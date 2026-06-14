Узбекистан ещё не играл на ЧМ, но уже идёт на рекорд. А как относиться к словам Каннаваро?

На всякий случай напомним: Узбекистан впервые в истории сыграет в финальной части чемпионата мира. Взросление сборной идёт очень быстро. Ещё четыре года назад команда проводила товарищеские матчи с Кыргызстаном, Угандой, Казахстаном, Россией, а футболисты вряд ли предполагали, как круто завернётся жизнь. Сейчас у сборной совсем другой статус: звёздный тренер Фабио Каннаваро, игроки, выступающие в топ-лигах, и совсем другие соперники. Перед стартом турнира Узбекистан сыграл с двумя участниками чемпионата мира – Канадой (0:2) и Нидерландами (1:2). А скоро начнутся и официальные встречи ЧМ.

Причём с Нидерландами вполне могло закончиться и вничью. Да, команда Роналда Кумана весь матч держала соперника в обороне. Мы увидели модель игры Узбекистана, которая, вероятно, будет использована со сборными, превосходящими азиатскую команду в классе. Но план Каннаваро почти сработал. В концовке узбекистанцы сравняли счёт, однако Гакпо уже на восьмой добавленной минуте всё-таки принёс нидерландцам победу. Но интересное было и после. Фабио Каннаваро вышел к журналистам и произнёс фразу, с одной стороны, очевидную, а с другой – многим не понравившуюся.

Фабио Каннаваро главный тренер сборной Узбекистана «Игроки должны понимать, что мы едем на чемпионат мира! Нужно получать на нём удовольствие. Ведь если мы поедем туда с давлением «нужно обязательно выиграть», то не сможем получить удовольствия. Мы должны показать людям, на что способны. Не хочу оказывать давление на своих игроков, потому что давления извне и так будет более чем достаточно. Основная работа делается до турнира. А когда наступает чемпионат мира, нужно получать от него удовольствие, потому что я знаю: мы не сможем его выиграть. Поэтому должны играть в свой футбол».

Часть экспертного сообщества и болельщиков не очень позитивно восприняли фразу, что Узбекистан не сможет выиграть чемпионат мира. И отнеслись к ней не как к очевидному факту, а как к подготовке к провалу. Месседж простой: зачем ехать на турнир, если вы не собираетесь его выигрывать? Да ещё и с целью получить удовольствие? Это можно сделать и в условном Ташкенте, организовав несколько товарищеских матчей для собственных болельщиков. Станислав Черчесов такую фразу себе не позволил бы!

У Каннаваро же пока не было возможности расшифровать эти слова и, возможно, дополнить их тезисом, что команда в любом случае в каждой встрече будет бороться за победу. Это явно добавило бы позитива.

Вообще, это не единственное странное высказывание Каннаваро. Не исключено, что имеются сложности перевода, потому что он общается в основном с итальянскими медиа. Так что сразу осуждать не будем. Однако многие наверняка видели кадры обыска национальной команды по прибытии в США. Всё выглядело не очень дружелюбно, а медиа в основном использовали формулировку «жёсткий досмотр». Фабио нашёл что сказать и на эту тему. Но вместо прогнозируемой защиты своих и критики чужих он занял другую позицию.

Фабио Каннаваро главный тренер сборной Узбекистана «Я видел на первых полосах газет фотографии, на которых были запечатлены обыски, которым подвергли нас, членов сборной Узбекистана, в аэропорту. Я также видел вводящие в заблуждение заголовки, поэтому хочу внести ясность. Это были обычные, стандартные проверки. Это стандартная процедура, а не скандал».

Понятно, что главный тренер имеет право на любую точку зрения. Но вряд ли подобный публичный подход привычен для широкой общественности. Хотя, естественно, только результат подведёт итоговую черту под формированием общественного мнения о Каннаваро. Тем более тренеру создали не просто все условия, но и дали месячные сборы, чтобы он настроил игру.

Соперники у них серьёзные – в первом матче их ждёт Колумбия, дальше – Португалия, а в завершении – ДР Конго. Интересно, что, по словам футбольного функционера Алишера Накимбаева, на первую встречу Узбекистана продано 74 725 билетов – это больше, чем на матч открытия (пришли 70 492 человека) или на игру Бразилия – Марокко (80 663). А некоторые болельщики сборной Узбекистана добирались в США межконтинентальным автопробегом.

Таких фанатов подводить нельзя.