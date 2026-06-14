Антихайп-сборная, за которой точно надо следить на ЧМ-2026. Эта команда далеко пойдёт

Япония сильнее, чем кажется на первый взгляд. У неё есть свой стиль — как на поле, так и за его пределами.

Каждый раз на чемпионатах мира кто-то преподносит сюрприз. Кто ждал Марокко в полуфинале ЧМ-2022? Кто ставил на проход России, а не Испании в 1/8 финала в 2018-м? Кто вообще мог заикнуться, что Коста-Рика станет первой в группе с Уругваем, Италией и Англией в 2014-м? Никогда не знаешь, от кого ждать сюрприз, однако есть одна сборная, которую будто бы недооценивают.

Речь про японцев.

И вот вам сразу интересный факт. У сборной Японии невероятная статистика во встречах с европейскими командами – ни одного поражения в основное время за последние семь матчей . Лишь хорватам удалось победить, но только в серии пенальти. Остальные шесть встреч – победы японцев. В том числе дважды над Германией (ЧМ-2022 и товарищеский матч), Испанией (ЧМ-2022) и Англией (товарищеский матч). Причём обе контрольные встречи состоялись на выезде – на «Фольксваген Арене» и на «Уэмбли». Для англичан это было первым поражением от азиатской команды в истории. Недавно японцы в товарищеском матче одолели ещё и Бразилию. Каждую игру по отдельности можно объяснить, однако если смотреть в целом, то результаты впечатляют.

Сборная Японии стала первой командой, которая вышла на ЧМ-2026. Если, конечно, не брать хозяев турнира США, Мексику и Канаду. Больше года назад (20 марта 2025 года) японцы гарантировали себе место на очередном чемпионате мира. Уже восьмом подряд. Самый частый итог – вылет в 1/8 финала (четыре раза). Теперь попробуют пробраться дальше по сетке.

Игроки сборной Японии празднуют гол в ворота бразильцев Фото: Etsuo Hara/Getty Images

Правда, есть фактор, который играет против команды – травмы трёх важных игроков. На днях сборную покинул опорный полузащитник Эндо. Он вообще завершил карьеру в национальной команде, хотя мечтал сыграть на ЧМ и всячески подводил себя к нему.

Ранее стало известно, что из-за повреждений на ЧМ-2026 не сыграют нападающий Томиясу и вингер Митома. Наверняка все трое появились бы на поле, если бы не травмы. Правда, и так набирается состав полностью из представителей европейских клубов.

Ориентировочный состав сборной Японии на ЧМ-2026

В сборной нет звёзд первой величины, однако состав весьма сбалансированный. И хватает интересных игроков. В центре нападения, вероятно, выйдет Уэда, который стал лучшим бомбардиром чемпионата Нидерландов (24 гола, из которых только один – с пенальти) . Камада был основным в составе победителей ЛК «Кристал Пэлас». Впереди может выйти Огава из НЕКа – клуб стал одним из главных открытий европейского сезона.

Поехал на ЧМ-2026 и 39-летний Нагатомо, для которого это уже пятый чемпионат мира. Защитник расплакался, когда узнал, что попал в финальную заявку на турнир. Бывший игрок «Интера» претендует на то, чтобы стать рекордсменом по количеству матчей за сборную Японии. Сейчас он с 145 играми идёт на втором месте (у Ясухито Эндо – 152). Нагатомо уже едва ли уйдёт из чемпионата Японии, а для многих его партнёров по сборной мировое первенство – шанс на попадание в европейский топ-клуб. Например, для центрального полузащитника «Лидса» Танаки, которым интересовался «МЮ».

Ао Танака Фото: Offside via Getty Images

Тренер сборной Японии – Хадзимэ Мориясу. Единственный, кто выводит эту национальную команду на второй чемпионат мира подряд. Его назначили почти восемь лет назад – в июле 2018-го (сразу после ЧМ в России). Из 48 главных тренеров на ЧМ-2026 Мориясу – в топ-3 по продолжительности работы в сборной. Дольше работает только Дешам в сборной Франции и Далич — в сборной Хорватии.

Перед ЧМ-2026 тренер сборной Японии провёл мощную ротацию, пригласив в национальную команду множество футболистов. В 2025 году использовал 65 игроков. Его задачей было сохранить ветеранов и подобрать молодых футболистов, которые подходят сборной. Особенно если учитывать её стиль. Для Мориясу важны и прессинг, и умение вырывать победы с топ-сборными при 30% владения.

Хадзимэ Мориясу Фото: FIFA via Getty Images

И отдельно нужно сказать о японских болельщиках. Многие уже привыкли, что их фишкой стала уборка за собой мусора на предыдущих чемпионатах мира. Помимо этого, японцы отказались от любых негативных скандирований в адрес соперника. Основатель Nippon Ultras (фанатского объединения сборной Японии) Асахи Уэда сказал на днях в интервью The Athletic: «Мы с детства привыкли, что за собой нужно убирать. Да, есть уборщицы, однако таков наш менталитет. При этом мы приезжаем не для того, чтобы собирать мусор на стадионах, а чтобы побеждать».

В плане чистоты японцы требовательны не только к себе, но и к окружающим. На днях сборная сменила тренировочный центр в Мексике. Изначально команда заехала на базу клуба «Тигрес», однако вскоре перебралась к «Монтеррею». Правда, туда вот-вот заселится сборная Туниса, но до тех пор базу займут японцы, чтобы потом переселиться в американский Нэшвилл. Сборная Японии не стала объяснять, в чём была причина смены первой базы, однако, по информации ESPN, дело было в неровном газоне с пятнами грязи.