«Ждём такое в РПЛ». Исторический момент — на ЧМ впервые сработало новое правило VAR

Защитник сборной США Тим Рим вошёл в историю. Впрочем, то же самое касается арбитра Данни Маккели. Что же произошло в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира с участием американцев и парагвайцев?

В начале второго тайма Маккели показал Риму жёлтую карточку. Нидерландец посчитал, что защитник срубил хавбека сборной Парагвая Мигеля Альмирона. Протесты американца не убедили арбитра. Но Маккели прислушался к подсказке видеопомощника — испанца Карлоса Дель Серро Гранде. Дани подозвал к себе Рима и Альмирона, что-то сказал им, после чего побежал к монитору. На телевизионном экране появилась надпись «mistaken identity», что можно перевести как «ошибочная идентификация».

На повторе сложилось ощущение, что Рим не коснулся Альмирона. По крайней мере, если опираться на те повторы, что нам показали в трансляции.

Фото: Кадры из трансляции

У Маккели была такая же точка зрения. Он отменил жёлтую Риму и показал её Альмирону за симуляцию. Таким образом, американец стал первым игроком в истории чемпионата мира, кому отменили жёлтую карточку из-за неправильной идентификации. Кстати, Маккели объявил о решении на весь стадион уже после того, как отменил жёлтую Риму и предъявил её Альмирону. И ещё одна любопытная деталь: Маккели остановил игру уже после того, как Парагвай разыграл штрафной за фол на полузащитнике южноамериканской команды. Судья дал свисток, приложил руку к уху, объяснил что-то игрокам и отправился к монитору.

На этом чемпионате мира арбитры работают по новым правилам. Одно из них разрешает вмешиваться в случае ошибочной идентификации игроков при раздаче жёлтых и красных карточек. У видеоассистента есть возможность подсказать главному арбитру в случае явной и очевидной ошибки или серьёзного пропущенного инцидента в связи с неправильной идентификацией, когда карточка показана не тому футболисту.

Игорь Федотов экс-арбитр РПЛ «Это новая история, которая после ЧМ станет повсеместной. Раньше арбитрам делать так было нельзя, про это было много разговоров. Здесь же Маккели отменил первую жёлтую карточку футболиста, так как VAR подсказал ему – нарушение, а именно симуляция, была со стороны другого футболиста. А в случае неправильной идентификации футболиста, нарушившего правила, VAR теперь может вмешиваться. В РПЛ мы такое тоже ждём».

А ниже — комментарий для ESPN бывшего английского арбитра Энди Дэвиса, который в течение нескольких лет работал на матчах АПЛ.

«Одно из новых правил ФИФА позволяет VAR вмешиваться, когда игроку показывают жёлтую или красную карточку, но нарушение было совершено другим футболистом любой из команд. Если игрок явно обманывает арбитра, такое дополнение к правилам следует признать позитивным. Первоначальная жёлтая карточка Риму была понятным решением в режиме реального времени. Но Альмирон явно пытался заработать штрафной удар, совершив симуляцию. Решение об отмене первоначального решения было оправданным. Надеюсь, что такое дополнение отучит футболистов от симуляции в подобных ситуациях».

В матче США — Парагвай (4:1) мы увидели первый автогол ЧМ-2026, первый разгром и первую отмену карточки из-за неправильной идентификации. Неплохо! Вот что значит стартовали хозяева.