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Узбекистан на ЧМ-2026: главные новости сборной, расписание, каким будет первый матч, как команда готова, рекорд по продаже билетов

Узбекистан ещё не играл на ЧМ, но уже идёт на рекорд. А как относиться к словам Каннаваро?
Дмитрий Зимин
Узбекистан на ЧМ-2026
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Слова главного тренера перед чемпионатом мира не внушают оптимизм.

На всякий случай напомним: Узбекистан впервые в истории сыграет в финальной части чемпионата мира. Взросление сборной идёт очень быстро. Ещё четыре года назад команда проводила товарищеские матчи с Кыргызстаном, Угандой, Казахстаном, Россией, а футболисты вряд ли предполагали, как круто завернётся жизнь. Сейчас у сборной совсем другой статус: звёздный тренер Фабио Каннаваро, игроки, выступающие в топ-лигах, и совсем другие соперники. Перед стартом турнира Узбекистан сыграл с двумя участниками чемпионата мира – Канадой (0:2) и Нидерландами (1:2). А скоро начнутся и официальные встречи ЧМ.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
18 июня 2026, четверг. 05:00 МСК
Узбекистан
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Причём с Нидерландами вполне могло закончиться и вничью. Да, команда Роналда Кумана весь матч держала соперника в обороне. Мы увидели модель игры Узбекистана, которая, вероятно, будет использована со сборными, превосходящими азиатскую команду в классе. Но план Каннаваро почти сработал. В концовке узбекистанцы сравняли счёт, однако Гакпо уже на восьмой добавленной минуте всё-таки принёс нидерландцам победу. Но интересное было и после. Фабио Каннаваро вышел к журналистам и произнёс фразу, с одной стороны, очевидную, а с другой – многим не понравившуюся.

Фабио Каннаваро
Фабио Каннаваро
главный тренер сборной Узбекистана

«Игроки должны понимать, что мы едем на чемпионат мира! Нужно получать на нём удовольствие. Ведь если мы поедем туда с давлением «нужно обязательно выиграть», то не сможем получить удовольствия. Мы должны показать людям, на что способны. Не хочу оказывать давление на своих игроков, потому что давления извне и так будет более чем достаточно. Основная работа делается до турнира. А когда наступает чемпионат мира, нужно получать от него удовольствие, потому что я знаю: мы не сможем его выиграть. Поэтому должны играть в свой футбол».

Часть экспертного сообщества и болельщиков не очень позитивно восприняли фразу, что Узбекистан не сможет выиграть чемпионат мира. И отнеслись к ней не как к очевидному факту, а как к подготовке к провалу. Месседж простой: зачем ехать на турнир, если вы не собираетесь его выигрывать? Да ещё и с целью получить удовольствие? Это можно сделать и в условном Ташкенте, организовав несколько товарищеских матчей для собственных болельщиков. Станислав Черчесов такую фразу себе не позволил бы!

У Каннаваро же пока не было возможности расшифровать эти слова и, возможно, дополнить их тезисом, что команда в любом случае в каждой встрече будет бороться за победу. Это явно добавило бы позитива.

Фабио Каннаваро Подробнее

Вообще, это не единственное странное высказывание Каннаваро. Не исключено, что имеются сложности перевода, потому что он общается в основном с итальянскими медиа. Так что сразу осуждать не будем. Однако многие наверняка видели кадры обыска национальной команды по прибытии в США. Всё выглядело не очень дружелюбно, а медиа в основном использовали формулировку «жёсткий досмотр». Фабио нашёл что сказать и на эту тему. Но вместо прогнозируемой защиты своих и критики чужих он занял другую позицию.

Фабио Каннаваро
Фабио Каннаваро
главный тренер сборной Узбекистана

«Я видел на первых полосах газет фотографии, на которых были запечатлены обыски, которым подвергли нас, членов сборной Узбекистана, в аэропорту. Я также видел вводящие в заблуждение заголовки, поэтому хочу внести ясность. Это были обычные, стандартные проверки. Это стандартная процедура, а не скандал».

Понятно, что главный тренер имеет право на любую точку зрения. Но вряд ли подобный публичный подход привычен для широкой общественности. Хотя, естественно, только результат подведёт итоговую черту под формированием общественного мнения о Каннаваро. Тем более тренеру создали не просто все условия, но и дали месячные сборы, чтобы он настроил игру.

Соперники у них серьёзные – в первом матче их ждёт Колумбия, дальше – Португалия, а в завершении – ДР Конго. Интересно, что, по словам футбольного функционера Алишера Накимбаева, на первую встречу Узбекистана продано 74 725 билетов – это больше, чем на матч открытия (пришли 70 492 человека) или на игру Бразилия – Марокко (80 663). А некоторые болельщики сборной Узбекистана добирались в США межконтинентальным автопробегом.

Таких фанатов подводить нельзя.

Когда смотреть матчи Узбекистана и их соперников? Календарь ЧМ-2026
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