«Скандальные 23 доллара». Мировые СМИ — после голливудского шоу на открытии ЧМ-2026 в США

За что критикуют и за что хвалят?

США – последняя по времени, но первая по значимости страна, где начался чемпионат мира. Естественно, от этой церемонии ждали больше, чем от тех, что прошли в Мексике и Канаде. Хотя на ней в итоге не было Дональда Трампа. И пока неизвестно, приедет ли президент на какие-то матчи. Очевидный факт: на спортивных соревнованиях аудитория встречает его не очень дружелюбно, так что президент США ограничился звонком сборной. И практически поставил задачу: «Пройти путь до самого конца». Вряд ли только это спровоцировало США на убедительную победу и лучший с момента старта футбол. Но почему бы и нет?

Мы же изучили реакцию мировых медиа на церемонию открытия, которую назвали «голливудской» из-за скопления звёзд. И на игру сборной, в которую очень верит их собственный президент.

TalkSport: «В Мексике — шум и страсть, в США — пустые места и безразличие»

Британская радиостанция обозначила важную проблему церемонии открытия в США.

«Те, кто смотрел церемонию из дома, быстро заметили небольшую аудиторию на церемонии открытия и поделились разочарованием в социальных сетях. Разница между двумя событиями в Мексике и США: одна из них была наполнена болельщиками, шумом, страстью и атмосферой, напоминающей чемпионат мира. В другой – заметны пустые места и безразличие.

Шоу на открытии ЧМ-2026 в США Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Несмотря на множество свободных мест, церемония состоялась по плану – примерно за 70 минут до начала матча. И отличалась настоящим звёздным составом. Концерт стал зрелищем: на сцене в центре поля стоял огромный трофей Кубка мира.

Мировая поп-суперзвезда Кэти Перри оказалась в центре внимания и выступила уже ближе к началу встречи, когда стадион наконец начал заполняться. США начали свой турнир на фоне критики стоимости билетов и решения ФИФА впервые внедрить динамическое ценообразование на чемпионате мира. В итоге сотни билетов были доступны на открытие матча команды в Лос-Анджелесе в последние дни».

Reuters: «На церемонии открытия освистали флаг Ирана»

Мировое агентство сдержанно описало происходящее, но обратило внимание на политический жест.

«Игра проходила под огромной полупрозрачной крышей стадиона Лос-Анджелеса и собрала толпу известных зрителей, включая Тома Круза и Дэвида Бекхэма, которого ранее в тот же день удостоили звезды на Аллее славы Голливуда. Несмотря на предтурнирные опасения по поводу высоких цен на билеты, стадион Лос-Анджелеса был заполнен (хотя из-за досмотров это случилось уже по ходу матча – на церемонию часть аудитории просто не попала), а атмосферу можно назвать голливудской и сравнимой с той, что есть на Супербоуле. На этой же арене он пройдёт в следующем году.

Первая встреча чемпионата мира на территории США за 32 года включала предматчевое выступление певицы Кэти Перри и парад наций, где освистали флаг Ирана. Команда проведёт свой первый матч в Лос-Анджелесе в понедельник. А государственный секретарь США Марко Рубио смотрел игру вместе с президентом Парагвая Сантьяго Пеньей и президентом ФИФА Джанни Инфантино».

Марко Рубио (справа) и Джанни Инфантино (в центре) на церемонии открытия Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

AP: «Американцы тоже могут полюбить футбол!»

Их коллеги из Associated Press подняли другую тему: а нужен ли вообще США футбол?

«Это был стадион, заполненный американскими болельщиками, одетыми в футболки своих любимых команд, с красно-бело-синей краской на лице. Внутри страны могли легко спутать происходящее с событием в другом виде спорта. Но на этот раз это был футбол.

Люди платили тысячи долларов, чтобы увидеть свою команду на крупнейшей мировой арене. Футбол, который, по мнению многих, наконец-то получит признание в стране. Во многих странах, например, у соперника – сборной Парагвая, просто попадание на турнир может привести к уличным вечеринкам, фейерверкам и национальным праздникам. Однако в Соединённых Штатах реакция часто более сдержанна. Футбол долгое время затмевался баскетболом, бейсболом или хоккеем.

Однако сейчас мы видели людей, которые искренне следили за игрой. Некоторые были одеты как высший символ американского патриотизма – дядя Сэм, Джордж Вашингтон, с длинными белыми бородами и цилиндрами. Они приехали, чтобы поддержать свою команду и показать: американцы, как и весь мир, тоже могут любить футбол».

Болельщик сборной США Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Guardian: «Золотой знак ФИФА — самый нелепый перформанс всех времён?»

Крупное английское медиа не в комплиментарных тонах описало увиденное.

«Каждый чемпионат мира требует хорошего начала от хозяев-турнира. Особенно в США, где всегда присутствует страх: ведь президент может резко потерять интерес и вести себя как разгневанный ребёнок. ФИФА этого не хочет. Поэтому и превратили турнир в политизированный продукт досуга и проводят его в стране, которая, кажется, постоянно воюет сама с собой.

Но болельщики показали – они способны полюбить футбол. Правда, для этого требовалось сначала показать голливудское шоу – с Кэти Перри, 10-летним парнем – звездой соцсетей, корейской поп-сенсацией Лизой и другими звёздами. Появился и огромный золотой знак ФИФА, словно видение божественной благодати. Если это не самый нелепый спортивный перформанс всех времён, то, безусловно, самый нелепый на данный момент. На самом деле это больше похоже на костюмированную вечеринку, американское шоу в стиле дяди Сэма: комбинезоны со звёздами и полосами, вращающиеся флаги, помпоны, соломенные шляпы, бабочки, которые вращаются вокруг. Стадион потрясающий. Хотя посещение стоит космических денег, а пиво – скандальные $ 23,50.

Золотой знак ФИФА на церемонии открытия ЧМ-2026 в США Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Команда США – крайне смешанная и разнообразная группа обладателей двойного гражданства, корни у которых – от Либерии до Хорватии. Трамп здесь отсутствовал, и его заменил Марко Рубио на месте рядом с Инфантино, который выглядел немного грустно. Возможно, теперь Рубио сможет остаться на следующую игру, где будет Иран и резкая смена направления войны, инакомыслия и геополитики.

Но этот странный, раздутый турнир из трёх частей хотя бы приобрёл какую-то форму в Калифорнии».

Daily Mail: «Это было катастрофическое выступление!»

Британцы, ссылаясь на пользователей, критикуют предматчевое шоу.

«Том Круз и Бекхэмы были звёздами шоу, когда первый матч США на чемпионате мира стартовал в Лос-Анджелесе. Более 70 000 болельщиков заполнили стадион, и многие ожидали энергичного шоу от хитмейкера California Gurls. Вместо этого поп-суперзвезда исполнила всего одну песню — малоизвестный трек из альбома двухлетней давности под названием Wonder.

В соцсетях мы видели неоднозначную реакцию. Один из пользователей отметил: «Какое же это было катастрофическое выступление. Она звучала ужасно». Другие добавляли про смешное платье. Последняя церемония открытия чемпионата мира в США, состоявшаяся в 1994 году, вошла в историю из-за серии печально известных моментов, включая промах Дианы Росс с пенальти и присутствие президента Билла Клинтона.

Однако в пятницу вечером не было ни одной ошибки, и уж точно не было президента Трампа в здании… Просто простая баллада от Кэти Перри и её молодого спутника».