всех повторах видно, что вратарь коснулся мяча. В концовке встречи преимущество США было не таким подавляющим, однако хозяева ЧМ могли забивать четвёртый. Рикардо Пепи оказался на убойной позиции, но зарядил выше створа. Впрочем, Парагвай всё-таки не избежал разгрома. Джованни Рейна на восьмой добавленной минуте внешней стороной стопы попал в дальний угол. 4:1!

Хозяева стартовали с победы — на радость большой группе селебрити, которая расположилась на дорогущей арене. Американцы возглавили группу D. Правда, австралийцы и турки ещё не играли. Во 2-м туре США встретятся с Австралией, Парагвай — с Турцией.